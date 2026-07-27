Der Guide zum Kortz Center, dem neuen Raubüberfall in GTA V

GTA Online erhält am 14. Juli einen Raubüberfall, der wie der letzte Coup vor der Veröffentlichung von GTA VI am 19. November wirkt. Schauplatz ist das Kortz Center (oder Centre Kortz), das renommierteste Museum von Los Santos. Vergessen Sie Banken und Casinos: Jetzt können Sie auf Kunstwerke setzen. Vorbereitung, Kosten, Einnahmen und Strategie – wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um diesen neuen Raubüberfall erfolgreich abzuschliessen, der Fans des Spiels wie Kameto interessieren dürfte.

01 Der Raubüberfall auf das Kortz Center – was ist das?

Hoch über Pacific Bluffs ist das Kortz Center eine feste Grösse der Kulturszene von Los Santos. Es ist stark vom Getty Center in Los Angeles inspiriert und wird zum elften Raubüberfall in der Geschichte von GTA Online – und damit auch von GTA V. Nach fast 13 Jahren bringt er mit einem neuen Setting frischen Wind: Diesmal wird kein Tresor gesprengt, sondern es werden Gemälde gestohlen, die mehr wert sind als eine PS5 Pro.

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Sie arbeiten mit Mr. Faber und Raf De Angelis zusammen, der während der gesamten Operation als Vermittler fungiert. Das Konzept: den Ort auskundschaften, den Angriff vorbereiten und Fälschungen der Gemälde anfertigen, um sie auszutauschen, ohne den Alarm auszulösen. So weit die Theorie – planen Sie sicherheitshalber eine Alternative mit Sprengstoff ein. Man weiss ja nie.

02 Die Voraussetzungen für den Raubüberfall

Um den neuen Coup zu starten, benötigen Sie zwingend:

Eine Villa von Prix Luxury Estates

Die Erweiterung Art Studio

Eine Registrierung als CEO oder Präsident einer Organisation

Wenn Sie bei null anfangen, brauchen Sie also mindestens 16 Millionen GTA$. Sind Sie jedoch nicht der Host des Raubüberfalls, benötigen Sie all das nicht: Treten Sie einfach der Person bei, die die Session hällt.

03 Die Erkundung – ein Schritt, den Sie nicht auslassen sollten

Das offizielle Bild zum Kortz-Center-Update von GTA V © Rockstar Games

Begeben Sie sich zum Kortz Center in Pacific Bluffs, um Ihren kleinen Angriffsplan auszuarbeiten. Betreten Sie das Museum und gehen Sie direkt in den Sicherheitsraum mit all den Kameras. Dadurch schalten Sie einen grossen Teil der Vorbereitungsmissionen frei.

Die vier Einstiegspunkte:

Der Haupteingang

Das Oberlicht

Die Kanalisation

Die Laderampe

Wir wollen Ihnen nicht alles «divulgâcher» – danke an die Académie française. Entdecken Sie die weiteren Vorbereitungen deshalb selbst.

04 Die Ziele

Das erste von Mr. Faber verlangte Gemälde heisst La Dernière Débauche und hat einen Wert von 1’925’000 GTA$. Natürlich wird es im Museum bestens geschützt. Während der Erkundung müssen Sie es deshalb identifizieren und fotografieren, damit Yong-Rae, der Fälscher, eine Kopie anfertigen kann.

Dutch Van der Linde hat sich in GTA V eingeschlichen © Rockstar Games

Rund um dieses Hauptziel befinden sich zahlreiche weitere Kunstwerke, die zusätzliche Beute im Wert von bis zu 2’650’000 GTA$ einbringen können. Aber Vorsicht: Jedes gestohlene Gemälde beansprucht 50 % der Kapazität Ihrer Tasche. Wenn Sie solo spielen, können Sie unmöglich alles mitnehmen.

05 Unauffällig oder brachial: Welchen Ansatz wählen?

Hier unterscheidet sich das Kortz Center von früheren Raubüberfällen: Ihre Spielweise wirkt sich direkt auf Ihre Einnahmen aus.

Ein Gemälde, das bei einem zu auffälligen Raubüberfall gestohlen wurde, verliert beim Weiterverkauf an Wert – die Käufer von Mr. Faber wollen kein Werk, das sofort als gestohlen erkannt wird. Kurz gesagt: Je mehr Spuren Sie hinterlassen – Zeugen, nicht gelöschte Kameraaufnahmen oder Sicherheitsalarme –, desto weniger ist Ihre Beute wert.

So maximieren Sie Ihre Einnahmen:

Deaktivieren oder umgehen Sie die Überwachungskameras

Schalten Sie Zeugen aus oder vermeiden Sie es, welche zu schaffen

Löschen Sie vor dem Verlassen des Museums die CCTV-Aufnahmen

Setzen Sie auf eine unauffällige Flucht statt auf eine Konfrontation mit den Ordnungskräften

Ein Frontalangriff ist weiterhin möglich – schliesslich ist das hier GTA. Rechnen Sie dann aber mit entsprechend geringerer Beute.

06 Wie viel bringt das Kortz Center ein?

Zeichnen Sie mich wie einen Ihrer Franzosen © Rockstar Games

Finanziell fällt die Bilanz durchzogen aus. Für den ersten Abschluss des Raubüberfalls erhalten Sie rund 3 Millionen GTA$. Das reicht kaum, um die anfänglichen Vorbereitungskosten wieder hereinzuholen – vor allem, wenn Sie bei null anfangen.

Im schwierigen Modus liegen die Einnahmen bei 400’000 GTA$ pro Woche. Nicht unbedingt das beste Argument für einen hohen Wiederspielwert.

Den letzten Schlag versetzt die Verteilung der Anteile: Vergessen Sie die Fairness früherer Raubüberfälle, denn hier lassen sich die Einnahmen nicht individuell aufteilen. Der Host kassiert den Löwenanteil, während seine Mitspieler weniger als 200’000 GTA$ erhalten.

07 Eine Frischzellenkur für Ihre Garage

Noch Lust auf ein wenig Geschwindigkeit? © Rockstar Games

Was wäre ein neuer Raubüberfall ohne eine neue Armada an Fahrzeugen? Möchten Sie Ihre Garage über dieses Update hinaus aufmotzen, werfen Sie einen Blick auf unseren Guide zu den besten Autos in GTA V .

Dieser DLC bringt eine Auswahl neuer Boliden für Ihre letzten Ausfahrten durch Los Santos mit:

Benefactor LRC GT (Supercar): Für die Herrschaft über den Asphalt entwickelt und ideal, um mit Stil in zweiter Reihe zu parkieren.

Grotti Cartuccia GT (Sportwagen): Mit ihrem dynamischen Look zieht sie am Vespucci Beach alle Blicke auf sich.

Albany Merula (Limousine): Eine modernisierte Retro-Hommage an legendäre Modelle.

Ocelot E-Stride (SUV): Damit dominieren Sie die Strasse und vergessen den Verkehr von LS.

Benefactor Läufer (Van): Unauffällig und effizient für Fahrten mit dem Team – von der Baustelle bis zum Tatort.

Beachten Sie, dass GTA+-Mitglieder eine Woche früher auf den Grotti Veleno GT (Supercar) zugreifen können. Wer besonders ehrgeizig ist, schliesst zudem die Karrierefortschritts-Herausforderungen auf Stufe 4 ab, um den Vapid Caracara (gepanzert) freizuschalten – die ultimative Waffe, um lästige Störenfriede von der Strasse zu räumen.

FAQ

Welches Geschäft ist in GTA 5 am profitabelsten?

Cayo Perico bleibt historisch gesehen der profitabelste Solo-Raubüberfall und kann pro Run mehr als 1,5 Millionen GTA$ einbringen. Das Kortz Center bietet beim ersten Abschluss rund 3 Millionen GTA$, erfordert jedoch eine hohe Anfangsinvestition. Für regelmässige Einnahmen sind Aktivitäten wie der Bunker, die Agentur oder die Spielhalle Woche für Woche leichter zugänglich. Alles über den profitabelsten Solo-Coup erfahren Sie in unserem vollständigen Guide zum Raubüberfall auf Cayo Perico .

Wo befindet sich das Kortz Center in GTA 5?

Das Kortz Center befindet sich am Kortz Drive im Viertel Pacific Bluffs, nordwestlich von Los Santos. Der weitläufige Museumskomplex ist vom Getty Center in Los Angeles inspiriert und in vier Hauptgebäude unterteilt: Low Rotunda, Bell Building, Biranda Building und Moseley Building. Er ist vom West Eclipse Boulevard aus über einen Fussweg erreichbar.

Wie gelingt der Raubüberfall auf das Kortz Center in GTA Online?

Um Ihre Einnahmen beim Raubüberfall auf das Kortz Center zu maximieren, sollten Sie diese Schritte beachten:

Führen Sie eine vollständige Erkundung durch: Besichtigen Sie das Museum, verschaffen Sie sich Zugang zum Sicherheitsraum und fotografieren Sie alle zusätzlichen Gemälde, um die Beute zu maximieren. Gehen Sie unauffällig vor: Vermeiden Sie Zeugen, deaktivieren Sie die Kameras und löschen Sie die CCTV-Aufnahmen. Ein sauberer Raubüberfall bedeutet mehr Beute. Spielen Sie im Team: Bis zu vier Spieler können teilnehmen. Je mehr Personen dabei sind, desto mehr Gemälde können Sie transportieren – jedes Werk belegt 50 % Ihrer Tasche. Seien Sie der Host: Die Verteilung der Einnahmen bevorteilt den Host der Session deutlich. Nutzen Sie zusätzliche Immobilien: Ein Bunker verbessert Ihre Mk-II-Bewaffnung, eine Agentur verschafft Ihnen mehr Zeit im Tresor und die Drohnenstation der Spielhalle setzt unterstützende Nanodrohnen ein. Nehmen Sie die Elite Challenges ins Visier: Schliessen Sie den Raubüberfall in weniger als 17 Minuten, mit Verlusten von weniger als 15’000 GTA$ und einer Schussgenauigkeit von über 90 % ab, um einen zusätzlichen Bonus zu erhalten.