Giro d'Italia: Alle Trikots - und wer sie 2026 tragen wird

Rosa, lila, azurblau und weiß - von den Farben der Il tricolore, der italienischen Flagge, mögen sich "nur" zwei unter den Wertungstrikot des Giro d'Italia wiederfinden. Dennoch sind es die Farben, aus denen Träume gemacht sind. Der Stoff für Champions, die der unerbitterlichen Strecke, brutalen Climbs und nicht zuletzt auch den unvorhersehbaren Bindungen aus Gluthitze und Schnee trotzen.

Das Tragen eines der vier Trikots, die bei der Italien-Rundfahrt vergeben werden, ist ein echter Gradmesser für das Skill-Set eines Fahrers. Aber was ist der Unterschied zwischen dem rosa, blauen, lila und weißen Trikot? Und wie funktionieren die verschiedenen Wettbewerbe? Wir klären auf.

01 Was bedeuten die Trikots des Giro d'Italia?

Beim Giro d'Italia gibt es jedes Jahr vier Trikots zu gewinnen. Alle sind hart umkämpft und werden während der gesamten dreiwöchigen Rundfahrt vergeben.

Roglič (in pink) alongside the other jersey wearers at Giro d’Italia 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Das rosa Trikot ist das berühmteste des Quartetts und wird vom Führenden der Gesamtwertung getragen (die schnellste Gesamtzeit nach der jeweiligen Etappe). Wer es bis zum Finale in Rom am 31. Mai trägt, hat den diesjährigen Giro d'Italia gewonnen.

Das weiße (bianco) Trikot funktioniert ähnlich wie das rosafarbene, da es auf der schnellsten Gesamtzeit basiert, aber es ist für den besten Jungprofi beschränkt, der zum Saisonstart 25 Jahre oder jünger ist.

Das blaue (azzura) Trikot wird von dem Fahrer getragen, der die meisten Punkte an den Bergwertungen gesammelt hat und somit der beste Bergfahrer im Peloton ist.

Das lila (ciclamino) Trikot geht inzwischen als Hybrid-Outfit durch. Für Sprinter gedacht, aber nicht selten von einem Klassementfahrer gewonnen. Je nachdem, wer sich bei den Zwischensprints und Etappenzielen die meisten Punkte holt.

02 Rosa Trikot - Gesamtwertung - Favoriten

Der Träger des maglia rosa am Ende der 21. Etappe gilt als Sieger des diesjährigen Rennens und wird mit der Trofeo Senza Fine belohnt. Nebenbei schaut der Giro-Sieger 2026 auch finanziell durch die rosarote Brille:

2.000 Euro (Trikot-Tagesprämie Giro d'Italia 2026)

265.668 Euro (Trikot-Siegerprämie Giro d'Italia 2026)

Die Welt von BORA-hansgrohe strahlt rosarot: Jai Hindley gewinnt den Giro! © SprintCyclingAgency

Die sportliche Rechnung, die viele Rennrad-Experten während der Italien-Rundfahrt aufmachen, betrifft Jonas Vingegaard: Steuert der Däne in der vermeintlich besten Shape seit dem Tour de France-Doppelpack 2022/2023 nunmehr seinem 4. Grand Tour-Erfolg entgegen?

Die Generalprobe für den Mann aus der niederländischen Equipe Visma-Lease a Bike (GC-Sieg und zwei gewonnene Etappen während der Katalonien-Rundfahrt) hatte beinahe Dolce Vita-Vibes auf zwei Rädern. Ob dieses Gesamtpackage am Ende einen Tick weniger wiegt als die von Red Bull - BORA - hansgrohe gebildete Doppelspitze um Jai Hindley (Giro-Sieger 2022) und den als "Duke of Camerino" gefeierten Giulio Pellizzari werden die kommenden Wochen zeigen.

03 Blaues Trikot - Berge - Favoriten

Das Blaue Trikot ist einer von zwei punktebasierten Wettbewerben, die während des Giro d'Italia ausgetragen werden, und begünstigt die Bergfahrer. Punkte werden an diejenigen vergeben, die den Gipfel eines jeden kategorisierten Anstiegs des Rennens in der Spitzengruppe überqueren.

Im Detail: Von den ersten neun Fahrern auf der Cima Coppi (höchster Punkt der Rundfahrt) bis hin zu den Top 3 auf den Anstiegen der vierten Kategorie. Träger des blauen Trikot ist der Fahrer mit den meisten gesammelten Punkten am Ende der vorherigen Etappe.

Lennard Kämna celebrates his success in the mountains © Michael Steele/Getty Images

Die 21. Etappe nach Rom kommt ohne Bergwertung bzw. Punkte aus. In der Folge fällt die Entscheidung um das blaue Trikot fällt - ähnlich wie bei rosa und weiß - bereits auf den Gipfeln des Touristenorts Piancavallo. Womöglich zwischen Jay Vine, seines Zeichens zweifacher Gewinner des Vuelta-Bergtrikots, und Giulio Ciccone. Letzterer hat zumindest seine GC-Ambitionen ad acta gelegt und fährt klar auf Blau.

04 Lila Trikot - Punkte - Favoriten

Das Lila Trikot wird von dem Fahrer getragen, der auf den 21 Etappen des Rennens die meisten Punkte gesammelt hat. Diese gibt es sowohl bei den Zwischensprints als auch im Zieleinlauf jeder Straßenetappe.

Peter Sagan wearing the purple jersey during the 2021 Giro d'Italia © Stuart Franklin/Getty Images

Die Anzahl der zu vergebenden Punkte hängt von der Strecke der jeweiligen Etappe ab. Auf flachen und hügeligen Etappen gibt es mehr Zähler zu holen als an Bergetappen mit einem Schlussanstieg ins Ziel. Der Wettbewerb begünstigt daher die Sprinter im Feld. Zu den Trägern bzw. Siegern über die letzten Jahre gehören klangvolle Namen wie Peter Sagan (für Red Bull - BORA - hansgrohe), Mark Cavendish sowie Arnaud Démare und Jonathan Milan.

Der Sprint-Star aus Buja ließ sein Giro-Heimspiel 2025 aus - zu Gunsten von grünen Prioritäten bei der Tour de France - und verfolgt abermals einen farblichen Switch. Sprich: Auf den ersten Etappen ins maglia rosa schlüpfen und im späteren Verlauf auf lila wechseln. Klar, dass dies ganz nach dem Geschmack der Tifosi am Streckenrand wäre, doch die teils hügeligen Finals sind vor allem das Hoheitsgebiet von Tobias Lund Andresen, der auch bei Eschborn - Frankfurt in der Spitzengruppe angekommen war.

05 Weißes Trikot - Bester junger Fahrer - Favoriten

Das 2007 eingeführte Weiße Trikot des Giro funktioniert wie das Rosa Trikot und wird - basierend auf der Gesamtzeit am Ende der Rundfahrt - an einen Jungprofi (25 Jahre oder jünger zu Beginn des Jahres) vergeben.

Antonio Tiberi earned the white jersey in 2024 © Dario Belingheri/Getty Images

Obwohl es das am wenigsten umkämpfte der vier Trikots des Rennens ist, kann es oft ein Indikator für die Stars von morgen, die eine vielversprechende Zukunft bei den Grand Tours vor sich haben. In einigen Fällen kann es sogar zum Double aus rosa und weiß kommen. Hier dienen unter andrem Egan Bernal (2021) oder Tao Geoghegan Hart (2020) als Vorbild für den 22 Jahre jungen Giulio Pellizzari.

06 FAQ

Fragen und Antworten zu den Giro-Trikots Wie oft werden die Giro-Trikots gewechselt? Die Giro-Trikots können jeden Tag wechseln, da es auf jeder Etappe Punkte- und Bergwertungen gibt (außer beim Zeitfahren auf der 10. Etappe sowie beim Giro-Finale durch Rom ohne Red Bull KM-Element). Gleiches gilt für die Gesamtwertung um rosa und weiß. Warum ist das Giro-Trikot rosa? Das maglia rosa wurde 1931 eingeführt und passt sich farblich der "La Gazzetta dello Sport" an - die italienischen Sportzeitung, die das Rennen 1909 ins Leben gerufen hat. Wie viele Trikots gibt es beim Giro d'Italia? Es gibt vier Trikots beim Giro d'Italia - rosa (Gesamtwertung), weiß (bester junger Fahrer), lila (Punktewertung) und blau (Bergkönig). Was ist der Unterschied zwischen den Trikots des Giro und der Tour de France? Der Hauptunterschied zwischen den Trikots des Giro und der Tour de France sind die Farben. Bei der Tour de France ist das rosa Trikot gelb, das lila Trikot ist grün und das blaue Trikot hat rote Punkte auf weißem Grund. Bei beiden Rennen werden weiße Trikots für den besten Nachwuchsfahrer vergeben. Wer trägt die Trikots beim Giro d'Italia 2026? Wenn du wissen willst, wer beim Giro d'Italia an der Spitze liegt, kannst du hier den Giro d'Italia verfolgen. Wie werden Bergpunkte vergeben? Beim Giro gibt es Anstiege in fünf unterschiedlichen Kategorien - von der Cima Coppi (dem höchsten Gipfel des Giro) bis zur vierten Kategorie. Die Fahrer erhalten Punkte - je nachdem, auf welcher Position sie die Linie überqueren, die den Gipfel markiert. Cima Coppi: 50 (1.), 30 (2.), 20 (3.), 14 (4.), 10 (5.), 6 (6.), 4 (7.), 2 (8.), 1 (9.)

Kategorie eins (Bergankunft am Ziel): 50 (1.), 24 (2.), 16 (3.), 9 (4.), 6 (5.), 4 (6.), 2 (7.), 1 (8.)

Kategorie eins: 40 (1.), 18 (2.), 12 (3.), 9 (4.), 6 (5.), 4 (6.), 2 (7.), 1 (8.)

Kategorie zwei: 18 (1.), 8 (2.), 6 (3.), 4 (4.), 2 (5.), 1 (6.)

Kategorie drei: 9 (1.), 4 (2.), 2 (3.), 1 (4.)

Kategorie vier: 3 (1.), 2 (2.), 1 (3.)

07 Die Red Bull KM: Wie wirkt sich das auf die Punkte aus?

Red Bull KM is set to give extra wiiings to the Giro d’Italia © Red Bull

Auf 20 der 21 Etappen des diesjährigen Giro d'Italia wird es ein Element geben, das die Fahrer so nicht nicht gesehen haben. Der Red Bull KM dient als "Tor" zum einzigen Zwischensprint, der in die Gesamtwertung einfließt. Die ersten drei Fahrer, die das Tor am Ausgang des Kilometers passieren, erhalten einen Zeitboni von sechs, vier und zwei Sekunden.

Neben dem Etappenziel, bei dem der Sieger wiederum zehnsekündige Zeitgutschrift einsackt, ist dieses Element der einzige Zwischensprint, wo GC-Teams wie Red Bull - BORA - hansgrohe, Team Visma-Lease a Bike oder UAE Team Emirates-XRG auf Bonus-Jagd gehen können.