Guilty Gear Strive: Euer Einsteiger-Guide

Fighting Games zählen für viele als extrem komplexe Spiele. Oft entsteht eine mentale Hürde, die Einsteiger davon abhält mehr über diese zu lernen, oder tiefer in ein Spiel ihrer Wahl einzutauchen.

Guilty Gear galt in der Vergangenheit immer als ein besonders anspruchsvoller Vertreter des Genres. Zwar ist es korrekt, dass die Titel der Reihe mechanisch (und spielerisch) unglaublich viele Möglichkeiten boten, die Neulinge eventuell überfordern konnten, allerdings zählen sie dadurch auch nach wie vor zu den beliebtesten Games ihrer Art.

Bereits das Tutorial von Guilty Gear Xrd hatte viel Lob für seinen spielerischen Ansatz erhalten. Auch Strive gibt sich viel Mühe, einem das Genre ohne trockene Textboxen nahe zu bringen. Wer sich noch nie tiefer mit einem Fighting Game beschäftigt hat, wird direkt beim Start des Spiels mit einer Einführung abgeholt. Aber auch Könner, die zum ersten Mal Hand an ein Guilty Gear (oder ähnlichen Anime-Fighter) anlegen, sollten einen Blick in das Tutorial werfen.

