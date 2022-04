Der ultimative Guide für die Formel 1-Strecke in Imola

Und wieder ist er zurück im Kalender der Formel 1 Weltmeisterschaft: zum dritten Mal in Folge findet 2022 der Grosse Preis der Emilia-Romagna in Italien, genauer gesagt in Imola statt. Eingeführt wurde das Rennen in der Saison 2020, die wegen der Covid-19 Pandemie völlig aus den Fugen geraten war. Dies ermöglichte den Fahrern allerdings die Rückkehr zu einer ebenso mystischen wie tragischen Strecke: dem Kurs von Enzo und Dino Ferrari, auch bekannt als Kurs von Imola.

Denkt man an Imola, denkt man automatisch auch an Roland Ratzenberger und Ayrton Senna . Im April 1994 verloren die beiden Fahrer dort auf tragische Weise ihr Leben bei einem Rennwochenende, das bis heute das tödlichste in der Geschichte des Rennsports ist.

