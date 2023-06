Alles was du über das Red Bull Erzbergrodeo wissen musst

Das Red Bull Erzbergrodeo ist zweifellos eine der spektakulärsten Sportveranstaltungen der Welt. Seit 1995 kommen die Teilnehmer zum Erzbergrodeo mit dem Ziel, die zerklüftete Bergwand des Eisernen Riesen, einer aktiven Eisenerzmine, zu erklimmen und als Erster die mit Felsen, Wurzeln und manchmal auch Schlamm gespickte Strecke zu bewältigen. Nur sehr wenige schaffen es, es ist schon eine Meisterleistung die Strecke überhaupt zu beenden, geschweige denn zu gewinnen. Das Rennen gilt sowohl für Profis als auch für Amateure als Pflichtveranstaltung, während es für Fans von Hard Enduro und Dirt Bike-Rennen die attraktivste Veranstaltung der Stadt ist.

01 Was ist das Red Bull Erzbergrodeo?

Auf einem alten Eisenbergwerk, das in den Erzberg gehauen wurde, findet das Red Bull Erzbergrodeo statt, das härteste Motorradrennen der Welt. Um das Feld von 1.500 Fahrern auf 500 zu reduzieren, welche am Sonntag beim Hare Scramble an den Start gehen, wird die Veranstaltung mit dem relativ fahrerfreundlichen Sprint Rocket Ride eröffnet, gefolgt von zwei Iron Road Prologs, um die schnellsten Fahrer in den Tagen vor dem Hauptrennen am Sonntag zu finden.

Am Sonntag stellen sich die verbliebenen 500 Fahrer in 50er-Reihen um den tief in den Boden eingelassenen See am Fusse des Berges auf und durchfahren 23 Checkpoints, wobei sie nur vier Stunden Zeit haben das Ziel zu erreichen. Nur eine Handvoll wird es schaffen. Die meisten werden den Nachmittag damit verbringen, ihre Räder an den Felsen des Eisernen Riesen zu zerschlagen.

Ein Erzberg Teilnehmer beim Versuch, sein Fahrrad zu bergen © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

02 Wo kann ich das Rennen sehen?

Du kannst das Red Bull Erzbergrodeo 2023 live auf Red Bull TV ab 10.30 Uhr (UTC+1) verfolgen.

03 Wo findet das Erzbergrodeo statt?

Der Erzberg liegt im Süden der Ennstaler Alpen in der Steiermark, Österreich. Seit der Römerzeit wird hier Eisen abgebaut. Die aktive Bergbautätigkeit bedeutet auch, dass die Fahrer jedes Jahr vor einer anderen Herausforderung stehen, da die Strecke neu gestaltet wird und die Startlinie etwas tiefer liegt. Dass der Eisenbergbau hier wichtig ist, beweist allein der Name der Stadt - Eisenerz. Die Einwohnerzahl verzehnfacht sich während des Rennwochenendes, wenn 40.000 Rennfans in die kleine steirische Bergbaustadt strömen. Rechnet man die Fahrer und Tausende von Helfern hinzu, bekommt man eine Vorstellung von der Grösse der Veranstaltung.

Die Fahrer versammeln sich am Fusse des mächtigen Erzbergs © Future7Media/Red Bull Content Pool Viele Erzbergrodeo Fahrer werden die ersten Anstiege nicht überstehen © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

04 Welches sind die Signaturabschnitte?

Carl's Dinner ist der berühmteste Abschnitt, und seit vielen Jahren ist es schon eine grosse Leistung, ihn zu erreichen. Es handelt sich um eine Reihe massiver Felsbrocken, die von den Bergleuten zurückgelassen wurden und so an den Kräften der Fahrer zehren und ihre technischen Fähigkeiten auf die Probe stellen, einen Weg durch die Felsen zu finden.

Trystan Hart stellt sich dem Carl's Dinner beim Red Bull Erzbergrodeo 2022 © Future7Media/Red Bull Content Pool

Massive Anstiege wie Dynamite, Three Kings und Wasserleitung sind besonders spektakulär, und viele Herausforderungen enden hier. Abschnitte durch den Baumbestand auf dem Gipfel des Berges können ebenfalls die Navigationsfähigkeiten der Fahrer auf eine harte Probe stellen - der arme Graham Jarvis ist hier dreimal gestrauchelt. Die versteckten Schrecken, die in den Wäldern des Eisernen Riesen lauern, sind ebenfalls eine Herausforderung - vor allem 2015 und im letzten Jahr, als die Fahrer über die vertikalen Bänke stolperten, die mit fiesen Wurzeln, Steinen und rutschigem Schlamm übersät waren.

Glorreicher Matsch: Wetter ist beim Red Bull Erzbergrodeo unberechenbar © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

05 Was geschah beim Red Bull Erzbergrodeo 2022?

Der furchterregende eiserne Riese © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

Wie bereits erwähnt, sind Hard Enduro-Strecken eine Mischung aus Trial- und Motocross-Strecken, aber noch extremer. Das bevorstehende Erzberg Rodeo findet bereits zum 26. Mal statt und ist als wohl schwierigste Strecke im Enduro-Kalender bekannt.

Das Erzberg Rodeo -- auch bekannt als "Eiserner Riese" -- wird in einem aktiven Eisenerzbergwerk ausgetragen und ist somit die perfekt Kulisse für ein Hard Enduro-Rennen. Wie Kettner erklärt, hat es alles, was das Enduro-Herz höher schlagen lässt: "Die Idee war von Anfang an, eine Strecke zu bauen, die jeden Winkel des Steinbruchs abdeckt. Wir haben also von allem ein bisschen was. Wir haben breite Highspeed-Schotterpisten genauso wie enge und kurvige Waldpassagen. Natürlich gibt es in einem Steinbruch jede Menge Felsen und dann haben wir noch extrem viele, steile Anstiege und lange, weniger steile Abfahrten."

Der forderndste Abschnitt für die Fahrer ist der legendäre Streckenteil "Carl's Dinner" -- ein Feld aus riesigen Felsen, das die Teilnehmer mit ihren Motorrädern überqueren müssen. "Ich bin Carl's Dinner noch nie mit dem Motorrad gefahren, aber ich war schon zu Fuss dort unterwegs und nicht einmal zu Fuss will man dort unterwegs sein", scherzt Kettner.

Die Planungen für das Erzberg Rodeo in der ländlichen Ortschaft Enzersfeld beginnen meist früh im Jahr. "Im Februar haben wir unseren ersten Site-Check, obwohl wir an einigen Stellen in der Regel nicht fahren können, weil bis zu 70 cm Schnee liegen", sagt Kettner. "Wir sprechen mit den Bergleuten und die sagen uns dann dass sich entweder nichts geändert hat oder dass es grössere Veränderungen gibt. Wir notieren uns dann die Abschnitte, die stark verändert wurden, damit wir uns auf diese Bereiche besonders konzentrieren können, sobald der Schnee geschmolzen ist. Da es sich um ein Bergwerk handelt, haben wir zum Glück die gesamte Ausrüstung vor Ort, wenn wir grosse Änderungen vornehmen müssen."

Bei Langstreckenrennen erklärt Bolton, dass die Streckenführung bereits online beginnt. "Viele der Langstreckenrennen werden auf Google Earth kartiert, und sobald eine Route festgelegt wurde, sind Personen vor Ort, die versuchen, die geplante Strecke umzusetzen. Wenn sie es nicht schaffen, wird der Kurs neu gezeichnet oder ein besserer Weg gefunden. Alle Streckenmanager bringen Ideen ein und viel Erfahrung aus den Vorjahren mit. In der Regel beginnen sie am Anfang der Vorjahres-Strecke und arbeiten sich dann durch bis zum Ende, um zu sehen, was geändert werden kann."

Alle sind willkommen

Bis zu 1.500 Teilnehmer stellen sich dem erbarmungslosen Erzberg © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Rund 1.500 Fahrer werden am Erzberg erwartet, von der Elite bis hin zu jenen, die nur am Prolog teilnehmen wollen. Das Erzberg Rodeo ist so etwas wie das Äquivalent zum F1-Grand Prix in Monaco, das jeder Fahrer um jeden Preis gewinnen möchte. Deshalb zieht das Rennen auch jedes Jahr so viel Aufmerksamkeit auf sich.

Die Ortschaft Enzersfeld hat nur 3.300 Einwohner, am Rennwochenende sind es dann plötzlich 10.000 Menschen. "Wir haben unseren eigenen Strom, Wasser und Toiletten für das Wochenende -- wir haben sozusagen eine eigene Stadt im Steinbruch", sagt Kettner.

Nicht nur die Besucher lieben es, wenn der Enduro-Zirkus den Ort belebt, wie Kettner erklärt: "Für die Einheimischen ist es das grösste Ereignis des Jahres, und sie arbeiten alle gerne mit uns zusammen. Wir haben zum Beispiel zwei alte Frauen, die die gesamte Kleidung unserer Streckenbauer waschen, und wenn es regnet, fahren sie sogar zu uns uns holen die Kleidung ab. Dann fahren sie wieder nach Hause, waschen und trocknen sie und bringen sie später am Abend zurück. Es ist eine sehr kleine ländliche Gemeinde, und die meisten von ihnen kennen nichts anderes. Für sie ist es eine fantastische Gelegenheit, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. Es ist so schön zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen. Das macht es so besonders!"

Erlebe die dritte Runde der Hard Enduro-Weltmeisterschaft live auf Red Bull TV. Hol dir einfach die kostenlose App und gib dir die Action auf all deinen Geräten. Die Berichterstattung beginnt mit einer Live-Vorschau am 18. Juni um 19:00 Uhr. Das Rennen findet dann am 19. Juni um 14:00 Uhr statt und wird natürlich live übertragen.