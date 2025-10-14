Die Schönheit von Ghost of Yotei

Das Ghost of Yotei optisch ein echtes Brett ist, ist kein Geheimnis. Schon der Vorgänger kam sehr bildgewaltig daher und überzeugte nicht nur mit Technik, sondern auch mit Komposition und Bildstimmung. Darum möchten wir euch in ein paar Screenshots zeigen, wie schön die Spielwelt des neuen Sucker Punch-Titels sein kann.

Visuelle Spoiler! Dieser Artikel enthält Bilder aus dem Startgebiet von Ghost of Yotei, sowie einem weiteren Areal im Norden. Auch wenn in diesem Artikel keinerlei Kontext zu den gezeigten Orten gegeben wird, was diese mit der Story zu tun haben oder wie ihr diese erreicht, weisen wir dennoch darauf hin. Das Entdecken neuer Szenerien ist für viele Spieler:innen immerhin ein wichtiger Teil eines Open-World-Abenteuers.

Schnappschüsse dank Kamera-Modus

Die Inkludierung eines Kamera-Modus ist mittlerweile in vielen Spielen gang und gäbe. Doch ein internes Werkzeug, um eure Screenshots schön in Szene zu setzen, ist nichts wert, wenn der Titel nicht entsprechende Motive liefert.

Mit dem Kamera-Modus könnt ihr tolle Momente aufnehmen © Sucker Punch

Und da geizt Ghost of Yotei, genau wie sein Vorgänger nicht. Die Optik, Stimmung und Komposition vieler Orte ist perfekt in Szene gesetzt. Der Kamera-Modus gibt euch neben der Option zur Platzierung eures Blickwinkels auch die Möglichkeit, Brennweiten, Farbfilter und andere Stellschrauben anzupassen. Wer etwas tiefer in die Welt eingreifen möchte, kann sogar die Tageszeit, das Wetter und Partikeleffekte verändern, um das perfekte Foto zu generieren. Alle Screenshots in diesem Artikel wurden mit dem internen Kamera-Modus von Ghost of Yotei aufgenommen.

Die Stimmung in Ghost of Yotei ist wieder großartig © Sucker Punch

Im Schatten des Yotei-san

Hinter einem kleinen See erhebt sich der Yotei © Sucker Punch

Ghost of Yotei spielt auf Hokkaido, der Insel nördlich vom japanischen Hauptland. Der Yotei-san ist ein Berg im Westen von Sapporo. Dementsprechend orientiert sich viel von der Geographie des Spiels an der echten Welt. Ihr beginnt das Abenteuer im östlichen Grasland um den Yotei-san und habt den imposanten Vulkan damit immer im Blick und könnt ihn als Anhaltspunkt für eure Navigation nutzen.

Nah an seinen Hängen stolpert ihr über das Haus einer Färberin. Die weißen Blüten an den Bäumen, die Blumen auf der Heide und die Schneekrone auf dem Yotei-san durchdringen das satte Grün der Wiesen und Wälder in der Umgebung und sorgen damit für ein malerisches Bild.

Dieses Haus einer Färberin ist von der Farbe Weiß umhüllt © Sucker Punch

Farben brechen durch das Grau

Diese blauen Blumen blühen auf einem Friedhof © Sucker Punch

Eure Wege führen euch vielleicht auch auf einen Friedhof innerhalb des Yotei-Graslandes. Hier erwartet euch neben dem Duell mit einem anderen Schwertkämpfer auch ein Meer aus blauen Blumen, die dem gesamten Gebiet einen melancholischen Ton verleihen. Vereinzelte Grabsteine ragen wie Inseln aus den Blüten und erinnern an den eigentlichen Zweck dieses Gebiets.

Und auch schon der Weg zu diesem Friedhof strotzt nur so vor Atmosphäre: Je näher ihr diesem kommt, desto dichter wird der Teppich aus Blumen. Nebel beginnt über den Boden zu kriechen und hüllt die Bäume, Grabsteine und das Tor in eine transparente Decke.

Der Eingang zu diesem Friedhof ist in Nebel gehüllt © Sucker Punch

Der Kamera-Modus bietet auch ein paar Filter, welche euch dabei helfen, bestimmte Farben hervorzuheben. Dieses Feld aus Spinnenlilien wird dadurch noch unheimlicher. Alternativ könnt ihr auch blaue und gelbe Farben betonen. Spielt einfach etwas mit den Einstellungen und ihr werdet fasziniert sein wie unterschiedlich eure Bilder wirken können.

Dieses Feld aus Spinnenlilien ist fast schon unheimlich © Sucker Punch

Von Grün zu Rot

Dieser Wald bietet herbstliche Farben © Sucker Punch

Während ihr im ersten Gebiet von Ghost of Yotei primär mit grünen Wiesen und Wäldern umringt seid, so geben euch die weiteren Areale des Open-World-Abenteuers komplett andere visuelle Impulse.

Sollte euch eure Reise in die Ishikari-Ebene verschlagen, werdet ihr hier von Bäumen begrüßt, die in ein düsteres Rotbraun getaucht sind.

Die Ishikari-Ebene erstrahlt in Rot-Tönen © Sucker Punch

Wenn die Sonne im Meer versinkt

Die Küste on Otaru bietet besondere Steinformationen © Sucker Punch

Otaru liegt an der westlichen Seite von Hokkaido. In Ghost of Yotei ist dies ähnlich, auch wenn die Küste leicht anders verläuft als in der Realität. Was bleibt, ist die Möglichkeit, die Sonne hier im Meer untergehen zu sehen.

Besonders wenn man im richtigen Winkel steht, kann man sehen, wie sie zwischen einer Felsformation hindurch scheint.

Von diesem Onsen aus habt ihr einen wunderschönen Ausblick © Sucker Punch

Aber auch im Yotei-Grasland gibt es einen schönen Ausblick auf die Küste. Einer der diversen Onsen trägt nicht umsonst den Titel “Onsen mit Horizontblick”

Und nun hoffen wir, dass wir euch dazu motivieren können, selbst auf Fotojagd in Ghost of Yotei zu gehen. Genießt die Reise und nehmt euch hin und wieder Zeit die Umgebung und Stimmung des Titel wirken zu lassen.