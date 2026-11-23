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GTA 6 100 Prozent Checkliste: Alle 35 Aufgaben für „A Long Road“
Über den Autor
- Alles, was du zu GTA 6 wissen musst:Alle Stories, Artikel, Guides und News findest du in unserer Content Collection.
So funktioniert die GTA 6 100-Prozent-Checkliste
- Belohnung: Trophäe/Erfolg „A Long Road“ (Gold, 100 Gamerscore)
- Hauptmissionen: 91
- Anforderungen: 35 in drei Kategorien
- Freischaltung: nach Abschluss der Story
- Verpassbar: nichts, alles im Free Roam nachholbar
- Zeitaufwand: grob geschätzt 100 bis 120 Stunden inklusive Story
Teil 1: Story und Aufgaben
Anforderung
Ziel
Das musst du wissen
Story abschließen
91 Hauptmissionen
Bis zum Abspann durchspielen
Optionale Aufgaben
100
Es gibt deutlich mehr als 100, du kannst also einige auslassen
Gang-Operationen
39 von 39
Nur 19 werden durch die Story markiert, den Rest suchst du selbst
Bank Jobs
22 von 22
Ab „Credit Check“ in Kapitel 3, kleine Banken: Kasse plus Safe
Payday-Loan-Jobs
7 von 7
Ebenfalls ab „Credit Check“, Schalter und Hinterzimmer-Safe leeren
Smash ’n’ Grabs
34 von 35
Pfandhäuser und Juweliere, der Safe im Hinterzimmer muss mit
Stick-ups
50 von 91
Supermärkte, Fast-Food-Läden, Spirituosengeschäfte
Drogen beim Hehler verkaufen
100.000 $
Ware gibt's vor allem bei Gang-Operationen und Kokain-Flamingos
Schmuck beim Hehler verkaufen
100.000 $
Beute aus Juwelieren
Markierte Geldscheine verkaufen
250.000 $
Aus Banken und Payday-Loans, du brauchst den Dye Pack Jammer
Banktresore
8 von 8
Endgame-Inhalt, erst nach einer optionalen Kapitel-4-Mission
Fahrzeuge beim Hehler verkaufen
200.000 $
Moses, Pay ’n’ Spray und Randys Wunschliste
Teil 2: Erkundung und Aktivitäten
Anforderung
Ziel
Das musst du wissen
Kenton-Sets
5 von 7
Ab „Island Dreams“ in Kapitel 1, Wracks mit dem Metalldetektor plündern
15 von 18
480 Karten insgesamt, Duplikate zählen nicht
WAiNK-Orte
100
Mit der Handy-App scannen
Unterwasser-Entdeckungen
33 von 33
Dafür brauchst du alle 7 Kenton-Sets
Magazine, Bücher, Comics
30 von 34
27 Fundstücke plus 7 Book Swaps
Meditationen
15 von 18
Jason und Lucia zählen getrennt
Kokain-Flamingos
100 von 125
Nur pinke mit schwarz-weißem Schnabel
Spezielle Playlists
2 von 2
Über scannbare Poster
Styles
70 von 79
Tattoo-Magazine und Luxusuhren
Einzigartige Rennen
30 von 40
Gewinnen, nicht nur mitfahren
Race-Challenge-Goldmedaillen
10 von 13
Die leichtesten darfst du dir aussuchen
Schießstand-Goldmedaillen
42 von 42
18 auf der Griffin Shooting Range, 24 auf der Rodgers Ranch
Videospiele
4 von 4
Nur starten, nicht durchspielen
Pool-Gegner
5 von 7
Fünf verschiedene Gegner schlagen
Minigolf
2 von 3
Je eine Runde reicht
Basketballkörbe
90 von 100
Pro Korb ein Treffer, Wiederholungen zählen nicht
Drohnen-Zeitrennen
42 von 42
14 Standorte mit je drei Rennen
Stunts
300 von 397
Frei kombinierbar aus vier Stunt-Arten
Challenges
70 von 80
Acht Kategorien à zehn Challenges
Bret’s Target Decks
15 von 15
Nur mit Jason spielbar
Teil 3: Entdeckungen - Fahrzeuge, Waffen und Tiere
Anforderung
Ziel
Das musst du wissen
Basisfahrzeuge scannen
200 von 277
Autos, Boote und Flugzeuge per WAiNK-App
Standardwaffen
50 von 66
53 Schusswaffen, 9 Nahkampfwaffen, 4 Sprengstoffe
Tierarten untersuchen
100 von 255
Mit dem Fernglas, Jagen nicht nötig
Diese Stolperfallen solltest du kennen
- „Credit Check“ ist der Schlüssel. Die Kapitel-3-Mission schaltet Bank Jobs und Payday-Loans frei und liefert dir den Dye Pack Jammer. Ohne den kannst du markierte Geldscheine nicht verkaufen.
- Kenton macht Pause. Nach Kapitel 1 ist er kurzzeitig nicht verfügbar und meldet sich erst vor Kapitel 3 zurück.
- Die Konsole streikt in Kapitel 2. Die Videospiele im eigenen Zuhause kannst du in diesem Kapitel nicht starten.
- Meditation braucht beide. Jeder Meditationsort zählt für Jason und Lucia getrennt. Du musst also deinen Partner anrufen und ihn oder sie ebenfalls meditieren lassen.
- Nur 19 Gang-Operationen werden markiert. Die restlichen 20 musst du selbst aufspüren.
Tipps für den schnellsten Weg zu 100 Prozent
- Scanne von Anfang an. Alles: Fahrzeuge und Tiere sind die Punkte, die du nach der Story am mühsamsten nachholst. Wer früh das Handy zückt und das Fernglas griffbereit hat, spart sich später stundenlanges Herumkurven.
- Nimm optionale Aufgaben sofort mit: Sobald ein neues Symbol auftaucht, einfach erledigen. Viele schalten nebenbei neue Features frei.
- Checke nach jedem Kapitel die Karte: Mit dem Story-Fortschritt kommen neue Aktivitäten und Kartenfilter dazu.
- Spar dir Stunts, Challenges und Medaillen für den Schluss: Viele Challenges erledigst du beim normalen Spielen automatisch. Was danach übrig bleibt, räumst du gesammelt ab.
- Speichere manuell: Vor Kapitelwechseln lohnt sich ein eigener Speicherstand, vor allem wenn du auch Platin willst. Und bevor du mit Cheats herumspielst, leg sicherheitshalber einen separaten Spielstand an.