Give me 5 Freiburg: ShuriGuzmans fünf Lieblingsspots

Ein Begriff, der ziemlich gut passt, denn Shuri scheint unaufhörlich an Power zu gewinnen, wie auch eine Minute pure Technik auf den Höhen Freiburgs beweisen. Und weil er genauso gut über die besten Locations in Freiburg Bescheid weiss, wie übers Rappen, teilt er mit uns seine Lieblingsorte der Stadt.

Mit qualitativ hochwertigen Stücken und einer grossen Auswahl an limitierten Sneakers ist der Shop in der Freiburger Innenstadt der Go-to-Place für den perfekten Street Style. Eigentlich sollte Le Stud’ nur ein Pop-Up-Store werden, also ein zeitlich befristeter Laden, nun ist aber der von SNKRHDS FRIBOURG und dem lokalen Brand WALDSTÄTTEN konzipierte Store immer noch da – ein Jahr später und sehr zur Freude von ShuriGuzman:

