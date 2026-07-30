Aber was wissen wir wirklich über die Story von GTA VI?

Seit dreizehn Jahren warten wir ungeduldig darauf (ja, der kostenlose Alters-Check musste sein). Seit Rockstar die ersten offiziellen Bilder von Grand Theft Auto VI veröffentlicht hat, untersucht die ganze Welt die Videos unter dem Mikroskop, um ihnen auch noch das kleinste Pixel an Information zu entlocken. Kein Wunder, schliesslich sprechen wir von einem der meist erwarteten Games des Jahrzehnts.

Wenn Sie wie Kameto GTA VI sehnsüchtig erwarten, haben wir sämtliche Gerüchte aussortiert und nur das zusammengetragen, was Rockstar tatsächlich vorgesehen hat.

N. B.: Die Vorbestellungen für GTA VI auf PS5 und Xbox Series sind seit dem 25. Juni geöffnet.

01 Die Geschichte von GTA 6: Jason und Lucia, Bonnie and Clyde in der Rockstar-Games-Version

Die Ära des verrückten Trios aus Los Santos ist endgültig vorbei. In GTA VI rückt ein hübsches kleines Paar ins Zentrum: Jason Duval und Lucia Caminos.

Jason ist ein ehemaliger Soldat, der nach seinem Militärdienst ein neues Leben in den Leonida Keys gesucht hat – als Handlanger lokaler Drogendealer. Eine Routine, die ihm irgendwann zu langweilig wird. Lucia wiederum lernen wir im Gefängnis kennen, gekleidet in das für US-Häftlinge typische Orange.

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Lucia stammt aus Liberty City – der Heimat eines gewissen Niko Bellic – und hatte kein einfaches Leben. Sie wuchs unter schwierigen Bedingungen auf und landete im Gefängnis von Leonida, nachdem sie gekämpft hatte, um ihre Familie zu beschützen. Nach ihrer Entlassung trifft sie Jason wieder, und ihre gemeinsamen Abenteuer bilden das Herzstück des Spiels. Beide wollen ihren Anteil am amerikanischen Traum. Doch ihre Romanze im Stil von Bonnie und Clyde könnte sie genauso gut ins Verderben führen: Nach einem gescheiterten Raubüberfall geraten sie in eine Verschwörung, die den gesamten Bundesstaat umfasst.

Die Trailer stellen Raubüberfälle und Stripclubs in den Vordergrund. Es besteht kaum Zweifel daran, dass diese Schauplätze in der Kampagne eine wichtige Rolle spielen werden.

02 Charaktere, die gar nicht so nebensächlich sind

Wie immer ist die Geschichte von GTA weit verzweigt, und zahlreiche Figuren werden eine Rolle im Abenteuer spielen. In den ersten beiden Trailern wurden uns bereits einige schillernde Charaktere vorgestellt:

Lust auf eine kleine Spritztour auf zwei Rädern? © Rockstar Games

Brian Heder ist ein Drogenschmuggler, der sein Vermögen mit illegalen Geschäften in den Keys aufgebaut hat. Auch wenn er sich inzwischen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, leitet er seine Aktivitäten weiterhin. Er beschäftigt Jason als Handlanger und lässt ihn dafür kostenlos bei sich wohnen. Eine Dynamik, aus der wenig überraschend einige kriminelle Missionen entstehen dürften.

Cal Hampton ist Jasons bester Freund und ebenfalls mit Brian verbandelt. Im Gegensatz zu Jason bleibt er lieber gemütlich zu Hause. Seine Zeit verbringt er damit, Bier zu trinken und den Funkverkehr der Küstenwache abzuhören. Anders als Duval ist er mit seinen Lebensumständen zufrieden. Sein Charakter erinnert stark an Lester – den Geek aus GTA V –, wirkt aber noch etwas ausgearbeiteter.

Raul Bautista ist der Experte für Raubüberfälle. Ständig auf der Suche nach neuen Coups, zielt er jedes Mal auf den ganz grossen Jackpot. Auch wenn er bereits mehrfach verraten wurde, hält ihn das nicht davon ab, nach unerfahrenen Partnern zu suchen. Bautista dürfte derjenige sein, der die Raubüberfall-Aktivitäten ins Spiel bringt.

Boobie Ike ist ein echter Geschäftsmann aus Vice City. Er hat seine Aktivitäten perfekt diversifiziert, wobei jedes Geschäft vom anderen profitiert: Sein Stripclub finanziert sein Tonstudio, während seine Immobilieninvestitionen das Ganze absichern. Sein neuster Coup? Only Raw Records, ein Musiklabel.

Dre’Quan Priest hatte die Musik schon immer im Visier. Vice City hat ihn zwar nicht davon abgehalten, auf der Strasse krumme Dinger zu drehen, doch das war für ihn stets nur vorübergehend. Nachdem er an der Verpflichtung von Real Dimez für das Label beteiligt war, hofft er nun darauf, mehr zu erreichen als bloss Partys in Boobie Ikes Club.

Real Dimez ist ein weibliches Rap-Duo, bestehend aus Bae-Luxe und Roxy. Die beiden sind seit der Highschool befreundet und mussten auf ihrem Weg dorthin, wo sie heute stehen, zahlreiche Hindernisse überwinden. Ihre Songs dürften im Radio von Vice City zu hören sein, ihre genaue Rolle in der Handlung bleibt jedoch noch unklar.

03 Wo spielt GTA VI? Welcome to Leonida State

Die Leonida Keys © Rockstar Games

Leonida ist der Bundesstaat, in dem wir in GTA VI ordentlich Chaos anrichten dürfen. Jede Ähnlichkeit mit Florida ist rein zufällig – oder auch nicht.

Die grösste Stadt der Region dürfte ältere Fans freuen: Vice City ist zurück! Von der Grafikqualität des Jahres 2002 ist nicht mehr viel übrig, denn die technischen Fortschritte haben der Stadt ein gewaltiges Facelifting beschert. Miami dient natürlich als wichtigste Inspirationsquelle, und das ist noch deutlicher zu spüren als vor fast 24 Jahren: Die legendären pinkfarbenen Neonlichter, das von Ocean Drive inspirierte Viertel und die exklusiven Clubs wurden für eine perfekte Immersion komplett neu gestaltet.

Der grosse Unterschied zur Vergangenheit liegt in der unglaublichen Dichte der Stadt. Die Strände sind schwarz vor Menschen, der Strassenverkehr lässt selbst Paris-Périphérique-Veteranen schwindlig werden, und die Einwohner leben ihr bestes Leben. Optisch hat sich das Studio eindeutig vorgenommen, ein Spektakel abzuliefern und daran zu erinnern, wer hier der Boss ist.

Der Spielplatz wird sich nicht auf Vice City und seine Vororte beschränken. Fernab von den grellen Lichtern und dem Glamour von Vice-Dale County, der Heimat von Vice City, müssen sich Lucia und Jason in deutlich weniger glanzvollen Gegenden Respekt verschaffen. Die Kleinstadt Port Gellhorn kündigt sich als einer der zentralen Punkte der Karte an. Das Viertel scheint der ideale Ort zu sein, um ein zwielichtiges Motel zu finden – und Schauplatz zahlreicher Verbrechen.

Wenn Sie auf Sumpfgebiete stehen, ist Grassrivers genau der richtige Ort für Sie. Voller Alligatoren und auf den ersten Blick eher zweifelhafter Amerikaner bringt die Region alles mit, was es für unvergessliche Missionen braucht.

Erkundungssessions auf dem Meeresgrund © Rockstar Games

Auf der industriellen Seite ist Ambrosia County voller Gangs und Unternehmen, die den Einheimischen Arbeit geben. Wer lieber Tourist spielt und Cocktails am Strand trinkt, sollte sich in Richtung Leonida Keys begeben. Für Abenteuerlustige bietet der Archipel sogar die Möglichkeit, den Meeresgrund zu erkunden – und das macht deutlich mehr Lust auf das Spiel, als wütenden Bikern über den Weg zu laufen.

Die letzte bisher bekannte Region ist der Mount Kalaga National Park. Dieses Naturschutzgebiet ist voller Hippies mit fragwürdigen Theorien und zahlreichen Trails. Ausserdem trifft man dort auf radikale Aktivisten aus allen möglichen Lagern. Während die Sümpfe mit Sicherheit einige Geheimnisse verbergen, kündigt sich Mount Kalaga bereits als idealer Spot für Missionen unter dem Einfluss nicht ganz legaler Substanzen an.

Mount Kalaga sieht wunderschön aus © Rockstar Games

Leonida befindet sich im selben Universum wie die Bundesstaaten Liberty – in dem Liberty City liegt –, Alderney, San Andreas mit unter anderem Los Santos und North Yankton sowie die Stadt Carcer City, die in Manhunt, einer weiteren Rockstar-Reihe, vorkommt.

04 Alles für die Klicks: Stehen die sozialen Medien im Zentrum der Story?

Die Geschichte wird tief in unserer heutigen Zeit verankert sein, insbesondere in der Influencer-Kultur und im Hype der sozialen Medien.

Rockstar liebt es, mehrere Lesarten der Geschichte von Grand Theft Auto anzubieten, und GTA VI wird da keine Ausnahme bilden. Das Spiel parodiert offen die amerikanische Kultur der 2020er-Jahre: soziale Netzwerke im Stil von TikTok, Livestreams, gefilmte Verbrechen, die viral gehen, und die Omnipräsenz von Influencern im öffentlichen Raum. Hinzu kommt eine Satire auf moderne Polizeimethoden wie die Bodycams der Beamten.

Bereits im ersten Trailer, der im Dezember 2023 erschien, wird deutlich, dass soziale Medien im Zentrum der Handlung stehen: Mehrere Sequenzen greifen echte virale Videos auf – aus Swimmingpools gezogene Alligatoren, eine Grossmutter mit zwei Hämmern und sogar den Miami Joker, der mit bürgerlichem Namen Lawrence Sullivan heisst.

05 Was Rockstar über die Geschichte von GTA VI noch nicht enthüllt hat

Trotz zweier Trailer und einer ganzen Bibliothek offizieller Screenshots hat Rockstar mehrere zentrale Fragen noch nicht beantwortet:

Die vollständige Handlung: Die narrative Struktur des Story-Modus wurde nie offiziell beschrieben.

Das Switch-System zwischen Jason und Lucia: Der Wechsel wurde im zweiten Trailer bestätigt, doch wie genau die Mechanik funktioniert – frei wie in GTA V oder an die Story gebunden –, wurde nicht erklärt.

Die genaue Rolle der sozialen Medien im Gameplay: Die Trailer deuten auf einen In-Game-Newsfeed hin, offiziell angekündigt wurde jedoch noch nichts.

Die Dauer der Solo-Kampagne: Dazu gibt es keine offiziellen Informationen.

Eine PC-Version: Bislang wurden für den 19. November 2026 nur Versionen für PS5 und Xbox Series X/S bestätigt.

Die Rückkehr früherer Charaktere: Zu Figuren aus älteren Teilen wurde nichts offiziell angekündigt.

Alles, was darüber hinausgeht – Leaks, Fan-Theorien oder Datamining –, wurde von Rockstar nicht bestätigt.

Werden Sie also am 19. November gemeinsam mit Kameto in einen Flieger nach Leonida steigen?

Das Wichtigste in Kürze Wann erscheint GTA VI? GTA VI erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series. Wer sind die beiden Hauptfiguren von GTA VI? Jason Duval und Lucia Caminos.

06 FAQ

Wird Trevor in GTA 6 vorkommen?

Rockstar hat keine offizielle Ankündigung zur Rückkehr von Trevor Philips in GTA VI gemacht. Bislang bestätigt sind ausschliesslich die Charaktere, die in den offiziellen Trailern und Pressemitteilungen von Rockstar vorgestellt wurden.

Wie lange dauert der Story-Modus von GTA 6?

Rockstar hat sich noch nicht zur Länge der Solo-Kampagne von GTA VI geäussert. Derzeit liegen dazu keine offiziellen Informationen vor.

Worum geht es in der Geschichte von GTA 6?

GTA VI folgt Jason Duval und Lucia Caminos, einem kriminellen Liebespaar im fiktiven, von Florida inspirierten Bundesstaat Leonida. Das von Bonnie und Clyde inspirierte Duo versucht, sich in der Unterwelt von Vice City einen Namen zu machen – vor dem Hintergrund der Social-Media- und Influencer-Kultur. Nach einem gescheiterten Raubüberfall geraten die beiden in eine Verschwörung, die den gesamten Bundesstaat umfasst.

Wann erscheint GTA 6 und wie viel kostet es?

GTA VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Seit der ursprünglichen Ankündigung mit einem geplanten Release-Fenster im Jahr 2025 wurde das Spiel mehrfach verschoben. Zum Preis hat Rockstar bisher keine Informationen veröffentlicht.

In welcher Stadt spielt GTA 6?

GTA VI spielt hauptsächlich in Vice City, einer fiktiven und modernen Version von Miami. Die Stadt gehört zum grösseren, von Florida inspirierten Bundesstaat Leonida. Dazu zählen auch die Leonida Keys, die von den Florida Keys inspiriert sind, das an die Everglades angelehnte Sumpfgebiet Grassrivers sowie Regionen wie Port Gellhorn, Ambrosia und Mount Kalaga.

Für welche Konsolen erscheint GTA 6?

GTA VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wann erscheint GTA 6 für PC?

Rockstar hat bislang keinen Veröffentlichungstermin für die PC-Version angekündigt. Üblicherweise erscheint diese Version ein Jahr nach den Konsolenfassungen.