Der ultimative Guide für das Formel 1-Rennen in Miami

hat einen neuen Schauplatz. Am 8. Mai starten die zwanzig Piloten des Grids

Die 5.41 Kilometer lange, semi-urbane Strecke wurde in einem Vorort nördlich der Stadt rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins gebaut.

Die 5.41 Kilometer lange, semi-urbane Strecke wurde in einem Vorort nördlich der Stadt rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins gebaut.

Die 5.41 Kilometer lange, semi-urbane Strecke wurde in einem Vorort nördlich der Stadt rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins gebaut.

Erste Schätzungen gehen von einer Rundenzeit von 1:35 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 km/h aus. Mit drei Geraden, von denen die längste 1,28 Kilometer lang ist, und drei DRS-Zonen, sagen die gleichen Simulationen voraus, dass die Fahrer ihre Autos fast 58 % der Runde mit Vollgas bewegen werden, wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 320 km/h geschätzt wird. Alles in allem dürfte es ein Spektakel werden.

Erste Schätzungen gehen von einer Rundenzeit von 1:35 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 km/h aus. Mit drei Geraden, von denen die längste 1,28 Kilometer lang ist, und drei DRS-Zonen, sagen die gleichen Simulationen voraus, dass die Fahrer ihre Autos fast 58 % der Runde mit Vollgas bewegen werden, wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 320 km/h geschätzt wird. Alles in allem dürfte es ein Spektakel werden.

Erste Schätzungen gehen von einer Rundenzeit von 1:35 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 km/h aus. Mit drei Geraden, von denen die längste 1,28 Kilometer lang ist, und drei DRS-Zonen, sagen die gleichen Simulationen voraus, dass die Fahrer ihre Autos fast 58 % der Runde mit Vollgas bewegen werden, wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 320 km/h geschätzt wird. Alles in allem dürfte es ein Spektakel werden.

2022 findet in Miami ein völlig neuer Grand Prix statt.

"Unsere Philosophie ist es, alle Formel-1-Teams, ihre Autos, ihre Renningenieure und natürlich ihre Fahrer herauszufordern", erklärte die für die Gestaltung der Strecke zuständige Firma Apex Circuit Design gegenüber motorsport.com. "Wir konzentrieren uns also auf die Kurvensequenzen, eine dynamische Palette von Kurven, bei niedriger und hoher Geschwindigkeit. Um das zu erreichen, machen wir viel Simulationsarbeit und sorgen absichtlich dafür, dass es in einer Runde verschiedene Kurvensequenzen gibt, die die unterschiedlichen Einstellungen der Autos unterstützen." Wie werden die Fahrer mit diesen Herausforderungen während des Rennens zurechtkommen?

"Unsere Philosophie ist es, alle Formel-1-Teams, ihre Autos, ihre Renningenieure und natürlich ihre Fahrer herauszufordern", erklärte die für die Gestaltung der Strecke zuständige Firma Apex Circuit Design gegenüber motorsport.com. "Wir konzentrieren uns also auf die Kurvensequenzen, eine dynamische Palette von Kurven, bei niedriger und hoher Geschwindigkeit. Um das zu erreichen, machen wir viel Simulationsarbeit und sorgen absichtlich dafür, dass es in einer Runde verschiedene Kurvensequenzen gibt, die die unterschiedlichen Einstellungen der Autos unterstützen." Wie werden die Fahrer mit diesen Herausforderungen während des Rennens zurechtkommen?

"Unsere Philosophie ist es, alle Formel-1-Teams, ihre Autos, ihre Renningenieure und natürlich ihre Fahrer herauszufordern", erklärte die für die Gestaltung der Strecke zuständige Firma Apex Circuit Design gegenüber motorsport.com. "Wir konzentrieren uns also auf die Kurvensequenzen, eine dynamische Palette von Kurven, bei niedriger und hoher Geschwindigkeit. Um das zu erreichen, machen wir viel Simulationsarbeit und sorgen absichtlich dafür, dass es in einer Runde verschiedene Kurvensequenzen gibt, die die unterschiedlichen Einstellungen der Autos unterstützen." Wie werden die Fahrer mit diesen Herausforderungen während des Rennens zurechtkommen?

, der einzige Fahrer im Feld, der die Strecke bereits am 19. April testen konnte. "Ich denke, es wird auch wegen der langen Gerade ein gutes Rennen. Ich hoffe nur, dass der Asphalt schon auf dem richtigen Niveau ist."

Oracle Red Bull Racing se vydává na Miami Grand Prix stylově. A to malebnou cestou z New Yorku na Floridu.

, der den Kurs bereits am Simulator testen konnte, teilt den Enthusiasmus: "Ich muss zugeben, dass es ziemlich cool aussieht. Ich mag diese Art von Strecke sehr - mit ziemlich viel Herausforderung, neuen Kurventypen, von denen einige extrem lang sind, und sehr langen Geraden."