One World One World ist das Ergebnis von 999 Snowboard-Ideen, die über 72 Tage mit 39 Fahrern gedreht wurden.

Mark McMorris bei Red Bull Uncorked 2017 am Grouse Mountain in Vancouver

Für viele überraschend ist die Tatsache, dass die Geschichte des Snowboardens noch viel weiter zurückreicht als bis in die frühen 2000er -- nämlich bis in die 1960er-Jahre. Von den ersten primitiven Snowboard-Prototypen bis hin zu den supermodernen Designs von heute hat sich Snowboarden zu einer der weltweit beliebtesten Sportarten entwickelt.

Mit dieser Timeline geben wir einen Überblick über die Geschichte des Snowboardens von den Anfängen bis heute. Check it out!

Scotty James bei den Burton US Open in Vail, Colorado

Die 1980er und 1990er Jahre haben in der Entwicklung des Snowboardens einen ganz besonderen Stellenwert! Professionelle Snowboard-Events, die damals hauptsächlich aus Renn- und Trickwettbewerben bestanden, begannen erstmals in den frühen 80er-Jahren und führten 1985 zur Gründung der International Snowboarding Federation (ISF).

1998 wurde Snowboarden mit den Disziplinen Riesenslalom und Halfpipe olympisch. In den 90ern begannen die Hersteller erstmals, Snowboards in größeren Zahlen zu produzieren, was dem Sport zu enormem Wachstum verhalf.

Ursprünglich aus New York City stammend, zog Jacob Burton nach Vermont und gründete Ende der 70er Jahre sein Unternehmen Burton Boards. Nachdem er sein Design perfektioniert hatte und seine Boards immer populärer wurden, brachte er Anfang der 1990er Jahre einen Katalog heraus, um sein Produkt zu vermarkten. Die Idee war damals revolutionär, zumindest in der Snowboard-Branche. Dieser Schritt machte Burton Boards zu einem der bekanntesten und größten Namen im Business.

SIMS Snowboards wurde 1976 von dem Unternehmer Tom Sims gegründet, der wie Burton sein Produkt in Massenproduktion herstellte. Als Kind war Sims ein begeisterter Skateboarder und Skifahrer. Seinen Snowboard-Protoyp erfand er eines Tages im Werkunterricht in der Schule. (Sims war eine der Personen, die behaupteten, das erste Snowboard erfunden zu haben.)

