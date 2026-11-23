Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Kaum ist GTA 6 draußen, durchkämmt die Community Leonida schon Zentimeter für Zentimeter. Und Rockstar hat (wie immer) geliefert: Zwischen Mangrovensümpfen, Neonlichtern und Strandvillen stecken etliche Anspielungen auf alte GTA-Teile, Red Dead Redemption, Kultserien und jede Menge völlig absurder Momente . Hier bekommst du die besten GTA 6 Easter Eggs und Geheimnisse, die bisher gefunden wurden, inklusive Fundort und Anleitung. Achtung: Ein paar Einträge enthalten Story-Spoiler, die sind entsprechend markiert.

Tipp: Die Liste an Easter Eggs in GTA 6 ist gigantisch, und Fans haben beileibe noch nicht alle Geheimnisse und Mysterien gefunden.Wir werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren, sobald sich neue Easter Eggs gefunden haben.

Was sind Easter Eggs überhaupt? Was ist ein Easter Egg? Ein Easter Egg ist ein absichtlich verstecktes Detail in einem Game, das du im normalen Spielverlauf leicht übersiehst. Was umfassen tyische Easter Eggs? Meist verstecken die Entwickler:innen dahinter Anspielungen auf andere Spiele, Filme oder Serien oder einen Insider-Gag.

01

Fundort: Gullet Marsh, Grassrivers, rund um den Cottonmouth Lake

Freischaltung: Flugblatt finden, Kontakt Kirk, Nebenmission „Search for the Skunk Ape“ (nur nachts)

Besonderheit: Im TV in Jasons Haus läuft ein Weazel-News-Bericht über die Sichtungen

Skunk Ape oder Bigfoot ist als bekanntestes Easter Egg der GTA-Geschichte zurück. Wenn es ein Entwicklerstudio gibt, das die Tradition der Easter Eggs bis heute konsequent fortführt und immer weiter ausbaut, dann ist es zweifellos Rockstar Games. Rockstar-Fans jagen Bigfoot seit Jahren durch die Wälder. Von San Andreas und dem Wilden Westen. In GTA 6 bekommt der haarige Kerl endlich die Bühne, die er verdient und zwar als Skunk Ape, die Florida-Version des Mythos. Den Nachnamen hat er sich übrigens redlich verdient: Er stinkt.

Discover the Skunk Ape in GTA 6 © Rockstar Games

Alles beginnt mit Flugblättern, die ab Kapitel 1 in Leonida aushängen, unter anderem in Skeeter's Bar in Hamlet . Darüber lernst du den Kryptiden-Jäger Kirk kennen, der dir die Nebenmission „Search for the Skunk Ape“ gibt. Die startet nur nachts. Im Gullet Marsh südlich der Gambit Bay erwischst du das Wesen an einer Schotterstraße, wo es sich an einem Hirschkadaver bedient. Folgst du ihm ins Dickicht, landest du an einem merkwürdigen Totem-Schrein. Dessen Dämpfe schicken deine Figur kurzerhand ins Land der Träume und beim Aufwachen siehst du für einen Moment die Silhouette des Biests.

02 GTA 6 The Vault: Geheimen Radiosender freischalten

Fundort: Nachtclub The Vault, Downtown Vice City (südlich vom Jack of Hearts, westlich vom NINE1NINE), rotes Poster direkt hinter dem Eingang

Freischaltung: Poster mit der Handy-App WAiNK scannen (R1 auf PS5, RB auf Xbox Series X|S)

Belohnung: Geheimer Sender The Vault im Auto und über Kopfhörer

Genre : Underground-House, Techno, Elektro

Host: DJ Pretzel

Der Soundtrack von GTA 6 ist gigantisch und bietet eine breite Palette an Radiosendern, die sich über sämtliche Musikgenres erstrecken.und bietet eine breite Palette an Radiosendern, die sich über sämtliche Musikgenres erstrecken. Doch wusstest du, dass es einen geheimen, versteckten Radiosender gibt, den du erst im Spiel finden musst, um ihn freizuschalten? Der hört auf den Namen "The Vault" und so geht's:

Der Weg zum Sender führt dich nach Downtown Vice City zum Nachtclub The Vault . Der liegt südlich vom Jack of Hearts und westlich vom NINE1NINE. Geh durch den Haupteingang rein, direkt dahinter hängt ein rotes Poster mit Gasmaske und The-Vault-Logo. Zück dein Handy, öffne die Scanner-App WAiNK und scanne das Plakat (R1 auf der PS5, RB auf der Xbox Series X/S). Fertig. Ab sofort findest du The Vault im Senderrad deines Autos und kannst ihn auch zu Fuß über die Kopfhörer hören.

GTA 6 features a secret radio station: The Vault © Rockstar Games

Der Abstecher lohnt sich nicht nur für die Ohren. The Vault zählt zu den Unique Playlists, einer Sammelkategorie, die du für 100 Prozent brauchst . Insgesamt gibt es zwei davon. Die zweite heißt The Sniper of La Perle und verlangt vier gescannte Poster statt nur einem. The Vault ist also die schnellste Sammelaufgabe, die du in Vice City abhaken kannst.

03 UFO-Entführung bei Port Gellhorn (Spoiler)

Spoiler-Hinweis: Dieser Abschnitt verrät den Ablauf eines versteckten Ereignisses.

Fundort: Landstraße östlich von Port Gellhorn nahe dem Starlet Motel, Kelly County

Voraussetzung: Ab Kapitel 2, nach ca. 2 Uhr Spielzeit

Belohnung: Versteckte Trophäe bzw. Erfolg „The Truth Is Out There“

One of the series’ most popular Easter eggs also turns up in GTA 6 © Rockstar Games

Auch die fliegenden Untertassen sind immer wieder ein gern gesehenes Easter Egg in der GTA-Reihe. Wer nachts gern über einsame Landstraßen cruist, sollte im Kelly County mal einen Abstecher Richtung Port Gellhorn machen. Ab Kapitel 2 steht dort nach etwa 2 Uhr nachts ein verlassenes Auto am Straßenrand, Türen offen, Licht an, Alarm heult. Klingt nach dem Anfang eines schlechten Horrorfilms und genau so geht es auch weiter.

Eine Spur führt dich in den Wald, wo eine Frau in einem Lichtstrahl schwebt. Befreist du sie, bittet sie dich, ihr Auto zu holen. Auf dem Rückweg erwischt das UFO dann dich. Du wachst drei Spieltage später wieder auf, etwas verwirrt, aber mit der versteckten Trophäe „The Truth Is Out There“ im Gepäck. Mulder wäre stolz. Ist kein Auto da, versuchst du es einfach in einer anderen Nacht erneut.

04 Das wörtliche Easter Egg auf dem Funkturm

Fundort: Höchster Funkturm in Vice City (Vice-Dale County)

Freischaltung : Turm hochklettern, Ei aus dem Nest nehmen, mit voller Kraftanzeige werfen

Belohnung: Geheime Zwischensequenz, keine Items

Zeitaufwand: Etwa 6 bis 7 Minuten Kletterei

An Easter egg as an Easter egg? It's Easter egg-ception © Rockstar Games

Dieses GTA 6 Easter Egg hält tatsächlich, was es verspricht: ein echtes Osterei . Dabei ist das Finden so bizarr, wie es nur Rockstar hinkriegt. Ganze sieben Minuten lang musst du einen Turm hochklettern. Die Belohnung am Ende ist quasi komplett unwichtig, wird aber mit einer lustigen Zwischensequenz untermalt. Und so geht's:

Auf dem höchsten Funkturm von Vice City in Vice-Dale County liegt ganz oben ein Vogelnest voller bunt bemalter Eier. Und dieser Turm ist so hoch, dass dich deine Klettertour rund sieben Minuten lang beschäftigen wird. Ja, echte Ostereier. Oben angekommen, schnappst du dir ein Ei und wirfst es mit voller Kraft über die Kante.

Was dann passiert, verraten wir zum Teil, denn das musst du erlebt haben: Ein Immobilienmakler unten auf der Straße hat danach einen ziemlich schlechten Tag und du bekommst eine eigene kleine Zwischensequenz. Fans sehen darin eine Verbeugung vor einem ähnlichen Gag aus GTA: Vice City von 2002. Kleiner Bonus: Von derselben Plattform startet auch ein BASE-Jump mit Checkpoints, der Weg nach unten ist also deutlich schneller als der nach oben.

05 Die geheime Alien-Rettung (Spoiler)

Spoiler-Hinweis: Hier geht es um eine versteckte Questreihe inklusive Rätsellösung.

Fundort: Raumschiff (nach der Entführung) und gesperrte Forschungsanlage im Süden Leonidas

Freischaltung: UFO-Entführung abschließen, Rätsel lösen, Code an der Anlage eingeben

Belohnung: Laut Spielern permanenter Bonus auf Gesundheit, Ausdauer und Fokus

Die Entführung ist nur der Auftakt. Schläfst du danach weiter, wachst du irgendwann an Bord des Raumschiffs in einem weißen Raum auf. Dort schleichst du an einer Kammer voller Eier vorbei, entdeckst das Modell des Sonnensystems, das auf einen Ort in Leonida zeigt und knackst ein Zahlenschloss. An einem Kontrollpult drückst du Knöpfe, bis alle Lichter übereinstimmen und packst dann noch eine Milchflasche in eine Maschine. Ganz schön viel Aufwand für ein Easter Egg also, aber es lohnt sich.

Zurück auf der Erde findest du im Süden des Bundesstaats eine abgesperrte Forschungsanlage, die sich mit demselben Code öffnen lässt. Die Kombination lautet 2314 . Drinnen wiederholt sich das Rätsel, nur dass die Maschine diesmal ein lebendes Alien freigibt. Bringst du den kleinen Kerl nach draußen, holt ihn sein Schiff ab. Als Dankeschön soll es einen dauerhaften Bonus auf Gesundheit, Ausdauer und Fokus geben.

06 Cool Dog: Der Hund auf dem Jetski

Fundort: Offenes Meer, beispielsweise Gambit Bay in den Leonida Keys

Freischaltung: Weit aufs Meer hinaus, ins Wasser springen und auf das Bellen warten

Belohnung : Brieftasche mit 1.218 Dollar und eine Sonnenbrille

It's just a dog on a jet ski - nothing to see here © Rockstar Games

Die Gewässer in und um Vice City machen einen großen Teil der Spielwelt von GTA 6 aus. Und natürlich darf auch hier das passende Easter Egg nicht fehlen. Und die kommt in Form eines echten Superhelden auf vier Pfoten, der cooler kaum sein könnte. Ein Hund mit Schutzbrille und Schwimmweste düst auf einem Jetski heran und sammelt dich ein. Inspiriert sein dürfte das von einem echten Hund, der in Florida mit seinen Jetski-Ausflügen bekannt wurde. Florida eben.

Das Beste kommt aber erst, wenn du sitzen bleibst. Statt dich am Strand abzusetzen, fährt Cool Dog mit dir zu einer abgelegenen Hundeinsel voller Kumpels und Spielzeug. Dort buddelt er eine Brieftasche mit 1.218 Dollar aus und bei einem gekenterten Boot wartet eine Kiste mit einer Sonnenbrille. Für die Rückfahrt steht ein zweiter Jetski bereit.

07 Dexter Morgans Apartment

Fundort: Washington Island, Vice City, nahe Top Fun Drones am Vice Beach

Details: Apartment nicht betretbar, „Kill Kit“ in Werkzeugkiste auf dem Dach, Boot im Stil der „Slice of Life“ am Steg

Verfügbarkeit: Sobald du nach Vice City kommst

Vice City ist Miami und Miami ist Dexter-Land. Logisch also, dass Dexter Morgan , der freundlichste Forensiker der TV-Geschichte (und Buchreihe, übrigens) hier eine feste Bleibe hat. Auf Washington Island, in der Nähe des Ladens Top Fun Drones am Vice Beach, steht ein Apartmentkomplex mit zylindrischem Flügel, der dem Bay Harbor Club aus der Serie täuschend ähnlich sieht.

Fans of the TV series Dexter will find numerous references in GTA 6 © Rockstar Games

Rein kommst du leider nicht, die Klimaanlage mit den berüchtigten Trophäen bleibt also tabu. Dafür lohnt sich ein Blick aufs Dach: In einer Werkzeugkiste liegen Spritze, Messer, Klebeband und Seil, also quasi Dexters komplettes Feierabend-Set. Und am Steg vor dem Haus dümpelt ein Boot, das stark an seine geliebte „Slice of Life“ erinnert. Das Gebäude ist übrigens frei erreichbar, du musst nicht warten, bis dich die Story nach Vice City schickt.

Dabei handelt es sich übrigens nur eines von zahlreichen Easter Eggs auf die Serie, die in GTA 6 zu finden sind.

08 Das Belville-Haus aus San Andreas

Fundort: Belville, Leonard County

Freischaltung: Garage aufbrechen

Hintergrund: Das Haus war seit 2021 auf einem Foto in GTA: San Andreas zu sehen

Hier hat Rockstar wirklich einen langen Atem bewiesen. Schon 2021 hing in der Neuauflage von GTA: San Andreas im Lil' Probe Inn ein Foto eines Vorstadthauses mit zwei Palmen. Jahrelang rätselten Fans, was es damit auf sich hat. Die Antwort steht jetzt in Belville im Leonard County. Brichst du die Garage auf, landest du im Versteck eines Verschwörungstheoretikers, der zu einer ziemlich unbequemen Erkenntnis gekommen ist: Er lebt in einem Videospiel.

09 Die mutierte Riesenkrabbe

Fundort: Abgelegene Forschungsstation bzw. Haus im Gullet Marsh

Freischaltung: Strom am Sicherungskasten einschalten, Journal am Computer lesen, Bildschirm verlassen

Hintergrund: Anspielung auf das „Giant Enemy Crab“-Meme von 2006

Gamer mit einem guten Gedächtnis erinnern sich an eine legendäre Konsolenpräsentation von 2006, in der von „riesigen feindlichen Krabben“ die Rede war. Der Moment wurde zum Meme und Rockstar hat ihn offenbar nie vergessen. Funfact: Das Teil ist so kultig, dass es sogar einen eigenen Skin in League of Legends dafür gibt. Den Giant Enemy Crabgot.

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In einer abgelegenen Station im Gullet Marsh schaltest du draußen am Sicherungskasten den Strom ein und liest am Computer ein Forschungs-Journal. Sobald du dich vom Bildschirm abwendest, springt dich eine mutierte Riesenkrabbe an. Inklusive eigener Zwischensequenz.

10 Das rätselhafte Pferde-Monument

Fundort: Manifest Canyon, Kelly County (Monument) und Gipfel des Mount Kalaga (Steinkreise)

Status: Ungelöst

Hinweis: Controller-Vibration und morseartiges Piepen in der Nähe des Monuments

Jedes große Rockstar-Spiel braucht ein Mysterium, an dem sich die Community die Zähne ausbeißt. In GTA 6 könnte das das Monument of Leonidan Supremacy im Manifest Canyon sein. Die Statue zeigt eine Säule, einen Globus und vier Pferde mit seltsamen Symbolen. Laut Plakette stehen die Pferde für die vier Säulen der leonidanischen Kultur. Hä?

What lies behind the mysterious Monument of Leonidan Supremacy? © Rockstar Games

Spannend wird es, wenn du näher kommst: Der Controller vibriert und es piept in einem Rhythmus, der stark nach Morsecode klingt. Gelöst hat das Rätsel bisher niemand.

11 Red Dead Redemption: Grüße aus dem Wilden Westen

Fundorte: Jacob's Tavern in Millport, Gebäude nördlich von Taco Bomb in West Kalaga, Flohmarkt (Hut)

Fundstücke: Western-Roman über New Austin, Arthur-Morgan-Hut für 5 Dollar, Waffen der Marke Duke

Dass GTA und Red Dead Redemption im selben Universum spielen, ist für Rockstar-Fans kein Geheimnis. GTA 6 legt trotzdem ordentlich nach. In Jacob's Tavern in Millport und in einem Gebäude nördlich von Taco Bomb in West Kalaga liegt der Western-Roman „The Cowboy's Prayer is to Die Young“ .

Who wore it best? Lucia Caminos or Arthur Morgan © Rockstar Games

Wer lieber Mode statt Lektüre mag, findet auf einem Flohmarkt für schlappe 5 Dollar einen Cowboyhut, der Arthur Morgans Kopfbedeckung verdächtig ähnlich sieht. Und Musikfans des Westernspiels dürfen sich auch gerne nochmal das legendäre Konzert "The Music of Red Dead Redemption 2" zu Gemüte fühlen.

56 Min The Music of Red Dead Redemption 2 Entdecken Sie diese Live-Neuinterpretation des Soundtracks von Red Dead Redemption 2.

12 Anspielungen auf GTA 4

Fundort: Beistelltisch an der Hintertür von Jasons Haus, Key Lento (nur in Kapitel 1)

Fundstücke: Liberty-City-Memoiren mit Bezug auf 2008

Wichtig: Verpassbar, da das Haus später nicht mehr zugänglich ist

Niko Bellic takes a stroll in GTA 4 © Rockstar Games

Es gibt einige GTA-Fans da draußen, für die der vierte Serienteil GTA 5 deutlich übertrifft . Und wenn es um den besten GTA-Ableger geht, hat sowieso jeder seine Favoriten. Dieses Easter Egg spielt auf GTA 4 an, aber Vorsicht: Du kannst es verpassen.

Ganz am Anfang in GTA 6 Kapitel 1 liegt in Jasons Haus in Key Lento auf einem Beistelltisch an der Hintertür eine Autobiografie: die Memoiren eines Ex-Mafioso aus Liberty City. Darin schildert er Ereignisse aus dem Jahr 2008. Genau dem Jahr, in dem GTA 4 spielt. Lies sie, bevor du die Keys verlässt, danach kommst du nicht mehr ins Haus.

Übrigens gibt es auch einige Sammelkarten im Spiel , die auf vorangegangene Serienteile anspielen.

13 Anspielungen auf GTA 5

Fundorte: Jasons Garten (Boot), Handy-Einstellungen (Klingelton), Body-Copy-Magazin, Gespräch vor einer Bar in einer frühen Mission

Fundstücke: Boot mit Los-Santos-GPS, Klingelton „Wind Chimes“, Fabien LaRouche, Mount-Chiliad-Gespräch

Ein wandelndes "Heat"-Zitat: Michael De Santa © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Eine Ikone des GTA-5-Trios, Michael De Santa, scheint in GTA 6 seine Spuren hinterlassen zu haben. Vor Jasons Haus parkt ein Boot, dessen GPS ausgerechnet die Karte von Los Santos zeigt. Fans sind sich ziemlich sicher: Das ist Michaels Yacht. In den Telefoneinstellungen findest du außerdem den Klingelton „Wind Chimes“, den Michael schon in GTA 5 nutzte.

In einer Ausgabe des Magazins Body Copy gibt es ein Wiedersehen mit Fabien LaRouche, Michaels nervtötendem Yogalehrer. Der unterrichtet inzwischen in einer Seniorenresidenz, Namaste. Und während einer frühen Mission mit Donny und Brian unterhalten sich zwei Typen vor einer Bar über einen geheimen Bunker mit Jetpacks unter einem Berg. Wer GTA 5 gespielt hat, weiß sofort: Das Mount-Chiliad-Mysterium lebt .

14 Vice City Vibes: Anspielungen auf das Original von 2002

Fundorte: Vorspann, Starlet Motel (Love-Fist-Sticker), Ocean Beach (Trophäe)

Fundstücke: Neon-Credits, Ocean-View-Anspielung, Love-Fist-Sticker, Trophäe „In The Beginning“

Viele halten Vice City für das bisher beste GTA-Spiel © Rockstar Games

Rückkehr nach Vice City ohne Nostalgie? Undenkbar. Schon der Vorspann setzt auf pinke Neon-Credits im Stil von 2002 und eine der Einblendungen zeigt einen Mann im weißen Jackett unter einem „Ocean View“-Schild. Das Ocean View Hotel war bekanntlich Tommy Vercettis erste Bude.

Weitere Verweise entdeckst du beim Herumstreunen: Am Starlet Motel klebt ein Sticker von Love Fist, der Kult-Rockband aus Vice City und es gibt einen lila Nilpferd-Mülleimer. Die Trophäe „In The Beginning“ verlangt zudem, dass du am Ocean Beach, dem Startgebiet des Originals, einen Cocktail mit Aussicht genießt.

15 Anspielungen auf die Popkultur

Fundorte: Abschlepphof Hamlet (Kennzeichen), Villa auf Vespucci Island (Filmauto), diverse Läden und Fernseher

Fundstücke: „ASS MAN“-Kennzeichen, Fast-and-Furious-Eclipse, „Petty Forever“-Sticker, „Tenebrae Lux“, „RX-Men“-Comic und mehr

Keine Frage, GTA 6 ist der größte Medienrelease aller Zeiten. Und serientypisch steckt auch der neueste Ableger voller Anspielungen auf die Popkultur, von Seinfeld bis Fast and the Furious. Der rote Phoenix, den Jason vom Polizei-Abschlepphof in Hamlet holt, trägt ein Kennzeichen mit der Aufschrift „ASS MAN“, dazwischen ein Flamingo. Seinfeld -Fans denken sofort an die Folge, in der Kramer genau dieses Nummernschild zugeteilt bekommt.

Paul Walker’s Mitsubishi Eclipse from the first The Fast and the Furious © Rockstar Games

In der Garage einer Villa auf Vespucci Island steht eine grüner Tuning-Karre, die Paul Walkers Mitsubishi Eclipse aus dem ersten The Fast and the Furious nachempfunden ist. Den darfst du einfach mitnehmen. An einer Ladentür hängt ein „Petty Forever“-Sticker als Gruß an Tom Petty, im TV läuft mit „Tenebrae Lux“ eine Parodie auf Clair Obscur: Expedition 33 und der Comic „RX-Men“ schickt medizinische Superhelden gegen den Schurken Dr. Placebo ins Rennen.

16 Alles, was du über GTA 6 wissen musst