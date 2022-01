Die Gaming Highlights der CES 2022

Zu den grössten Überraschungen 2022 zählte die Ankündigung von Sony’s neuem Virtual Reality Headset. Playstation VR2 ist für Playstation 5 ausgerichtet und bietet neben einem 4K HDR Display auch ein erweitertes Sichtfeld von 110°. Modernes Eye Tracking und haptisches Feedback in der Brille selbst, sollen für neue Interaktionsmöglichkeiten in den Spielen sorgen. Abgerundet wird PSVR2 durch die neuen, eigens entwickelten Sense Controller, welche keine Kamera mehr benötigen. Ausserdem braucht es nur noch ein einziges Kabel, um das Gerät mit der Konsole zu verbinden.

Auch von HyperX gab es in Las Vegas was auf die Ohren. Nämlich eine kabellose Variante des komfortablen Cloud Alpha Gaming Headsets. Das alleine ist natürlich noch keine Schlagzeile wert, doch die Ankündigung der Batterielaufzeit, ist es sehr wohl. Die Kopfhörer sollen mit einer vollen Ladung insgesamt 300 Stunden auskommen und dabei nur 20 Gramm schwerer sein, als die kabelgebundene Version.

Gaming Chairs gehören immer öfter zur Grundausstattung eines ordentlichen Setups und Hardwareproduzent Razer spielt seit geraumer Zeit in diesem Segment mit. Dort wirft man nun einen Blick in die Zukunft der Stühle und fragt, was Gaming Chairs neben Komfort noch bieten können? Haptisches Feedback, also Vibrationen und Neigungen, könnten die Antwort sein. Der Enki Pro HyperSense übernimmt Bewegungen aus der Spielwelt, und überträgt sie direkt auf euren Körper, etwa G-Kräfte und rauhen Untergund bei Rennspielen wie F1 2021. Selbstverständlich ist auch diesmal ein RGB-Logo in der Kopfstützte verarbeitet.

Auch wenn viele Leute ihre Spiele kaum auf 144 Hz bringen, möchten Enthusiasten jeden einzelnen Frame aus ihrer Hardware herauskitzeln. Gehört ihr zu Letzteren, werft ein Auge auf den neuen Monitor aus der Odyssey-Serie. Es handelt sich dabei um den ersten Gaming Monitor der Welt, der eine Auflösung von 4K bei saftigen 240 Hz unterstützt. Das Device lässt sich um 90° drehen, sodass ihr es auch im Hochformat nutzen könnt. RGBs an der Rückseite simulieren das Gesehene, und beleuchten das Spielzimmer in den passenden Farben.

