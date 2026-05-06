Positionen und Nummern im Fussball: Der komplette Guide

Zugegeben, auf den ersten Blick kann es etwas komplex wirken, aber die Fussballsprache ist letztlich gar nicht so schwer zu verstehen. Im Fussball besteht jedes Team aus 11 Spielern. Das wisst ihr sicherlich schon. Und im Fachjargon des runden Leders ist es üblich, bestimmte Positionen mit den Nummern zu bezeichnen, die die Spieler tragen. Denn in der Regel ist jede Nummer mit einer Position und einer Rolle auf dem Spielfeld verbunden.

Natürlich hängen manche Spieler auch an bestimmten Nummern und wählen sie, um ihrem Lieblingsathleten Tribut zu zollen. Mit Trent Alexander-Arnold dürften wir zum Beispiel in den kommenden Jahren einige Nummern 66 auf dem Rasen sehen. Abgesehen von solchen Ausnahmen gehen Nummer und Position aber Hand in Hand. Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, gehen wir alles Position für Position durch.

Alexander-Arnold gegen Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

01 Torwart

Der Torwart der New York Red Bulls mit einer starken Parade © Getty Images

Der Torwart ist vielleicht die wichtigste Position auf dem Spielfeld – ganz einfach, weil er der letzte Rückhalt seines Teams ist. Ein Keeper muss intelligent sein, gute Reflexe haben und schnell gute Entscheidungen treffen. Sein Hauptziel ist es, den Gegner am Toreschiessen zu hindern, aber er dient manchmal auch als erste Anspielstation für den Angriff.

02 Die Aussenverteidiger

Die Aussenverteidiger können für Überzahl in der Offensive sorgen © Getty Images

Die rechten und linken Verteidiger sind als Aussenverteidiger bekannt. Es sind oft schnelle Spieler mit guter Ausdauer. Ihre Aufgabe ist es, gegen die Flügelspieler des Gegners zu verteidigen. Sie sind flink und körperlich stark. Zudem beteiligen sie sich manchmal am Angriffsspiel. Im Fall von Trent Alexander-Arnold ist das sogar seine Spezialität.

03 Libero und Innenverteidiger

Mohamed Simakan als rechter Innenverteidiger © RB Leipzig

Willkommen in der Runde der Innenverteidiger. Sie sind die Schlüsselspieler eines Abwehrsystems, direkt vor dem Torwart. Sie schützen die Spielfeldmitte und verhindern, dass der Gegner dort eindringt. Sie sind dafür zuständig, Pässe abzufangen, Angreifer zu tackeln, Schüsse zu blocken, den Ball in Eins-gegen-eins-Situationen zu erobern und vieles mehr. Sie haben nicht immer eine grosse Rolle im Angriff (ausser manchmal bei Standardsituationen), aber die Innenverteidiger spielen eine Schlüsselrolle bei der Ballsicherung. Sie dürfen den Ball keinesfalls verlieren, denn sonst steht der Gegner sofort in einer Eins-gegen-eins-Situation vor dem Torwart.

Beispiel: Mohamed Simakan, Castello Lukeba.

04 Defensives Mittelfeld

Sie sind intelligent, körperlich stark und haben Durchsetzungsvermögen. Sie bremsen die Vorstösse des Gegners, erobern Bälle und versuchen, die gegnerischen Angreifer am Vordringen durch die Spielfeldmitte zu hindern. In der Offensive sind defensive Mittelfeldspieler oft auch feine Passgeber. Sie erzielen selten Tore, beteiligen sich aber aktiv am Spielaufbau. Defensive Mittelfeldspieler nutzen häufig den Steilpass. Sie können schnell Entscheidungen treffen, Kreativität zeigen, wenn sie eine Lücke sehen, oder den Ball nach hinten und auf die Seiten spielen, wenn das Spiel blockiert ist.

Beispiel: Xaver Schlager

05 Flügelspieler

Dani Olmo © Cathrin Mueller/Pool/AFP via Getty Images

In der Regel besteht ein Team aus zwei Flügelspielern , die sich entlang der Seitenlinien positionieren. Sie sind dazu da, das Spiel breit zu machen, Räume zu schaffen und durch ihre Fähigkeit zum Durchbruch gefährliche Situationen zu kreieren. Flügelspieler sind vielseitige Spieler. Sie sind gute Passgeber und ausgezeichnete Flankengeber. Sie sind stark am Ball und hervorragend im Dribbling. Oft sind sie auch sehr schnell, und als Angreifer müssen sie vor dem Tor entscheidend sein können.

Beispiel: Dani Olmo (der auch als Nummer 10 spielen kann)

06 Zentrales Mittelfeld

Emil Forsberg von RB Leipzig © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Die Nummer 8 ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Sie hat grosse Verantwortung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Im Angriff kontrolliert sie phasenweise das Offensivspiel. Sie diktiert oft das Tempo und den Rhythmus des Spiels. Sie bringt den Ball auch aus der eigenen Hälfte nach vorne. Sie ist ausdauernd, schnell und hat einen ausgezeichneten Pass. Sie beherrscht die Taktik in- und auswendig, hat eine gute Ballführung und ein exzellentes Dribbling. In der Defensive muss sich die Nummer 8 vielseitig zeigen und sich der Abwehrformation ihres Teams anpassen. Sie zögert zum Beispiel nicht, zurückzufallen, um das Tor zu schützen und die Abwehr zu unterstützen, wenn nötig.

Beispiel: Emil Forsberg

07 Mittelstürmer

Et voila: Loïs Openda netzte im Test per Volley ein! © motivio

Er ist der Vollstrecker des Teams. Der Mittelstürmer glänzt mit seinen Abschlüssen – ein Killer mit einer Obsession: Tore schiessen, Tore schiessen, Tore schiessen. Er hat oft wenig defensive Aufgaben. Er muss gute Dribblingfähigkeiten haben, aber vor allem braucht er den Torriecher.

Beispiel: Loïs Openda

08 Offensiver Mittelfeldspieler

Die Nummer 10 ist vor allem ein Offensivspieler. Positioniert zwischen den Angreifern und dem restlichen Mittelfeld, ist sie ein ausgezeichneter Dribbler, der sich oft in Eins-gegen-eins-Situationen wiederfindet. Sie muss eine gute Spielübersicht haben, ausgezeichnete Passfähigkeiten und Analysevermögen. Der offensive Mittelfeldspieler dribbelt oder versucht den entscheidenden Pass. Man nennt ihn oft den Spielmacher. Seine Position ist entscheidend, denn er lenkt den Angriff im Herzen der gegnerischen Hälfte.

Beispiel: Xavi Simons

09 FAQ

Welche Positionen sind auf dem Spielfeld am wichtigsten?

Alle zählen, aber manche entscheiden ein Spiel. Der Torwart rettet Punkte, der defensive Mittelfeldspieler stabilisiert alles, und die Nummer 9 erledigt den Job. Auf dem Platz misst sich der Einfluss an der Wirkung, nicht an der Position. Ein guter moderner Aussenverteidiger kann mehr kreieren als so mancher Mittelfeldspieler. Die «wichtigste» Position ist diejenige, die das System ins Zentrum des Spiels stellt. Und manchmal ist es diejenige, die man nicht sieht. Ein Spieler wie Dominik Szoboszlai, der das Spiel aus dem Mittelfeld heraus beleuchten oder sich zurückfallen lassen kann, um seinen Mitspielern den Rücken zu decken, ist ein perfektes Beispiel dafür. Der wahre Chef auf dem Platz ist nicht immer derjenige, den man feiert.

Wie wählt man eine Position, die zu den eigenen Fähigkeiten passt?

Was macht euch am meisten Spass? Bälle erobern? Den Ball schützen? Aufs Tor schiessen? Den richtigen Pass spielen? Endrick zum Beispiel wusste schon immer, dass das Tor sein Spielfeld ist. Ein Instinkt als Vollstrecker, der ihn schon jetzt unter die Grossen bei Real Madrid katapultiert. Euer Talent zeigt sich dort, wo ihr euch wohfühlt – nicht dort, wo man euch erwartet. Testet, wagt, wechselt bei Bedarf. Die richtige Position ist die, auf der ihr euch frei fühlt. Bevor ihr euch auf dem Spielfeld positioniert, denkt auch ein bisschen an eure körperlichen Qualitäten… Leider kann es riskant sein, sich ins Tor zu stellen, wenn man eher klein gewachsen ist. Wer die besten Talente von morgen sehen möchte, findet sie übrigens im Football Manager 2 6.

Wie entwickeln sich die Positionen im Laufe der Zeit?

Heute bedeutet eine Position nicht mehr nur eine Sache. Ein Aussenverteidiger kann in die Zone eines Flügelspielers vorstossen, ein «6er» kann zum ersten Aufbauspieler werden, und ein «10er» kann bei jeder Aktion aus seiner Zone herausrücken. Die Systeme bewegen sich, die Rollen dehnen sich aus. Der moderne Fussball verlangt Mobilität, Anpassungsfähigkeit und Kreativität.

Welche Position ist im Fussball am schwierigsten?

Keine eindeutige Antwort, aber manche Positionen testen alles: Technik, Mental, Physik. Der Torwart lebt allein mit dem Druck. Der Innenverteidiger muss lesen, antizipieren, entscheiden. Der defensive Mittelfeldspieler spielt unter Spannung: Er unterbricht, baut auf, absorbiert Wellen. Dort konzentrieren sich die unsichtbaren, aber entscheidenden Leistungen. Schwer ist es auch, die Nummer 10 in einem grossen Spiel zu sein, auf deren Schultern theoretisch das gesamte Offensivspiel ruht.

Welche Position läuft im Fussball am meisten?

Die Aussenverteidiger sind oft diejenigen, die am meisten laufen. Sie absolvieren ständig Hin- und Hersprints über die gesamte Aussenbahn, verteidigen, beteiligen sich am Spielaufbau und bieten offensive Lösungen an. Auf höchstem Niveau können sie in einem Spiel über 12 Kilometer zurücklegen, mit einem hohen Anteil an Sprints mit hoher Intensität. Die zentralen Mittelfeldspieler (Box-to-Box) liegen nicht weit dahinter. Ihre Aufgabe: Übergänge absichern, Verbindungen schaffen, tief verteidigen, hoch angreifen. Sie absolvieren viele Laufwege, aber oft kürzere und häufigere. In Wahrheit geht es nicht nur um die Distanz. Es zählt die Art der Belastung: die Tempowechsel, die Wiederholung, das richtige Timing. Viel laufen beeindruckt. Richtig laufen bringt Siege.

Fazit

Vom Torwart bis zum Angreifer hat jeder Spieler eine Rolle für den Erfolg seines Teams. Manche müssen an der vordersten Front den Unterschied machen, andere hinten die Lücken schliessen, um das Tor sauber zu halten. Diese Synergie, diese Teamarbeit, ist es, die es manchmal kleinen Mannschaften ermöglicht, gegen Giganten mit unlimitiertem Budget zu gewinnen – und macht den Fussball zu einem so magischen Sport. Wer noch mehr über die Geschichte des Fussballs erfahren möchte, wird bei uns fündig.