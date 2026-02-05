GTA V: Alle Cheats und Codes zum Open-World-Game

Gaming
GTA 6 steht in den Startlöchern und soll Ende 2026 das Genre der Open-World-Spiele für immer verändern. Zum Glück ist GTA V immer noch ein echter Hingucker – und voller Leben, egal ob es um RP, Raubüberfälle, Autorennen oder den neuen Spielmodus geht. Schließlich sprechen wir hier von einer der beliebtesten Spielreihen aller Zeiten – und vom zweiterfolgreichsten Spiel der Welt (nur Minecraft verkauft sich besser). Wenn du also mal wieder in den hervorragenden Einzelspielermodus eintauchen und deinem Spiel ein bisschen Würze verleihen willst, haben wir dir eine „kleine“ Übersicht mit allen Codes des Spiels zusammengestellt – ganz gleich, auf welcher Plattform du spielst.
01
GTA V Cheats: Die Codes auf dem PC
In der PC-Version von GTA V stehen dir zwei Möglichkeiten offen, Cheats und Codes zu verwenden. Diese kannst du entweder im Spiel über dein Smartphone oder über die Konsole eingeben.
Um die Konsole in Grand Theft Auto V zu öffnen, gehst du folgendermaßen vor: Drücke die Taste «²» oben links auf deiner Tastatur, bevor du die folgenden Befehle eintippst.
GTA V: Codes und Cheats für das Gameplay
- PAINKILLER – Macht dich unsterblich
- TURTLE – Stellt Gesundheit und Panzerung wieder her
- FUGITIVE – Erhöht den Fahndungslevel
- LAWYERUP – Verringert den Fahndungslevel
- POWERUP – Lädt die Spezialfähigkeit auf
- LIQUOR – Betrunkenheitsmodus
- SLOWMO – Zeitlupe
- DEADEYE – Zielzeitlupe
- CATCHME – Schneller Sprint
- GOTGILLS – Schnelles Schwimmen
- HOPTOIT – Supersprung
- SKYDIVE – Gibt dir einen Fallschirm
- SKYFALL – Lässt dich durch die Luft gleiten
- FLOATER – Verändert die Schwerkraft
- MAKEITRAIN – Ändert das Wetter
- SNOWDAY – Fahrzeuge rutschen stärker
Fahrzeug Codes und Cheats in GTA 5
Beachte, dass die Codes mit Herausforderungen in Klammern erst nach Abschluss der entsprechenden Herausforderung verwendet werden können.
- BANDIT – BMX-Velo
- BARNSTORM – Kunstflugzeug
- BUZZOFF – Kampfhelikopter „Buzzard“
- COMET – Sportwagen
- FLYSPRAY – Duster-Flugzeug
- OFFROAD – Sanchez-Motorrad (Gelände)
- RAPIDGT – Rapid-GT-Wagen
- ROCKET – PCJ-600-Motorrad
- TRASHED – Müllwagen
- VINEWOOD – Limousine
- DEATHCAR – Duke O’Death-Wagen (nach dem Duell-Herausforderung)
- EXTINCT – Wasserflugzeug (nach dem Wasserflugzeug-Herausforderung)
- BUBBLES – Kraken-U-Boot (nach dem Wildtierfotografie-Herausforderung)
Waffen-Codes
- HOTHANDS – Explosive Faustschläge
- HIGHEX – Explosive Munition
- INCENDIAIRE – Brandmunition
- TOOLUP – Gibt alle Waffen im Spiel frei
02
GTA V: Die besten Cheats auf PS5
Auf Konsolen sind Cheats in der Grand Theft Auto-Serie schon seit Jahren Kult. Natürlich gibt es diese auch in GTA V. Aktiviert werden die Cheats, indem du eine bestimmte Tastenkombination drückst. Alternativ können diese auch per Handy eingegeben werden:
Gameplay-Cheats auf der PS5:
- Unverwundbarkeit: Rechts, X, Rechts, Links, Rechts, R1, Rechts, Links, X, Dreieck
- Gesundheit & Panzerung aufladen: Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, Rechts, Quadrat, L1, L1, L1, L1
- Fahndungslevel erhöhen: R1, R1, Kreis, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts
- Fahndungslevel senken: R1, R1, Kreis, R2, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links
- Spezialfähigkeit aufladen: X, X, Quadrat, R1, L1, X, Rechts, Links, X
- Betrunkenheitsmodus: Dreieck, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Links
- Zeitlupe: Dreieck, Links, Links, Rechts, Rechts, Quadrat, R2, R1
- Zeitlupen-Zielen: Quadrat, L2, R1, Dreieck, Links, Quadrat, L2, Rechts, X
- Schnelllauf: Dreieck, Links, Links, Rechts, Rechts, L2, L1, Quadrat
- Schnellschwimmen: Links, Links, L1, Rechts, Rechts, Rechts, R2, Links, L2, Rechts, L2, L2
- Supersprung: Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Links, Rechts, X
- Fallschirm erhalten: Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Links, Links, Links, Rechts, L1
- Durch die Luft gleiten: L1, L2, R1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts
- Gravitation ändern: Links, Links, L1, R1, L1, Rechts, Links, L1, Links
- Wetter ändern: R2, X, L1, L1, L1, L2, L2, L2, L2, Quadrat
- Fahrzeuge rutschen mehr: Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1
PS5 Fahrzeug-Cheats für GTA V:
- BMX-Velo: Links, Links, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
- Kunstflugzeug: Kreis, Rechts, L1, L2, Links, R1, L1, L1, Links, Links, Kreuz, Dreieck
- Buzzard-Kampfhelikopter: Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck
- Sportwagen: R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1
- Duster-Flugzeug: Rechts, Links, R1, R1, R1, Links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1
- Golfwagen: Kreis, L1, Links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X
- Sanchez-Motorrad: Links, Links, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
- Rapid GT: R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Links, Kreis, R2
- PCJ-600 Motorrad: R1, Rechts, Links, Rechts, R2, Links, Rechts, Quadrat, Rechts, L2, L1, L1
- Müllwagen: Kreis, R1, Kreis, R1, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts
- Limousine: R2, Rechts, L2, Links, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts
Waffen-Codes in GTA V:
- Explosive Fäuste: Rechts, Links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, Kreis, L2
- Explosive Munition: Rechts, Quadrat, X, Links, R1, R2, Links, Rechts, Rechts, Rechts, L1, L1, L1, L1
- Brandmunition: L1, R1, Quadrat, R1, Links, R2, R1, Links, Quadrat, Rechts, L1, L1
- Alle Waffen erhalten: Dreieck, R2, Links, L1, X, Rechts, Dreieck, Unten, Quadrat, L1, L1, L1, L1
03
GTA V – Die besten Cheats auf Xbox
Überraschung: Natürlich kannst du auch in der Xbox-Version von GTA V Cheats verwenden und das funktioniert im Prinzip genau so, wie im Falle der PlayStation 5. Nur eben mit anderen Tastenkombinationen oder, auf Wunsch, über das Handy im Spiel:
Gameplay-Cheats
- Unverwundbar werden: Rechts, A, Rechts, Links, Rechts, RB, Rechts, Links, A, Y
- Gesundheit & Panzerung auffüllen: B, LB, Y, RT, A, X, B, Rechts, X, LB, LB, LB, LB
- Fahndungslevel erhöhen: RB, RB, B, RT, Links, Rechts, Links, Links, Rechts, Links, Rechts
- Fahndungslevel senken: RB, RB, B, RT, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links
- Spezialfähigkeit aufladen: A, A, X, RB, LB, A, Rechts, Links, A
- Betrunkenheitsmodus: Y, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Links
- Zeitlupe: Y, Links, Links, Rechts, Rechts, X, RT, RB
- Zeitlupen-Zielen: X, LT, RB, Y, Links, X, LT, Rechts, A
- Schnell laufen: Y, Links, Links, Rechts, Rechts, LT, LB, X
- Schnell schwimmen: Links, Links, LB, Rechts, Rechts, RT, Links, LT, Rechts
- Supersprung: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, Links, Rechts, A
- Fallschirm erhalten: Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Links, Links, Rechts, LB
- Durch die Luft gleiten: LB, LT, RB, RT, Links, Rechts, Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, Links, Rechts, Links, Rechts
- Gravitation ändern: Links, Links, LB, RB, LB, Rechts, Links, LB, Links
- Wetter ändern: RT, A, LB, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Fahrzeuge rutschen mehr: Y, RB, RB, Links, RB, LB, RT, LB
Fahrzeug-Cheats auf Xbox
- BMX-Velo: Links, Links, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Y, RB, RT
- Kunstflugzeug: B, Rechts, LB, LT, LT, Links, RB, LB, LB, Links, Links, Links, A, Y
- Sportwagen: RB, B, RT, Rechts, LB, LT, A, A, X, RB
- Duster-Flugzeug: Rechts, Links, RB, RB, RB, Links, Y, Y, A, B, LB, LB
- Golfwagen: B, LB, Links, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Sanchez-Motorrad: Links, Links, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Y, RB, RT
- Rapid GT: RT, LB, B, Rechts, LB, RB, Rechts, Links, B, RT
- PCJ-600: RB, Rechts, Links, Rechts, RT, Links, Rechts, X, Rechts, LT, LB, LB
- Müllwagen: B, RB, B, RB, RB, Links, Links, RB, LB, B, Rechts
- Limousine: RT, Rechts, LT, Links, Links, Links, RB, LB, B, Rechts
Waffen-Cheats in der Xbox-Version von GTA V
- Explosive Fäuste: Rechts, Links, A, Y, RB, B, B, B, B, LT
- Explosive Munition: Rechts, X, A, Links, RB, RT, Links, Rechts, Rechts, Rechts, LB, LB, LB
- Brandmunition: LB, RB, X, RB, Links, RT, RB, Links, X, Rechts, LB, LB
- Alle Waffen erhalten: Y, RT, Links, LB, A, Rechts, Y, Unten, X, LB, LB, LB, LB
04
GTA V – Codes per Handy auf eingeben
Wenn du die Cheats per Smartphone im Spiel eingeben möchtest, drückst du die Taste des Nummernfelds. Drücke dann die Leertaste (Space) und gib die folgende Telefonnummer ein, gefolgt von einem erneuten Druck auf die Leertaste. Dann werden die Codes aktiviert.
Gameplay-Codes in GTA V auf dem Handy
- 1-999-724-6545537 – Macht unverwundbar
- 1-999-887-853 – Gesundheit und Panzerung aufladen
- 1-999-384-48483 – Erhöht den Fahndungslevel
- 1-999-529-93787 – Verringert den Fahndungslevel
- 1-999-769-3787 – Spezialfähigkeit aufladen
- 1-999-547867 – Betrunkenheitsmodus
- 1-999-332-3393 – Zeitlupe
- 1-999-332-3393 – Zeitlupe beim Zielen
- 1-999-228-2463 – Schnelllauf
- 1-999-46844557 – Schnelles Schwimmen
- 1-999-467-8648 – Supersprung
- 1-999-759-3483 – Gibt dir einen Fallschirm
- 1-999-759-3255 – Lässt dich durch die Luft gleiten
- 1-999-356-2837 – Verändert die Gravitation
- 1-999-625-348-7246 – Ändert das Wetter
- 1-999-766-9329 – Geringere Bodenhaftung der Fahrzeuge
GTA V: Fahrzeug-Codes
- 1-999-226-348 – BMX-Velo
- 1-999-227-678-676 – Kunstflugzeug
- 1-999-289-9633 – Kampfhelikopter „Buzzard“
- 1-999-266-38 – Sportwagen
- 1-999-359-77729 – Duster-Flugzeug
- 1-999-4653-461 – Golfwagen
- 1-999-633-7623 – Sanchez-Motorrad
- 1-999-727-4348 – Rapid GT
- 1-999-762-538 – PCJ-600 Motorrad
- 1-999-872-7433 – Müllwagen
- 1-999-846-39663 – Limousine
- 1-999-332-84227 – Duke O'Death (nach Abschluss der „Duel“-Herausforderung)
- 1-999-398-4628 – Wasserflugzeug (nach der „Seaplane“-Herausforderung)
- 1-999-282-2537 – Kraken-U-Boot (nach der „Wildlife Photography“-Herausforderung)
Waffen-Codes
- 1-999-468-42637 – Explosive Faustschläge
- 1-999-444-439 – Explosive Munition
- 1-999-4623-634279 – Brandmunition
- 1-999-866-587 – Gibt dir alle Waffen im Spiel
Und das war's. Mit diesen Cheats und Codes für GTA V steht deinem nächsten Abenteuer in Los Santos nichts mehr im Weg. Aber Vorsicht: Wenn du auf den vollständigen Abschluss des Spiels auf 100 % aus bist, kann das Aktivieren von Cheats verhindern, dass du Erfolge freischaltest.