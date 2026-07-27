Standard oder Ultimate: Welche Edition von GTA VI sollten Sie vorbestellen?

Das am meisten erwartete Spiel des Jahres (des Jahrzehnts?) erscheint am 19. November. Rockstar Games hat zwei Versionen des Spiels angekündigt – und in den im Handel erhältlichen Boxen wird keine Disc enthalten sein. Wenn Sie wie wir oder Kameto ungeduldig sind, bei GTA VI aber noch etwas den Überblick verloren haben, fassen wir alles für Sie zusammen.

01 Grand Theft Auto VI: Standard Edition

Lucia und Jason am Steuer vom Vapid Stanier vo 1955 © Rockstar Games

Das ist die klassische Version – Sie erhalten also nichts weiter als das Spiel. Wobei … doch: Wenn Sie vor dem 20. November vorbestellen, erhalten Sie das Vintage-Vice-City-Pack. Es enthält:

Die Vapid-Stanier-Limousine von 1955 und die dazugehörige Garage

Outfits und Frisuren

Ein exklusives Waffen-Design

Wenn Sie das Spiel über einen digitalen Store kaufen, erhalten Sie ausserdem einen kostenlosen Monat GTA+ – ein Abonnement, das Ihnen Boni in GTA Online bietet.

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Preis: 79,99 €

02 Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition

Für besonders grosse Fans oder alle, die nichts verpassen möchten, ist die «Ultimate Edition» gedacht. Zusätzlich zum Spiel erhalten Sie:

Den Grotti Cheetah von 1995

Der ikonische Sportwagen von Grotti aus der Mitte der 90er-Jahre ist eine echte Hommage an den Shore Drive, der früher Ocean Drive hiess.

Die Revolver Hawk & Little Morgan

D Pistole us de Ultimate Edition vo GTA VI © Rockstar Games

Eine Herren- und eine Damenversion des Revolvers, ganz im aktuellen Vice-City-Stil. Die Waffen stammen aus dem Vercetti-Anwesen und verfügen über mit Palmen verzierte Griffe sowie ein äusserst leistungsfähiges Zielfernrohr.

Individuelle Waffenvarianten

Faustfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren für Jasons Girardi-ES9-Pistole und Lucias Klose-K17-Pistole.

Den Style von Vice City

Lucia und Jason händ en durchdringende Blick und en typische Florida-Look © Rockstar Games

Dank exklusiver Outfits und Tattoos sind Jason und Lucia immer stilvoll unterwegs – ganz egal, wo Sie sich befinden.

Fahrzeuge für Jasons Versteck

Ein Dinka-Enduro-Motorrad in Militärfarben und ein Crest-Kajak.

Einen Retro-Look für den Ganado

Verleihen Sie Jasons Vapid-Ganado-Pick-up mit exklusiven Mods eine zusätzliche Portion Style.

Den Shitzu Squalo

De Shitzu Squalo © Rockstar Games

Dieser Squalo eignet sich perfekt, um in Gambit Bay alle möglichen Fische zu fangen, und ist dank seiner explosiven Waffenkiste bereit, in See zu stechen.

Den Vapid Dominator Buggy und eine Garage

Ein Monster aus dem Mud Club, das auf abgelegenen Trails mit ausgezeichneter Geländegängigkeit überzeugt. Sie können es in der Paradise Garage in Watson Bay abstellen. Dort finden Sie auch einen Waffenschrank und einen sicheren Ort, an dem Sie Diebesgut für einen Hehler deponieren können.

Die Glücksartikel

Eine Capsule Collection mit Kleidung und Accessoires, die von Macca the Alligator inspiriert ist, einer Figur aus der Reihe «State of Happiness».

Das Versteck der PTT YOUNGIN$

Nehmen Sie das Versteck einer der lautesten und aktivsten Gangs im Southside-Viertel von Vice City ins Visier.

Eine Sammlung klassischer Autos

Eis vo de Autos us de Ultimate Edition vo GTA VI © Rockstar Games

Finden Sie verschiedene verlassene oder unfertige Klassiker und verhelfen Sie ihnen im Rahmen eines Spezialauftrags von Wyman, einem exzentrischen Sammler und Mechaniker aus Vice City, zu neuem Glanz.

Exklusive Locations

Sind ihr parat, eu es Tattoo steche z’lah © Rockstar Games

Fünf exklusive Einrichtungen erweitern Ihr Vice City in der Ultimate Edition:

Rideout Customs — Werkstatt zur Fahrzeuganpassung

Sara’s Unisex Salon — Coiffeur- und Styling-Salon

Stock 305 — Kleidergeschäft

Electric Fang Tattoo Parlor — Tattoo-Studio

One-Eyed Willie’s Mod Shop — Werkstatt für zusätzliche Modifikationen

Wie bei der Standard Edition erhalten Sie bei einer Vorbestellung vor dem 20. November auch das Vintage-Vice-City-Pack sowie einen Monat GTA+.

Preis: 99,99 €.

Achtung: Diese Edition ist ausschliesslich digital erhältlich – über den PlayStation Store und den Microsoft Store. Eine physische Version der Ultimate Edition gibt es nicht.

03 Zusätzliche Informationen

Eine kleine Neuerung für ein Grand-Theft-Auto-Spiel: Wenn Sie die Standard Edition gekauft haben, können Sie nachträglich auf die Ultimate Edition upgraden.

Im Store Ihrer Xbox Series oder PS5 steht Ihnen dafür ein DLC zum Preis von genau 20 Euro zur Verfügung. So haben Sie genügend Bedenkzeit und halten sich gleichzeitig alle Möglichkeiten offen.

In physischen Geschäften wird keine Disc des Spiels angeboten. Rockstar hat entschieden, zum Release einen Code in die Boxen zu legen, um unerwartete Leaks zu verhindern. Es gibt zahlreiche Gerüchte darüber, wann Discs erhältlich sein werden, offiziell angekündigt hat der Publisher bisher jedoch nichts.

Der Preload ist ab dem 12. November 2026 verfügbar: Egal, ob Sie digital oder als physische Box vorbestellt haben – nach der Aktivierung Ihres Codes können Sie GTA VI ab Mitternacht am 12. November und damit eine Woche vor dem offiziellen Release vorab herunterladen. Eine gute Nachricht für langsamere Internetverbindungen.

04 Xbox, PS5, PC: Auf welcher Plattform spielt man GTA 6 am besten?

GTA VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series und PS5. Wie gewohnt dürfte die PC-Version erst später folgen. Die beiden Konsolen sind grundsätzlich gleichwertig, auch wenn die PlayStation bei GTA VI das Label «Better on PS5» trägt. Mit keiner der beiden machen Sie etwas falsch.

05 Welche Edition des Spiels von Rockstar Games sollten Sie also wählen?

Das offizielle Cover von GTA VI © Rockstar Games

Das hängt ganz von Ihnen ab. Wenn Sie direkt zum Release nichts verpassen möchten, greifen Sie zur Ultimate Edition. Falls Sie deren Inhalte nicht besonders reizen, wählen Sie die Standard Edition – dank des Upgrades können Sie Ihre Meinung später immer noch ändern. Falls Sie vor dem Start mehr über die Geschichte und die Charaktere von GTA VI erfahren möchten, haben wir einen vollständigen Guide für Sie vorbereitet.

Sammlerinnen und Sammler sollten hingegen warten, bis das Spiel mit einer oder mehreren Discs in der Box erscheint.

06 Wie viel kostet eine Vorbestellung von GTA 6?

GTA VI ist in zwei Editionen erhältlich:

Grand Theft Auto VI: Standard Edition : 79,99 €

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition : 99,99 € ausschliesslich digital

Das Ultimate Edition Upgrade, mit dem Sie von der Standard Edition auf die Ultimate Edition wechseln können, lässt sich zudem separat im PlayStation Store oder Microsoft Store kaufen.

07 Ab wann kann GTA 6 vorbestellt werden?

GTA VI kann seit dem 25. Juni 2026 im PlayStation Store, Microsoft Store und Rockstar Store als digitale Version sowie bei physischen Händlern als Box mit Download-Code vorbestellt werden.

08 Wo kann man GTA 6 vorbestellen?

GTA VI kann an folgenden Orten vorbestellt werden:

Digital: PlayStation Store für PS5, Microsoft Store für Xbox Series X|S und Rockstar Store

Physisch – Box mit Code, aber ohne Disc: Fnac, Amazon, Micromania und weitere übliche Händler

09 Wann erscheint GTA 6 in der Schweiz?

GTA VI erscheint weltweit am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Der Preload steht ab dem 12. November 2026 um Mitternacht Ortszeit für digitale Käuferinnen und Käufer sowie für Besitzer einer physischen Box zur Verfügung, die ihren Code aktiviert haben.

10 Für welche Konsolen erscheint GTA 6?

GTA VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wird erwartet, Rockstar Games hat dafür jedoch noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum kommuniziert.

11 Welche PS5 eignet sich für GTA 6?

GTA VI läuft auf allen PS5-Versionen: der Standard-PS5 mit Blu-ray-Laufwerk, der PS5 Digital Edition und der PS5 Slim. Die PS5 Pro bleibt die leistungsstärkste Sony-Hardware für GTA VI.

Da GTA VI zum Release nicht auf Disc verkauft wird, reicht die PS5 Digital Edition aus und ermöglicht es Ihnen, beim Kauf der Konsole zu sparen. Möchten Sie weiterhin andere Spiele auf Disc nutzen können, sollten Sie sich für eine Version mit Laufwerk entscheiden.

12 Welche Xbox eignet sich für GTA 6?

GTA VI ist für Xbox Series X und Xbox Series S erhältlich. Die Xbox Series X ist die leistungsstärkere Variante und bietet natives 4K sowie mehr Speicherplatz, während die Series S eine günstigere Alternative mit 1440p darstellt. Für das optimale Erlebnis wird die Xbox Series X empfohlen. Da das Spiel zum Release auch hier nicht auf Disc erscheint, ist die vollständig digitale Xbox Series S ebenfalls eine sinnvolle Option.

Welche PC-Konfiguration wird für GTA 6 benötigt?

Für die PC-Version von GTA VI wurde von Rockstar Games noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum angekündigt. Daher sind bisher auch keine minimalen oder empfohlenen Systemanforderungen bekannt. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald es eine offizielle Ankündigung gibt. Rechnen Sie jedoch damit, dass das Spiel für besonders leistungsstarke Rechner ausgelegt sein wird.