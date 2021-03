Give Me 5: Woraus bezieht Poppin‘C seine Inspiration?

1. Meine Familie

2. Meine Crew

3. Mofak

Wenn es um Funk geht, kommen die meisten Hits von jenseits des Atlantiks. Von ihrer Geburt Mitte der 60er Jahre bis zu ihrer internationalen Ausbreitung in den letzten 20 Jahren hat die Bewegung nie aufgehört, musikalische Codes zu sprengen und eine astronomische Anzahl von Nachwuchskünstlern zu inspirieren. Darunter auch Mofak aus Marseille. Nachdem er sich im Popping geübt hatte, begann er schnell mit groovigen Sounds zu experimentieren, zweifellos beeinflusst von Leuten wie George Clinton oder Zapp & Roger. Das Ergebnis sind mehrere Projekte, von denen das jüngste, "My Town", beweist, dass die nächste Generation des Funk gut abgesichert ist.

4. Doggystyle de Snoop Dogg

Zusammen mit Dr.Dres "The Chronic" , das ein Jahr zuvor veröffentlich wurde, begründete das Album den Siegeszug der West Coast Rapper in den USA. Während Dres Platte zur Blaupause für Gangsta-Rap wurde, exportierte Snoop den G-Funk weit über die Grenzen Kaliforniens hinaus: bis heute mit über 11 Millionen verkauften Tonträgern weltweit. Einer der Fans - Poppin‘C:

Fast vollständig von Dre produziert (unterstützt von Warren G, Daz Dillinger und Emanuel Dean), enthält "Doggystyle" alle notwendigen Zutaten für eine gute G-Funk-Sauce. Man nehme einfach Features mit kalifornischen Grössen wie Kurupt, Nate Dogg oder die viel zu rare Lady of Rage. Hinzu kommen einige Samples von Funkadelic, Kool & the Gang und Curtis Mayfield. Und abschliessend beträufelt man das Ganze noch mit ein paar herrlich-schmutzigen Texten, deren Geheimrezept nur Snoop selbst kennt. Et voilá: lass es dir schmecken!

5. 8 Mile

Ich kam auch ein kleiner weisse Junge vom Land, habe mein Leben dem Tanzen gewidmet und wurde schliesslich von der Community akzeptiert. Der von Eminem gespielte Charakter wird aufgrund seiner Herkunft nicht ernst genommen, so ging es mir am Anfang auch. Am Ende des Tages bin ich gerade einer der Besten der Welt, was mich zehnmal stolzer macht."

Was meine persönliche Geschichte angeht, so hat sie viele Ähnlichkeiten mit