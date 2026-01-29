Die Top 10 der grössten Stadien der Welt

Im nächsten Jahr wird der Paris FC ins Stade Jean-Bouin umziehen. Das Stadion des Stade Français wird somit Spiele der Ligue 1 austragen, und das nur wenige Meter vom Parc des Princes und dessen PSG entfernt. Trotz seiner 20'000 Plätze handelt es sich hier um ein emblematisches Stadion, das, daran zweifeln wir nicht, im Gleichklang brüllen wird, um die Exploits von Maxime Lopez zu feiern.

Doch warum sagt man eigentlich «trotz seiner 20'000 Plätze»? Das scheint doch alles andere als unbedeutend zu sein, oder? Ja und nein. Wenn man sich ein kleines Stück von der französischen Hauptstadt entfernt und einen Blick auf die beeindruckendsten Stadien der Welt wirft, kann einem schwindlig werden. Hier sind die 10 grössten Stadien der Welt, mit ein paar zusätzlichen ehrenvollen Erwähnungen. Spoiler: Fans des runden Leders könnten enttäuscht sein.

01 Nummer 1 – Narendra Modi Stadium

Anzahl Plätze: 132'000

Land: Indien

Baujahr: 2020

Disziplin: Cricket

Zugehöriger Klub: Gujarat Cricket Team

Auf dem ersten Platz steht kein Stadion aus den USA, China, Brasilien oder Europa. Nein, es handelt sich um das Narendra Modi Stadium in Ahmedabad in Indien. Wie Sie sich denken können, trägt das Stadion den Namen des indischen Staatschefs, doch entscheidend ist vor allem seine Kapazität von 132'000 Sitzplätzen.

Das monumentale Stadion mit einer Fläche von 25 Hektaren wurde für den Nationalsport des Landes gebaut. Hier fanden Spiele des regionalen Cricketklubs ebenso statt wie Partien der Nationalmannschaft sowie einige grosse politische Veranstaltungen.

02 Nummer 2 – Stadion des Ersten Mai (Rungrado)

Die Arirang Mass Games 2012 © Wikimedia

Anzahl Plätze: 114'000

Land: Nordkorea

Baujahr: 1989

Disziplin: Fussball/Leichtathletik

Zugehöriger Klub: Nordkoreanische Nationalmannschaft

Wir bleiben in Asien und bewegen uns weiter nach Norden zum Stadion des Ersten Mai, auch Rungrado genannt. Noch nie davon gehört? Das überrascht nicht, denn das Stadion befindet sich in Pjöngjang, im Herzen Nordkoreas. Es wurde 1989 eröffnet, nur ein Jahr nach den Spielen von Seoul. Zufall? Zweifel sind erlaubt. Seit seiner Eröffnung beherbergt das Stadion die Spiele der Fussballnationalmannschaft, verschiedene Leichtathletikwettkämpfe sowie das Festival Arirang Mass Games, ein riesiges Festival rund um die Gymnastik.

Auch wenn das Stadion ursprünglich eine Kapazität von 150'000 Plätzen gehabt haben soll, eine Zahl, die nie offiziell bestätigt wurde, liegt sie nach Renovationen im Jahr 2014 heute bei rund 114'000 Sitzplätzen.

03 Nummer 3 – Michigan Stadium

Nombre de places : 107 601 places

Pays : États-Unis

Date de construction : 1927

Discipline : Football américain

Club affilié : Michigan Wolverines

Wir überqueren den Globus mit einem Platz, der mehr als einen überraschen dürfte. Hier, und dieses Thema wird in diesem Ranking öfter auftauchen, handelt es sich nicht einmal um Profisport. Das Michigan Stadium wird von einer öffentlichen Institution genutzt, der University of Michigan, genauer gesagt von ihrem American-Football-Team.

Ein wichtiger kultureller Aspekt: In den USA geniesst der Universitätssport der NCAA eine aussergewöhnliche Popularität. Studierende und Alumni, sportlich oder nicht, tragen die Farben ihrer Alma Mater und unterstützen ihr Team unter allen Umständen. Kombiniert man dies mit der Tatsache, dass American Football der populärste Sport des Landes ist, ergibt sich eine explosive Mischung und ein Stadion, das 107'601 Fans fasst, mit einem Rekord von 115'109 Zuschauern im Jahr 2013 vor den letzten Bauarbeiten.

04 Nummer 4 – Beaver Stadium

Anzahl Plätze: 106'000

Land: USA

Baujahr: 1960

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: Nittany Lions

Jahrelang lieferten sich Penn State und die University of Michigan ein Duell um den grössten Stadionbau. Nach den letzten Arbeiten an der «Big House» in Michigan im Jahr 2010 übernahmen die Wolverines die Führung. Dennoch bleibt das Beaver Stadium mit seinen 106'000 Plätzen ein echtes Monster.

Jede amerikanische Universität hat ihre Traditionen. In Pennsylvania gibt es die sogenannten «White Out Games», bei denen die Fans komplett in Weiss gekleidet erscheinen und zusammen mit der Beschallung und den Gesängen eine völlig verrückte Atmosphäre schaffen, die gegnerische Teams massiv beeindrucken kann.

05 Nummer 5 – Ohio Stadium

Anzahl Plätze: 102'780

Land: USA

Baujahr: 1922

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: Ohio State Buckeyes

Wegen seiner Form wird es das Horseshoe genannt. Das Stadion der Ohio State Buckeyes ist ebenfalls gigantisch. Hier gibt es kein Mo Bamba oder Mr. Brightside zum Einlauf der Spieler, sondern Seven Nation Army, das man aus vielen anderen Stadien kennt. Vielleicht wurde der Song der White Stripes nicht von 102'000 Menschen im Chor gesungen, aber gegen den amerikanischen Hang zur Gigantomanie kommt man nicht immer an.

06 Nummer 6 – Kyle Field

Anzahl Plätze: 102 733

Land: USA

Baujahr: 1927

Sportart: American Football

Zugehöriger Club: Texas A&M Aggies

Nach Ohio geht es weiter nach Texas, zu einem weiteren Stadion mit mehr als 100 000 Plätzen. Dieser Hexenkessel ist zugleich die Heimstätte der Texas A&M Aggies. Wer die NCAA ein wenig verfolgt, kennt dieses Stadion auch durch Arch Manning, der hier bereits im vergangenen Jahr gespielt und gewonnen hat.

07 Nummer 7 – Neyland Stadium

Anzahl Plätze: 101'915

Land: USA

Baujahr: 1921

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: Tennessee Volunteers

In Tennessee wie auch in Texas ist Football eine ernste Angelegenheit. Die Volunteers gehören zur SEC, der stärksten Conference der NCAA. Um gegen LSU, Florida, Alabama, Texas und andere mitzuhalten, sind über 100'000 enthusiastische Fans immer ein Vorteil.

08 Nummer 8 – Tiger Stadium

Anzahl Plätze: 102'321

Land: USA

Baujahr: 1924

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: LSU Tigers

Weiter geht es nach Louisiana zur Louisiana State University, einem der grössten Talentlieferanten für die NFL. Wird dieses Ranking langsam repetitiv? Vielleicht, aber es ist nicht unsere Schuld, dass in den 1920er-Jahren in den USA riesige Stadien wie Pilze aus dem Boden schossen. In einem dieser Stadien einen Abend zu verbringen, muss jedenfalls absolut aussergewöhnlich sein.

09 Nummer 9 – Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium

Anzahl Plätze: 100'119

Land: USA

Baujahr: 1924

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: Texas Longhorns

Hier sind wir angekommen, im Stadion, in dem Arch Manning alle seine Heimspiele bestreitet. Es trägt den Namen seines legendären Trainers aus den Jahren 1957 bis 1976 und fasst 100'119 Zuschauer sowie Bevo, den Stier und das Maskottchen des Teams.

10 Nummer 10 – Bryant-Denny Stadium

Anzahl Plätze: 100'077

Land: USA

Baujahr: 1929

Disziplin: American Football

Zugehöriger Klub: Alabama Crimson Tide

Noch nicht überzeugt? Das zehntgrösste Stadion der Welt liegt erneut im Süden der USA. Überraschend? Für uns nicht. Und als Bonus gehört auch das Team der University of Alabama, die Crimson Tide, zur SEC.

11 Ehrenvolle Erwähnungen

Melbourne Cricket Ground

Das Melbourne Cricket Ground beherbergt auch andere Sportarten © Wikimedia

Nur 53 Plätze kleiner als das Bryant-Denny Stadium verdient das Melbourne Cricket Ground eine Erwähnung. Es ist ebenfalls riesig und erlaubt uns, den Fokus endlich vom amerikanischen College Football zu lösen. Es ist die Heimstätte des Melbourne Cricket Club und Austragungsort einiger der grössten Cricketspiele, aber auch von Qualifikationsspielen zur Fussball-Weltmeisterschaft und Partien im Australian Football.

Camp Nou

Die derzeit laufenden Bauarbeiten in Barcelona sollen im August 2026 abgeschlossen sein. Danach wird das Stadion rund 105'000 Personen aufnehmen können. Ohne eine unerwartete Entwicklung auf einem anderen Kontinent wird es seinen Platz in den Top 10 souverän zurückerobern, den es früher bereits innehatte, mit einem Rekord von 120'000 Zuschauern im Jahr 1986.

Estadio Azteca

Bis 2016 konnte das Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt mehr als 100'000 Zuschauer empfangen, mit einem Höchstwert von 115'000. Durch Umbauten wurde die Kapazität des Stadions des Club América reduziert und liegt heute bei immer noch sehr respektablen 85'000 Plätzen.

Fun Fact: Als Austragungsort von zwei WM-Finals krönte es zwei absolute Legenden, Pelé 1970 und Maradona 1986.

Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)

Das Maracanã im Jahr 1950 © Arquivo Nacional/picryl.com

Dachten Sie, wir würden es auslassen? Nein. Bei seiner Eröffnung 1950 konnte das Maracanã nicht weniger als 199'854 Menschen aufnehmen. Unglaublich? Das ist zumindest die offiziell angegebene Zuschauerzahl für das Finale Brasilien gegen Uruguay im selben Jahr. Heute gibt es «nur» noch 78'838 Plätze, doch ein Mythos dieses Kalibers muss erwähnt werden.

FAQ

Welches ist das grösste Stadion der Welt in Bezug auf die Kapazität?

Das Narendra Modi Stadium in Ahmedabad ist mit 132'000 Plätzen das grösste Stadion der Welt.

Wie wird die Kapazität eines Stadions gemessen?

Zur Bestimmung der Kapazität stützen sich die Behörden auf die Anzahl Sitzplätze, die Breite der Treppen, die Anzahl Notausgänge. Das ergibt die offiziell genehmigte Kapazität. Hinzu kommt die Konfiguration des Stadions. Bei ausschliesslich Sitzplätzen können weniger Personen untergebracht werden als bei Stehplätzen.

Wie sieht die Zukunft grosser Stadien angesichts ökologischer Herausforderungen aus?

Für die WM 2022 in Katar wurde das Stadion 974 als demontierbare Struktur konzipiert. Es besteht vollständig aus transportierbaren und wiederverwendbaren Materialien, und der Rückbau begann nach dem Turnier. In Saragossa entschied sich der Klub während der Bauzeit des neuen Romareda ebenfalls für ein temporäres Stadion mit vorgefertigten Tribünen. Auch wenn diese Initiative lobenswert ist, wird sie derzeit noch selten umgesetzt.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die eine Bucket List führen, haben Sie hier einiges zu notieren, ganz im Gegensatz zu Arch Manning und Jeremiah Smith, die sich täglich in dieser Welt bewegen. Und für alle, die unbedingt ein unvergessliches Erlebnis suchen, hat das Estadio Pedro Bidegain in Buenos Aires, die Heimstätte von Atlético San Lorenzo de Almagro, einige überzeugende Argumente .