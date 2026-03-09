„Vamos a la playa“ sang 1983 Righeira. Ein sonniger Ausruf aus dem Herzen, dem man natürlich im tiefsten Winter nur allzu gern folgen möchte, besonders in einem Kontext, in dem es uns ganz unmöglich ist, so frei hinauszugehen, wie es Stefano Rota und Stefano Righi damals konnten, als sie das Lied komponierten. Es scheint, dass Rockstar uns ein wenig Erfrischung gönnen wollte, wenn auch nur virtuell, denn die letzte Mission von Grand Theft Auto Online findet auf einer paradiesischen Insel statt (aber vor allem privat): Cayo Perico . Oder die „Caye der Sittiche“, wenn Sie unbedingt die Sprache von Molière verwenden möchten.

Aber wir sind nicht hier, um über die Ansammlung der Bewegungen von Gezeiten und Wind auf den Riffen zu sprechen, die über mehrere Jahrtausende eine niedrige Insel formen, nein. Wir sind vor allem hier, um den fabelhaften Kriegsschatz von Juan „El Rubio“ Strickler zu holen, dem grössten Drogenhändler der GTA-Welt. Die letzte Mission von GTA Online sozusagen, die allein oder mit einem Team von bis zu 3 Spielern durchgeführt werden kann.

Party hard © Rockstar

Voraussetzungen für Cayo Perico

Beachten Sie zunächst etwas Wichtiges: Wenn Sie die Mission solo durchführen möchten oder der Organisator des Cayo-Perico-Raubüberfalls sein wollen, benötigen Sie den Status als CEO, Präsident oder VIP im Motorcycle Club. Sie müssen ausserdem glücklicher Besitzer eines Penthouses im Diamond Casino & Hotel sein, um Zugang zu seiner Diskothek zu erhalten. Wenn das der Fall ist, wird Sie der gute Miguel Madrazo einladen, dort etwas trinken zu gehen, um über eine neue Gelegenheit zu sprechen: den berühmten Cayo-Perico-Raubüberfall.

Die Insel erreicht man nicht einfach magisch mit einer kleinen Schwarzblende. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie sich die Dienste des U-Boots Kosatka kaufen. Sie finden es im Shop Warstock Cache and Carry, aber stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben: Es kostet zunächst 2 200 000 Dollar beim Kauf (und bis zu 9 085 000 Dollar, wenn Sie alle Verbesserungen freischalten möchten). Dank ihm können Sie anschliessend die Insel erreichen und wirklich auf den Raubüberfall zugreifen.

„Kosatka“ bedeutet „Orca“ auf Russisch © Rockstar Games

Geführte Erkundung

Der Beginn der Mission ist recht einfach. Und ja: Es handelt sich tatsächlich um den legendären Rapper Dr. Dre und den ebenso legendären Produzenten Jimmy Iovine in dieser Zwischensequenz! Sobald Sie auf der Insel angekommen sind und El Rubio und Dave zum Beginn der Festlichkeiten gebracht haben, müssen Sie sich nur noch unauffällig davonschleichen, ohne von den Wachen und den Überwachungskameras entdeckt zu werden natürlich. Die Idee ist, den Komplex von El Rubio am anderen Ende der Insel zu erreichen, was Sie tun können, indem Sie durch die Savanne spazieren oder ein Boot auf Ihrer linken Seite finden. Sobald Sie angekommen sind, ist es recht einfach: Sie müssen nur noch den Anweisungen von Pavel am Telefon folgen, um das Notwendige freizuschalten, damit die Mission gestartet werden kann.

Beachten Sie, dass Sie die Insel weiter erkunden können und dass sie voller Geheimnisse und Einstiegspunkte ist. Der Reddit-Nutzer ClassiqueGTA hat diese sehr praktische Karte erstellt, damit Sie nichts verpassen, egal ob es sich um Infiltrationspunkte, Ein- und Ausgänge oder sogar wichtige Elemente (Bolzenschneider, Enterhaken, Wachkleidung) sowie Nebenobjektive handelt. Je mehr solcher Elemente Sie sammeln, desto grösser wird die Beute sein! Wenn Sie bei Ihrem ersten Besuch nicht alles erledigen konnten, keine Sorge: Es ist möglich, mehrmals auf die Insel zurückzukehren.

Alle interessanten Punkte von Cayo Perico © ClassiqueGTA (Reddit)

Annäherungsfahrzeuge

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Annäherung mit verschiedenen Fahrzeugen durchzuführen:

Das U-Boot Kosatka

Das Flugzeug Alkonost

Das Flugzeug Velum

Der Hubschrauber Stealth Annihilator

Das Patrouillenboot

Das Boot Longfin

Diese Missionen sind sehr klassisch und stellen keine besondere Herausforderung dar. Beachten Sie, dass die Mission aus zwei Teilen besteht, wenn Sie den Stealth-Hubschrauber wählen.

Der Annihilator, für einen subtilen Einstieg © Rockstar

Die Ausrüstung

Sie müssen auch folgende Ausrüstung freischalten:

Fingerabdruck-Duplizierer

Sprengladungen

Tresorcode

Plasmaschneider

Schneidbrenner (optional)

Beachten Sie, dass der Schneidbrenner in dieser Liste optional ist. Wenn Sie jedoch entscheiden, den Komplex von El Rubio durch den Tunnel unter Wasser zu infiltrieren, erweist er sich als äusserst praktisch, da er sehr diskret ist. Dieser ermöglicht es, wie die Sprengladungen, alle Türen der Mission zu öffnen.

Ganz langsam, ganz ruhig © Rockstar

Das Arsenal

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Ausrüstungspaketen:

Schalldämpfer

Aggressor

Verschwörer

Feiner Abzug

Scharfschütze

Beachten Sie, dass der Aggressor besonders nützlich ist, wenn Sie während der Mission diskret bleiben möchten. Wenn Sie lieber brutal und blutig vorgehen möchten, dann ist das Verschwörer-Paket genau das Richtige für Sie. Wenn Sie planen, sich ausserhalb des Komplexes von El Rubio zu bewegen, empfehlen wir das Scharfschützen-Paket, um die zahlreichen Sniper auf der Karte auszuschalten.

Auch „die Knarre des Chefs“ genannt © Rockstar

Die Störungen

Drei Störungen sind verfügbar:

Waffen (senkt den Wert der gegnerischen Waffen

Luftunterstützung (der Feind entdeckt Sie weniger leicht)

Schutz (reduziert die Rüstung der Feinde)

Wenn Sie die Mission solo versuchen, empfehlen wir Ihnen gerne, diese drei Störungen gleichzeitig freizuschalten. Beachten Sie auch, dass Sie keine Luftunterstützung einsetzen können, wenn Sie ein Unterstützungsteam bei sich haben möchten (da sie dieses stören würde).

Jetzt müssen Sie nur noch den Raub des Jahrhunderts durchführen!

