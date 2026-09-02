"Es war wie Lotterie"

Patrick von Känel: Das schon. Aber je nachdem, ob er eher spät dran war oder zu früh, fuhr er schneller oder langsamer durch den Tunnel. Für den Dreh hatten wir eigentlich drei Zeitfenster, also drei Züge. Beim zweiten war ich noch weit weg, als ich bemerkte: Der Zug ist schon auf dem Viadukt. Ich musste abbrechen. Beim dritten war ich bei der Brücke, aber der Zug noch lange nicht. Es fühlte sich an wie Lotterie.