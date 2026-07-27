GTA: die 8 besten Missionen der Reihe

Die Grand-Theft-Auto-Reihe spielt in einer fiktiven und kriminellen Version der USA und ist vermutlich der schlimmste Albtraum aller Eltern – und der absolute Traum jedes Gamers. Es ist schwer, sich jemanden vorzustellen, der noch nie einen Teil gespielt hat – schliesslich erschien der allererste Titel bereits 1997. Und falls Sie dazugehören, gibt es bestimmt eine Mission oder einen Ableger, der noch immer einen ganz besonderen Platz in Ihrem Gedächtnis einnimmt.

Da GTA VI immer näher rückt – und uns die zahlreichen bereits enthüllten Aktivitäten das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen –, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um auf die besten Hauptmissionen zurückzublicken, die uns die Reihe bisher beschert hat.

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Wir beschränken uns auf die offiziellen Spiele. Ohne Kametos RP, ohne GTA Online und ohne Mods. In keiner bestimmten Reihenfolge folgen hier die Verfolgungsjagden, Raubüberfälle und Fluchten, die wir nie vergessen werden.

01 Tanner, der Doppelagent (Two-Faced Tanner) — GTA 3

GTA III war der erste 3D-Auftritt der Serie © Rockstar Games

Ruhe in Frieden, Tanner. In Mission 35, die von den Yakuza in Auftrag gegeben wird, müssen Sie Ihren Kumpel Tanner aufspüren und dafür sorgen, dass er endgültig von der Bildfläche verschwindet. Sein Verbrechen? Er ist ein Undercover-Cop – ein unverzeihlicher Fehler in den korrupten Strassen von Liberty City. Die Mission funktioniert so gut, weil die Einsätze noch relativ überschaubar bleiben, die Belohnung dafür aber umso befriedigender ausfällt. Die Verfolgungsjagd durch die Strassen zeigte schon damals, wie gut GTA nervenaufreibende und unterhaltsame Fahrsequenzen inszenieren konnte. Und wenn Sie Tanner schliesslich in die Enge trieben, war sein Abgang alles andere als elegant.

Ein Tipp: Schliessen Sie diese Mission unbedingt vor «Grand Theft Aero» ab. Ansonsten verschwindet sie für immer, und Sie können sich von den wertvollen 100 Prozent Spielfortschritt verabschieden.

02 End of the Line — GTA: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas war einer der Höhepunkte der Serie © Rockstar Games

Mission 104 von 104 – und der explosive Höhepunkt von GTA San Andreas, das 2004 erschien. Im grossen Finale muss CJ «Big Smokes Crack-Festung» dem Erdboden gleichmachen. Wir haben Sie gewarnt: Das ist nicht unbedingt das ideale Spiel für ein gemütliches Familientreffen. Nachdem Sie sich bis ins oberste Stockwerk vorgekämpft und Big Smoke ins Jenseits befördert haben, taucht Officer Tenpenny auf – gesprochen von Samuel L. Jackson. Der altbekannte Erzfeind besitzt dieses Mal eine noch mächtigere Waffe: das Gesetz auf seiner Seite.

Wenig überraschend endet alles in einer brutalen Konfrontation: CJ muss Tenpenny über die halbe Karte verfolgen. Haben wir erwähnt, dass Tenpenny einen gestohlenen Feuerwehrwagen fährt, während Sweet an dessen Seite hängt? Sie müssen also Schritt halten, um Ihren Bruder zu retten – und nebenbei dafür sorgen, dass Tenpenny nicht lebend davonkommt. Dieses Finale ist ein Brett.

03 Enge Freunde (Keep Your Friends Close...) — GTA: Vice City

Viele halten Vice City für das bisher beste GTA-Spiel © Rockstar Games

Die letzte Mission jenes Teils, den viele noch immer für das beste Grand Theft Auto überhaupt halten, verwandelt Tommy Vercetti in eine mit Steroiden vollgepumpte Version von Scarface. Verschanzt in seiner Villa im reinsten Miami-80er-Jahre-Stil stellt Vercetti seinen Feinden «seinen kleinen Freund» vor. Was folgt, ist eine legendäre Schiesserei: Verräter, Mafiosi und Handlanger stürmen das Anwesen aus allen Richtungen.

Die Mission abzuschliessen ist alles andere als einfach, selbst mit den überall verteilten Health-Packs, Schutzwesten und Waffen. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, entscheidet sich Lance Vance – Ihr angeblich bester Freund – in letzter Sekunde dazu, die Seiten zu wechseln. Keine Sorge: Am Ende bekommt er, was er verdient.

04 Three-Leaf Clover - GTA 4

Zehn Jahre GTA 4 - 15 Dinge, die besser waren, als in GTA 5! © Rockstar Games

Auch 18 Jahre später ist der Bankraub aus GTA IV noch immer absolut ikonisch. An der Seite der McReary-Brüder aus der irischen Mafia übernehmen Sie gleichzeitig die Rolle des Fahrers und des Schützen, um die Bank of Liberty auszurauben. Natürlich läuft nichts wie geplant.

Was folgt, ist eine gigantische Schiesserei in Chinatown, die Liberty City in ein echtes Kriegsgebiet verwandelt – eine Atmosphäre, die direkt an Michael Manns Film Heat erinnert, der oft als Inspirationsquelle für Rockstar genannt wird. Für Niko markiert diese Mission den Aufstieg in die oberste Liga des organisierten Verbrechens. Als wäre das nicht genug, wartet mitten im Raubüberfall eine gewaltige Wendung, die wir an dieser Stelle lieber nicht spoilern.

Ein herrliches Detail: Der Bankraub taucht zu Beginn des DLC The Ballad of Gay Tony in einem Flashback wieder auf. Dabei erfahren wir, dass sich Luis Lopez während des gesamten Chaos in einer Ecke versteckt hatte.

05 Dropping In - The Ballad of Gay Tony

Luis Lopez taucht unerwartet in The Ballad of Gay Tony auf © Rockstar Games

The Ballad of Gay Tony erschien als herunterladbare Erweiterung für GTA IV und entwickelte sich zu einem eigenständigen Kulttitel. Missionen wie Dropping In zeigen perfekt, warum. Auf dem Papier klingt der Auftrag simpel: Eliminieren Sie Ihr Ziel. Das haben Sie schon tausendmal gemacht. Doch dieses Mal können Sie die schnelle Drive-by-Schiesserei oder das simple Überfahren mit dem Auto vergessen.

Stattdessen fliegen Sie zunächst mit einem Helikopter über die Stadt, bevor Sie mit dem Fallschirm auf das Dach jenes Gebäudes springen, in dem sich Ihr Ziel versteckt. Von dort aus müssen Sie sich Stockwerk für Stockwerk durch Horden von Handlangern kämpfen, bis Sie es gefunden haben. Man fühlt sich wie in einem James-Bond-Film. Und ja: Bei der Flucht springen Sie mit dem Fallschirm aus einem Fenster, um in einem vorbeirasenden Auto zu landen.

06 Breaking The Bank At Caligula’s - GTA San Andreas

CJ war der Protagonist in GTA San Andreas © Rockstar Games

Die GTA-Spiele bieten derart viele Aktivitäten, dass man leicht einige ihrer besten Missionen verpassen kann. Dazu gehört auch Breaking The Bank At Caligula's, ein von Woozie alias Wu Zi Mu geplanter Coup für die Triaden von San Fierro in San Andreas. Technisch gesehen ist diese Mission nicht einmal notwendig, um im Story-Modus voranzukommen. Es handelt sich um eine eigenständige Nebenmission, die frei vom Film Ocean's Eleven aus dem Jahr 2001 inspiriert ist.

Sie wird freigeschaltet, sobald Sie das Four Dragons Casino in Las Venturas erreichen. Davor steht jedoch eine lange Reihe von Vorbereitungen an: Polizeimotorräder stehlen, die Casinoangestellte Millie Perkins verführen, um an ihren Zugangsausweis zu gelangen, und zahlreiche weitere kleine Jobs erledigen. Diese gesamte Vorbereitung sorgt für permanente Spannung und weckt die Neugier darauf, wie am Ende alle Teile ineinandergreifen werden.

Im Gegensatz zu anderen Raubüberfällen der Reihe, die schnell in einem Kugelhagel enden, setzt dieser Coup wesentlich stärker auf Infiltration: CJ zieht ein Nachtsichtgerät an und vergiftet die Lüftungsschächte, um das Chaos möglichst gering zu halten. Es ist ausserdem einer der lukrativsten Coups im Spiel: 100’000 Dollar landen in Ihrer Tasche. Weit entfernt von den Summen, die Sie später in GTA Online verdienen können, für damalige Verhältnisse aber bereits ziemlich komfortabel.

07 Stowaway - GTA San Andreas

GTA San Andreas legte die Messlatte für die Serie höher © Rockstar Games

Möchten Sie mit Vollgas über eine Startbahn rasen, die von Gegnern mit Maschinengewehren übersät ist, während Sie gleichzeitig der Ladung ausweichen, die aus einem fahrenden Flugzeug fällt? Natürlich. Mit Ihrem Motorrad im exakt richtigen Moment in die Maschine springen, während sie abhebt? Ebenfalls.

Sich bis zum Cockpit vorkämpfen, eine Bombe platzieren und mit dem Fallschirm aussteigen, bevor alles explodiert? Ja, ja und nochmals tausendmal ja. Warum gibt es in Videospielen nicht mehr Missionen wie diese? Weil nur wenige Reihen den Mut und den absurden Humor von GTA besitzen, wenn die Serie auf Hochtouren läuft. Eine Nebenmission im wahrsten Sinne des Wortes – schliesslich schmuggeln Sie sich als blinder Passagier an Bord –, die trotzdem genauso stark in Erinnerung bleibt wie viele Hauptmissionen der Story.

08 The Jewel Store Job - GTA V

In GTA V teilst du deine Zeit zwischen drei Charakteren auf © Rockstar Games

Das letzte GTA erschien bereits vor 13 Jahren. Und auch wenn GTA Online seither tonnenweise zusätzliche Inhalte erhalten hat, verdienen es viele der Hauptmissionen aus GTA V noch immer, erneut gespielt zu werden – mit oder ohne Cheats, um das Erlebnis etwas aufzupeppen. Zumindest die besten davon.

Die Karte von Los Santos ist eindeutig von Los Angeles inspiriert und steckt voller wiedererkennbarer Orte. Dieser Level, in dem Sie ein Luxusjuweliergeschäft ausrauben, orientiert sich an Rodeo Drive und Wilshire Boulevard in Beverly Hills. Es sind winzige Details, doch sie hauchen der Spielwelt enorm viel Leben ein. Was diese Mission endgültig zu einer der ganz grossen macht, ist vor allem die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie Sie den Coup durchführen: heimlich und unauffällig oder frontal mit gezückten Waffen.

Atmosphäre, Spannung und Humor halten sich perfekt die Waage. Und die abschliessende Flucht – auf Motorrädern durch den Verkehr slalomfahren, während die Polizei Ihnen dicht auf den Fersen ist – bleibt ein grossartiger Moment. Ausgereift, elegant und filmreif: Die Mission wirkt wie eine interaktive Version des Krimiklassikers Heat. Ohne Zweifel gehört sie zu den legendärsten Hauptmissionen der gesamten Reihe und ist meilenweit von einer simplen Nebenmission zum Auffüllen entfernt.

Tauchen Sie ruhig noch einmal in diese Missionen ein, die eine der kultigsten Videospielreihen aller Zeiten geprägt haben. Und falls Sie erneut Lust auf einen Raubüberfall bekommen, bietet auch GTA Online zahlreiche lukrative Missionen, mit denen Sie das Abenteuer fortsetzen können. Bis GTA VI Ende des Jahres endlich erscheint.

FAQ

Welches GTA besitzt die meisten Missionen?

GTA San Andreas umfasst 104 Hauptmissionen. Zwei davon – darunter Breaking The Bank At Caligula's – sind optionale Nebenmissionen, die jedoch notwendig sind, um einen Spielfortschritt von 100 Prozent zu erreichen.

Wie viele Missionen gibt es in GTA V?

GTA V bietet im Solo-Story-Modus rund 69 Missionen, die sich auf die drei Protagonisten Michael, Trevor und Franklin verteilen.

Was ist die schwierigste Mission in GTA?

Der Schwierigkeitsgrad hängt vom jeweiligen Spieler ab. Missionen wie «Supply Lines» in San Andreas – mit einem extrem knappen Zeitlimit und einem ferngesteuerten Flugzeug – oder «Three-Leaf Clover» in GTA IV – mit einer langen und intensiven Schiesserei – werden jedoch regelmässig zu den härtesten Missionen gezählt.