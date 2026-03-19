Teilnehmer machen sich beim Teh Gravel Fest im Harz bereit für eine Tour mit dem Gravel Bike.
© The Gravel Fest
MTB Enduro

Gravel-Rennen Schweiz 2026

Alle Gravel-Rennen Schweiz 2026 im Überblick: Termine, Distanzen, Höhenmeter und Tipps zur Saisonplanung.
Autor: Red Bull
4 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Journée Gravel dans le Canton de Vaud
  2. 2
    Backyard Gravel Bodensee
  3. 3
    JURACE Festival
  4. 4
    La Glânoise
  5. 5
    Züri Escape Gravel Bikepacking
  6. 6
    Gravel Trans Jura
  7. 7
    Nova Eroica Switzerland
  8. 8
    Säntis Classic
  9. 9
    Dead Ends and Cake
  10. 10
    Octopus Gravel Andermatt
  11. 11
    TorTour Gravel 200
  12. 12
    Graaalps Ultra Race
  13. 13
    Grand Raid BCVS
  14. 14
    Velotari Gravel Vibes
  15. 15
    Aurora Gravel – Suisse
  16. 16
    Bodensee Radmarathon
  17. 17
    Triangle of Gravel
  18. 18
    Saint Gravel St. Gallen
  19. 19
    Dead Ends & Dolci
  20. 20
    Gravel Ride & Race Bern
Schotterpisten im Jura, lange Alpenanstiege, schnelle Uferpassagen entlang von Seen: Die Schweiz bietet auf engem Raum ideale Bedingungen für anspruchsvolle Gravel-Wettkämpfe. Genau diese Vielfalt macht die Gravel-Rennen Schweiz 2026 besonders attraktiv. Vom kompakten 39-Kilometer-Format bis zum 800-Kilometer-Ultra deckt die Saison sämtliche Leistungsstufen ab.
Hier findest du den kompletten Kalender mit Terminen, Orten, Distanzen und Höhenmetern – kompakt aufbereitet für deine Saisonplanung.
Gravelbiken in der Schweiz

Gravelbiken in der Schweiz

© Sebastian Doerk

Warum die Schweiz eine Top-Destination für Gravel ist

Ein Gravel Bike Rennen in der Schweiz kombiniert schnelle Naturstrassen mit anspruchsvollen Anstiegen. Selbst mittlere Distanzen bringen regelmässig vierstellige Höhenmeter mit sich. Dazu kommt die enorme Bandbreite an Formaten: klassische Tagesrennen, mehrtägige Etappenformate, Bikepacking-Events oder Ultra-Distanzen mit Navigationsanspruch.
2026 zeigt sich diese Vielfalt deutlicher denn je.

Welche Gravel-Rennen passen zu dir?

Kurz & intensiv: Gland, La Glânoise oder Bern eignen sich für Einsteiger oder als gezielter Formtest.
Mittelstrecke: Säntis Classic, Aurora Gravel oder The Majestics verbinden sportliche Herausforderung mit kalkulierbarer Distanz.
Ultra & Bikepacking: Züri Escape, Trans Jura, Graaalps oder Dead Ends richten sich an erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit strategischer Saisonplanung.

Frühling 2026 – Der Saisonstart

01

Journée Gravel dans le Canton de Vaud

  • Gland | 21. März | 52 km | 840 D+
Ein kompakter Auftakt mit selektiven Anstiegen. Ideal für einen strukturierten Einstieg in die Saison. Alle Infos.
02

Backyard Gravel Bodensee

  • Kreuzlingen | 8.–10. Mai | 240–350 km | bis 4.500 D+
Backyard-Format mit strategischer Komponente. Rundenprinzip statt klassischer Ziellinie. Alle Infos.
03

JURACE Festival

  • Delémont | 23.–25. Mai | 30–100 km pro Tag
Festival-Charakter mit sportlicher Ausrichtung im Jura. Alle Infos.
04

La Glânoise

  • Ursy | 24. Mai | 39 km
Kurzdistanz mit regionalem Charakter. Alle Infos.
05

Züri Escape Gravel Bikepacking

  • Zürich | 29.–31. Mai | 400 km | 10.000 D+
Ultra-Format für erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit Navigations- und Selbstversorger-Erfahrung. Alle Infos.
Mit einem Gravel-Bike bestreitest du jedes Abenteuer.

Mit einem Gravel-Bike bestreitest du jedes Abenteuer.

© NG Fotos

Sommer 2026 – Höhenmeter und Ultra-Distanzen

Wenn die Tage länger werden, steigt auch die Dichte der Gravel-Rennen Schweiz 2026 deutlich an
06

Gravel Trans Jura

  • Baden/Nyon | 4.–10. Juni | 400 km | 11.000 D+
Quer durch den Jura mit mehrtägiger Belastung. Alle Infos.
07

Nova Eroica Switzerland

  • Poschiavo | 13. Juni | 50–120 km
Alpine Kulisse mit mehreren Distanzoptionen. Alle infos.
08

Säntis Classic

  • Weinfelden | 13. Juni | 85 km | 900 D+
Klassische Mittelstrecke mit konstantem Profil. Alle Infos.
09

Dead Ends and Cake

  • St. Gallen | 19.–21. Juni | 500 km | 9.000 D+
Ultra-Distanz mit hohem Navigationsanteil. Alle Infos.
10

Octopus Gravel Andermatt

  • Andermatt | 20. Juni | 155 km | 4.450 D+
Alpine Topografie mit langen Anstiegen. Alle Infos.
11

TorTour Gravel 200

  • Schwägalp | 3.–4. Juli | 200 km
Langdistanz im kompakten Rennformat. Alle Infos.
12

Graaalps Ultra Race

  • Crans-Montana | 14.–19. Juli | 277–800 km | bis 20.253 D+
Mehrtagesevent mit extremem Höhenprofil. Alle Infos.

Weitere Sommer-Events:

Portes du Soleil (54 km | 1.800 D+), Schwarzwald-Rundfahrt (30–130 km), The Majestics (98–150 km), Emmental Rundfahrt (16–65 km), Gravel Trans Jura Individual (400 km, frei wählbares Zeitfenster).
Rebecca Rusch auf ihrem Gravel-Bike auf der Arkansas High Country Route in den USA

Gravel-Bikes eignen sich perfekt für Langstrecken

© Corey Rich/Red Bull Content Pool

Spätsommer & Herbst 2026 – Selektiv bis zum Saisonfinale

13

Grand Raid BCVS

  • 22. August | 54 km | 2.000 D+
Alle Infos.
14

Velotari Gravel Vibes

  • Laufenburg | 29. August | 40–60 km
Alle Infos.
15

Aurora Gravel – Suisse

  • Neuchâtel | 5.–6. September | 133–179 km | bis 3.637 D+
Alle Infos.
16

Bodensee Radmarathon

  • 13. September | 50–120 km
Alle Infos.
17

Triangle of Gravel

  • St. Moritz | 24.–27. September | 40–100 km pro Tag
Alle Infos.
18

Saint Gravel St. Gallen

  • 26. September | 30–90 km | bis 2.460 D+
Alle Infos.
19

Dead Ends & Dolci

  • Bellinzona | 2.–4. Oktober | 500 km | 9.000 D+
Alle Infos.
20

Gravel Ride & Race Bern

  • Bern | 17. Oktober | 24–51 km | bis 940 D+
Alle Infos.
Rebecca Rusch auf ihrem Gravel-Bike auf dem Abschnitt Bentonville nach Ponca auf der Arkansas High Country Route in den USA.

Mit einem Gravel-Bike gehts auch Offroad

© Bligh Gillies/Red Bull Content Pool

Übersicht: Alle Gravel-Rennen Schweiz 2026

Event

Ort

Datum

Distanz

Höhenmeter

Website

Gravel Vaud

Gland

21.03.

52 km

840 D+

gravelvaud.ch

Backyard Gravel

Kreuzlingen

8.–10.05.

240–350 km

bis 4.500 D+

backyardgravel.com

JURACE

Delémont

23.–25.05.

30–100 km/Tag

ca. 500 D+/Tag

jurace.ch

Züri Escape

Zürich

29.–31.05.

400 km

10.000 D+

zuri-escape.com

Trans Jura

Baden/Nyon

4.–10.06.

400 km

11.000 D+

ridegravel.ch

Octopus

Andermatt

20.06.

155 km

4.450 D+

epicos.cc

Graaalps

Crans-Montana

14.–19.07.

277–800 km

bis 20.253 D+

raceacrossseries.com

Aurora

Neuchâtel

5.–6.09.

133–179 km

bis 3.637 D+

aurora-gravel.com

Bern Gravel

Bern

17.10.

24–51 km

bis 940 D+

ridegravel.ch

Planungstipps für deine Gravel-Saison 2026

Viele Gravel Bike Rennen arbeiten mit limitierten Startplätzen. Eine frühe Anmeldung erhöht die Chance auf einen Startplatz.
Auch das Setup spielt eine zentrale Rolle. Inspiration für aktuelle Modelle findest du hier.
Passende Ausrüstung kann bei alpinen Profilen entscheidend sein.
Tipps für längere Abenteuerformate gibt es hier.

Fazit: Gravel-Rennen Schweiz 2026

Die Saison 2026 bietet eine aussergewöhnliche Bandbreite. Von 39 Kilometern im Frühling bis zu 800 Kilometern im Hochsommer reicht das Spektrum. Wer seine Rennen bewusst auswählt und Höhenmeter sowie Regeneration einplant, kann die Gravel-Rennen Schweiz 2026 optimal nutzen – und die Vielfalt der Schweizer Landschaft aus sportlicher Perspektive erleben.
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