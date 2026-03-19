Bike
Schotterpisten im Jura, lange Alpenanstiege, schnelle Uferpassagen entlang von Seen: Die Schweiz bietet auf engem Raum ideale Bedingungen für anspruchsvolle Gravel-Wettkämpfe. Genau diese Vielfalt macht die Gravel-Rennen Schweiz 2026 besonders attraktiv. Vom kompakten 39-Kilometer-Format bis zum 800-Kilometer-Ultra deckt die Saison sämtliche Leistungsstufen ab.
Hier findest du den kompletten Kalender mit Terminen, Orten, Distanzen und Höhenmetern – kompakt aufbereitet für deine Saisonplanung.
Warum die Schweiz eine Top-Destination für Gravel ist
Ein Gravel Bike Rennen in der Schweiz kombiniert schnelle Naturstrassen mit anspruchsvollen Anstiegen. Selbst mittlere Distanzen bringen regelmässig vierstellige Höhenmeter mit sich. Dazu kommt die enorme Bandbreite an Formaten: klassische Tagesrennen, mehrtägige Etappenformate, Bikepacking-Events oder Ultra-Distanzen mit Navigationsanspruch.
2026 zeigt sich diese Vielfalt deutlicher denn je.
Welche Gravel-Rennen passen zu dir?
Kurz & intensiv: Gland, La Glânoise oder Bern eignen sich für Einsteiger oder als gezielter Formtest.
Mittelstrecke: Säntis Classic, Aurora Gravel oder The Majestics verbinden sportliche Herausforderung mit kalkulierbarer Distanz.
Ultra & Bikepacking: Züri Escape, Trans Jura, Graaalps oder Dead Ends richten sich an erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit strategischer Saisonplanung.
Frühling 2026 – Der Saisonstart
01
Journée Gravel dans le Canton de Vaud
- Gland | 21. März | 52 km | 840 D+
Ein kompakter Auftakt mit selektiven Anstiegen. Ideal für einen strukturierten Einstieg in die Saison. Alle Infos.
02
Backyard Gravel Bodensee
- Kreuzlingen | 8.–10. Mai | 240–350 km | bis 4.500 D+
Backyard-Format mit strategischer Komponente. Rundenprinzip statt klassischer Ziellinie. Alle Infos.
03
JURACE Festival
- Delémont | 23.–25. Mai | 30–100 km pro Tag
Festival-Charakter mit sportlicher Ausrichtung im Jura. Alle Infos.
04
La Glânoise
- Ursy | 24. Mai | 39 km
Kurzdistanz mit regionalem Charakter. Alle Infos.
05
Züri Escape Gravel Bikepacking
- Zürich | 29.–31. Mai | 400 km | 10.000 D+
Ultra-Format für erfahrene Fahrerinnen und Fahrer mit Navigations- und Selbstversorger-Erfahrung. Alle Infos.
Sommer 2026 – Höhenmeter und Ultra-Distanzen
Wenn die Tage länger werden, steigt auch die Dichte der Gravel-Rennen Schweiz 2026 deutlich an
06
Gravel Trans Jura
- Baden/Nyon | 4.–10. Juni | 400 km | 11.000 D+
Quer durch den Jura mit mehrtägiger Belastung. Alle Infos.
07
Nova Eroica Switzerland
- Poschiavo | 13. Juni | 50–120 km
Alpine Kulisse mit mehreren Distanzoptionen. Alle infos.
08
Säntis Classic
- Weinfelden | 13. Juni | 85 km | 900 D+
Klassische Mittelstrecke mit konstantem Profil. Alle Infos.
09
Dead Ends and Cake
- St. Gallen | 19.–21. Juni | 500 km | 9.000 D+
Ultra-Distanz mit hohem Navigationsanteil. Alle Infos.
10
Octopus Gravel Andermatt
- Andermatt | 20. Juni | 155 km | 4.450 D+
Alpine Topografie mit langen Anstiegen. Alle Infos.
11
TorTour Gravel 200
- Schwägalp | 3.–4. Juli | 200 km
Langdistanz im kompakten Rennformat. Alle Infos.
12
Graaalps Ultra Race
- Crans-Montana | 14.–19. Juli | 277–800 km | bis 20.253 D+
Mehrtagesevent mit extremem Höhenprofil. Alle Infos.
Weitere Sommer-Events:
Portes du Soleil (54 km | 1.800 D+), Schwarzwald-Rundfahrt (30–130 km), The Majestics (98–150 km), Emmental Rundfahrt (16–65 km), Gravel Trans Jura Individual (400 km, frei wählbares Zeitfenster).
Spätsommer & Herbst 2026 – Selektiv bis zum Saisonfinale
13
Grand Raid BCVS
- 22. August | 54 km | 2.000 D+
14
Velotari Gravel Vibes
- Laufenburg | 29. August | 40–60 km
15
Aurora Gravel – Suisse
- Neuchâtel | 5.–6. September | 133–179 km | bis 3.637 D+
16
Bodensee Radmarathon
- 13. September | 50–120 km
17
Triangle of Gravel
- St. Moritz | 24.–27. September | 40–100 km pro Tag
18
Saint Gravel St. Gallen
- 26. September | 30–90 km | bis 2.460 D+
19
Dead Ends & Dolci
- Bellinzona | 2.–4. Oktober | 500 km | 9.000 D+
20
Gravel Ride & Race Bern
- Bern | 17. Oktober | 24–51 km | bis 940 D+
Übersicht: Alle Gravel-Rennen Schweiz 2026
Event
Ort
Datum
Distanz
Höhenmeter
Website
Gravel Vaud
Gland
21.03.
52 km
840 D+
gravelvaud.ch
Backyard Gravel
Kreuzlingen
8.–10.05.
240–350 km
bis 4.500 D+
backyardgravel.com
JURACE
Delémont
23.–25.05.
30–100 km/Tag
ca. 500 D+/Tag
jurace.ch
Züri Escape
Zürich
29.–31.05.
400 km
10.000 D+
zuri-escape.com
Trans Jura
Baden/Nyon
4.–10.06.
400 km
11.000 D+
ridegravel.ch
Octopus
Andermatt
20.06.
155 km
4.450 D+
epicos.cc
Graaalps
Crans-Montana
14.–19.07.
277–800 km
bis 20.253 D+
raceacrossseries.com
Aurora
Neuchâtel
5.–6.09.
133–179 km
bis 3.637 D+
aurora-gravel.com
Bern Gravel
Bern
17.10.
24–51 km
bis 940 D+
ridegravel.ch
Planungstipps für deine Gravel-Saison 2026
Viele Gravel Bike Rennen arbeiten mit limitierten Startplätzen. Eine frühe Anmeldung erhöht die Chance auf einen Startplatz.
Auch das Setup spielt eine zentrale Rolle. Inspiration für aktuelle Modelle findest du hier.
Tipps für längere Abenteuerformate gibt es hier.
Fazit: Gravel-Rennen Schweiz 2026
Die Saison 2026 bietet eine aussergewöhnliche Bandbreite. Von 39 Kilometern im Frühling bis zu 800 Kilometern im Hochsommer reicht das Spektrum. Wer seine Rennen bewusst auswählt und Höhenmeter sowie Regeneration einplant, kann die Gravel-Rennen Schweiz 2026 optimal nutzen – und die Vielfalt der Schweizer Landschaft aus sportlicher Perspektive erleben.