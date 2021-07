Unerschütterlich und furchtlos: Gianluigi Donnarumma ist ein Gigant im Tor

gerne verwendet, wenn er seinen eigenen Spielstil beschreibt. Vom ersten Betreten eines Fussballplatzes im Alter von fünf Jahren über sein Debüt in der Serie A als 16-Jähriger bis hin zu seinem ersten grossen internationalen Turnier an der Euro 2020 – der Italiener spielt schon seit jeher ohne Furcht.

Vor fast fünf Jahren kam er in der Halbzeitpause eines Freundschaftsspiels gegen Frankreich für sein Idol Gianluigi Buffon ins Spiel, der satte 21 Jahre älter ist als Donnarumma. Das war sein erster Länderspieleinsatz. Damals war er 17 Jahre und 189 Tage alt, was ihn zum jüngsten Torwart für Italien aller Zeiten machte. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2018, trat er bereits als Nummer 1 für die Italiener auf.

Vor fast fünf Jahren kam er in der Halbzeitpause eines Freundschaftsspiels gegen Frankreich für sein Idol Gianluigi Buffon ins Spiel, der satte 21 Jahre älter ist als Donnarumma. Das war sein erster Länderspieleinsatz. Damals war er 17 Jahre und 189 Tage alt, was ihn zum jüngsten Torwart für Italien aller Zeiten machte. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2018, trat er bereits als Nummer 1 für die Italiener auf.

Vor fast fünf Jahren kam er in der Halbzeitpause eines Freundschaftsspiels gegen Frankreich für sein Idol Gianluigi Buffon ins Spiel, der satte 21 Jahre älter ist als Donnarumma. Das war sein erster Länderspieleinsatz. Damals war er 17 Jahre und 189 Tage alt, was ihn zum jüngsten Torwart für Italien aller Zeiten machte. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2018, trat er bereits als Nummer 1 für die Italiener auf.

Donnarumma sagte, sein Vater, ein Zimmermann, habe ihm Werte wie Demut und Verzicht beigebracht. „Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagte er. Von Zeit zu Zeit half er seinem Vater bei der Arbeit, aber er gibt offen zu: „Ich hab immer nur an Fußball gedacht und nicht an die Zimmerei“.

Donnarumma sagte, sein Vater, ein Zimmermann, habe ihm Werte wie Demut und Verzicht beigebracht. „Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagte er. Von Zeit zu Zeit half er seinem Vater bei der Arbeit, aber er gibt offen zu: „Ich hab immer nur an Fußball gedacht und nicht an die Zimmerei“.

Donnarumma sagte, sein Vater, ein Zimmermann, habe ihm Werte wie Demut und Verzicht beigebracht. „Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagte er. Von Zeit zu Zeit half er seinem Vater bei der Arbeit, aber er gibt offen zu: „Ich hab immer nur an Fußball gedacht und nicht an die Zimmerei“.