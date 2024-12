Simobonito vs. Aditotoro vs. T-Ronimo: Das war Red Bull Gamerations!

Das Team Zillennials, mit Aditotoro und Maelo an der Spitze, vertrat die Altersgruppe 25 bis 30 – also Jugend gepaart mit Erfahrung.

Das Team Zillennials, mit Aditotoro und Maelo an der Spitze, vertrat die Altersgruppe 25 bis 30 – also Jugend gepaart mit Erfahrung.

So wie die Teilnehmenden, waren auch die Games generationenübergreifend aufgeteilt, die an diesem Tag auf dem Menü standen. Den Start machte selbstverständlich Tetris , der zeitlose Klassiker, welcher Ende der 1980er für das Nintendo Entertainment System erschien. Frei nach dem Prinzip „Last Gamer Standing“ ging es ganz klassisch um den Highscore. Bereits hier kam es wie es kommen musste. Team Retro nutzten den Heimvorteil und legten mit dem ersten Sieg des Tages vor. Zwischen den Runden mussten die Teams auch Köpfchen beweisen und konnten sich durch Gaming-Wissen zusätzliche Punkte ergattern.

