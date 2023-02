Frozen Lake Wake: Wakeboard-Abenteuer on the Rocks

Felix Georgii in front of the ice rail

Bei teils -30 Grad friert der Building Crew beim Herausschneiden der Eis-Elemente selbst das Öl ihrer Kettensägen. Auch Sägeblätter und -ketten fallen dem ultradicken Eis reihenweise zum Opfer. Als die Lines aus Kickern, Rails, Eisschollen, Pools und tonnenschweren Iglus fertig sind, ist es an den Ridern, dem eisigen Projekt die sportliche Krone aufzusetzen. Eine Herausforderung, die es in sich hatte.

Die eingefrorenen Boots von Dominik Gührs in all ihrer Frostigkeit.

„In Vorbereitungen auf den Trip nach Jokkmokk haben wir uns das wärmste Neoprenmaterial besorgt, das es gibt“, betont Felix Georgii, das kreative Mastermind hinter dem Projekt. Vor Ort gelandet wissen Georgii und Co.: Um bei bis zu -15 Grad Wakeboarden zu können, musst du die Zähne zusammenbeissen und durchziehen. Und das tun die drei Rider, auch wenn es weh tut. „Ich habe am meisten mit der Kälte zu kämpfen gehabt“, gesteht Österreichs Dominik Hernler: „Glücklicherweise ist einem beim Wakeboarden, mit dem nötigen Adrenalin im Körper, dann schnell wieder wärmer geworden.“

Dominik Hernler handplanting on the igloo

In so einer eisigen Location, derart kreative Lines zu shredden, ist auf jeden Fall ein Highlight meiner Wakeboard-Karriere.

Die Füsse sind taub, Neo und Haare sind tiefgefroren, der eisige Wind beisst sich in die ohnehin schon eiskalten Wangen – und trotzdem überwiegt bei allen der Stoke! Für diese Erfahrungen leben Extremsportler wie Felix Georgii, Dominik Gührs und Dom Hernler. „Wir haben mit diesem Projekt Wakeboard-Lines und Obstacle kreiert, die es so vorher noch nie gegeben hat“, strahlt Felix Georgii. Allein dafür haben sich Aufwand, Schmerz und Schweiss gelohnt!

Und doch – ein Ass hat Felix Georgii zum Ende der Dreharbeiten noch im Ärmel: "In Vorbereitung auf Frozen Lake Wake habe ich mich permanent gefragt, ob man die Eisschicht nicht sogar von unter Wasser Wakeboarden könnte?", so Georgii. "Diese Idee hat sich dann so sehr manifestiert, dass klar war, dass ich das jetzt machen muss." Wenige Minuten später kann Felix stolz behaupten, dass seine Idee besser funktioniert hat, als gedacht: "Man schaut unter Wasser zwar ins absolute Nichts und es ist überall nur schwarz, aber man spürt, wie das Eis am Board entlangrutscht, und das ist ein supergeiles Gefühl!"

