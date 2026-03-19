Schotterpisten im Jura, lange Alpenanstiege, schnelle Uferpassagen entlang von Seen: Die Schweiz bietet auf engem Raum ideale Bedingungen für anspruchsvolle Gravel-Wettkämpfe. Genau diese Vielfalt macht die Gravel-Rennen Schweiz 2026 besonders attraktiv. Vom kompakten 39-Kilometer-Format bis zum 800-Kilometer-Ultra deckt die Saison sämtliche Leistungsstufen ab.

Hier findest du den kompletten Kalender mit Terminen, Orten, Distanzen und Höhenmetern – kompakt aufbereitet für deine Saisonplanung.

Gravelbiken in der Schweiz © Sebastian Doerk

Warum die Schweiz eine Top-Destination für Gravel ist

Ein Gravel Bike Rennen in der Schweiz kombiniert schnelle Naturstrassen mit anspruchsvollen Anstiegen. Selbst mittlere Distanzen bringen regelmässig vierstellige Höhenmeter mit sich. Dazu kommt die enorme Bandbreite an Formaten: klassische Tagesrennen, mehrtägige Etappenformate, Bikepacking-Events oder Ultra-Distanzen mit Navigationsanspruch.

2026 zeigt sich diese Vielfalt deutlicher denn je.

Welche Gravel-Rennen passen zu dir?

Kurz & intensiv: Gland, La Glânoise oder Bern eignen sich für Einsteiger oder als gezielter Formtest.

Mittelstrecke: Säntis Classic, Aurora Gravel oder The Majestics verbinden sportliche Herausforderung mit kalkulierbarer Distanz.

Ultra & Bikepacking: Züri Escape, Trans Jura, Graaalps oder Dead Ends richten sich an erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit strategischer Saisonplanung.

Frühling 2026 – Der Saisonstart

01 Journée Gravel dans le Canton de Vaud

Gland | 21. März | 52 km | 840 D+

Ein kompakter Auftakt mit selektiven Anstiegen. Ideal für einen strukturierten Einstieg in die Saison. Alle Infos .

02 Backyard Gravel Bodensee

Kreuzlingen | 8.–10. Mai | 240–350 km | bis 4.500 D+

Backyard-Format mit strategischer Komponente. Rundenprinzip statt klassischer Ziellinie. Alle Infos.

03 JURACE Festival

Delémont | 23.–25. Mai | 30–100 km pro Tag

Festival-Charakter mit sportlicher Ausrichtung im Jura. Alle Infos.

04 La Glânoise

Ursy | 24. Mai | 39 km

Kurzdistanz mit regionalem Charakter. Alle Infos .

05 Züri Escape Gravel Bikepacking

Zürich | 29.–31. Mai | 400 km | 10.000 D+

Ultra-Format für erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit Navigations- und Selbstversorger-Erfahrung. Alle Infos.

Mit einem Gravel-Bike bestreitest du jedes Abenteuer. © NG Fotos

Sommer 2026 – Höhenmeter und Ultra-Distanzen

Wenn die Tage länger werden, steigt auch die Dichte der Gravel-Rennen Schweiz 2026 deutlich an

06 Gravel Trans Jura

Baden/Nyon | 4.–10. Juni | 400 km | 11.000 D+

Quer durch den Jura mit mehrtägiger Belastung. Alle Infos.

07 Nova Eroica Switzerland

Poschiavo | 13. Juni | 50–120 km

Alpine Kulisse mit mehreren Distanzoptionen. Alle infos.

08 Säntis Classic

Weinfelden | 13. Juni | 85 km | 900 D+

Klassische Mittelstrecke mit konstantem Profil. Alle Infos.

09 Dead Ends and Cake

St. Gallen | 19.–21. Juni | 500 km | 9.000 D+

Ultra-Distanz mit hohem Navigationsanteil. Alle Infos.

10 Octopus Gravel Andermatt

Andermatt | 20. Juni | 155 km | 4.450 D+

Alpine Topografie mit langen Anstiegen. Alle Infos.

11 TorTour Gravel 200

Schwägalp | 3.–4. Juli | 200 km

Langdistanz im kompakten Rennformat. Alle Infos.

12 Graaalps Ultra Race

Crans-Montana | 14.–19. Juli | 277–800 km | bis 20.253 D+

Mehrtagesevent mit extremem Höhenprofil. Alle Infos.

Weitere Sommer-Events:

Portes du Soleil (54 km | 1.800 D+), Schwarzwald-Rundfahrt (30–130 km), The Majestics (98–150 km), Emmental Rundfahrt (16–65 km), Gravel Trans Jura Individual (400 km, frei wählbares Zeitfenster).

Gravel-Bikes eignen sich perfekt für Langstrecken © Corey Rich/Red Bull Content Pool

Spätsommer & Herbst 2026 – Selektiv bis zum Saisonfinale

13 Grand Raid BCVS

22. August | 54 km | 2.000 D+

14 Velotari Gravel Vibes

Laufenburg | 29. August | 40–60 km

15 Aurora Gravel – Suisse

Neuchâtel | 5.–6. September | 133–179 km | bis 3.637 D+

16 Bodensee Radmarathon

13. September | 50–120 km

17 Triangle of Gravel

St. Moritz | 24.–27. September | 40–100 km pro Tag

18 Saint Gravel St. Gallen

26. September | 30–90 km | bis 2.460 D+

19 Dead Ends & Dolci

Bellinzona | 2.–4. Oktober | 500 km | 9.000 D+

20 Gravel Ride & Race Bern

Bern | 17. Oktober | 24–51 km | bis 940 D+

Mit einem Gravel-Bike gehts auch Offroad © Bligh Gillies/Red Bull Content Pool

Übersicht: Alle Gravel-Rennen Schweiz 2026

Event Ort Datum Distanz Höhenmeter Website Gravel Vaud Gland 21.03. 52 km 840 D+ gravelvaud.ch Backyard Gravel Kreuzlingen 8.–10.05. 240–350 km bis 4.500 D+ backyardgravel.com JURACE Delémont 23.–25.05. 30–100 km/Tag ca. 500 D+/Tag jurace.ch Züri Escape Zürich 29.–31.05. 400 km 10.000 D+ zuri-escape.com Trans Jura Baden/Nyon 4.–10.06. 400 km 11.000 D+ ridegravel.ch Octopus Andermatt 20.06. 155 km 4.450 D+ epicos.cc Graaalps Crans-Montana 14.–19.07. 277–800 km bis 20.253 D+ raceacrossseries.com Aurora Neuchâtel 5.–6.09. 133–179 km bis 3.637 D+ aurora-gravel.com Bern Gravel Bern 17.10. 24–51 km bis 940 D+ ridegravel.ch

Planungstipps für deine Gravel-Saison 2026

Viele Gravel Bike Rennen arbeiten mit limitierten Startplätzen. Eine frühe Anmeldung erhöht die Chance auf einen Startplatz.

Auch das Setup spielt eine zentrale Rolle. Inspiration für aktuelle Modelle findest du hier.

Tipps für längere Abenteuerformate gibt es hier .

Fazit: Gravel-Rennen Schweiz 2026

Die Saison 2026 bietet eine aussergewöhnliche Bandbreite. Von 39 Kilometern im Frühling bis zu 800 Kilometern im Hochsommer reicht das Spektrum. Wer seine Rennen bewusst auswählt und Höhenmeter sowie Regeneration einplant, kann die Gravel-Rennen Schweiz 2026 optimal nutzen – und die Vielfalt der Schweizer Landschaft aus sportlicher Perspektive erleben.