Red Bull The Edge – «Das Matterhorn ist der komplette Gipfel»

Jérémie: Ich habe nicht viele Erinnerungen an meine Kindheit. Aber ich weiss noch genau, wie ich das erste Mal in Zermatt war und dachte: Was für ein schöner Berg! Heute sehe ich die Details: wie sich der Schnee in den Fels legt und ästhetische Winkel zu perfekten Mustern zusammenfinden. Wenn jemand einen Berg schnitzen würde, er würde wohl aussehen wie das Matterhorn. Aber ich darf nicht zu positiv reden, sonst hebt Sam wieder ab. Für ein Filmprojekt waren wir kürzlich in Pakistan unterwegs. Und im Hotelzimmer hing tatsächlich ein Foto des Matterhorns. Sam war ganz stolz auf seinen Berg.

Was für einen Platz hat das Matterhorn in der Geschichte des Alpinismus?

, der bestiegen worden ist. Es hat also einen wichtigen Platz in der Geschichte des Bergsteigens. Dabei war der Berg seinerzeit ein Fluch für die Zermatter. Sie wollten ihn nicht besteigen, weil viele beim Versuch tödlich verunfallt waren. Also sagten die Zermatter, der Berg sei unbezwingbar.

Jérémie: Es war ein unglaublich schöner Tag. Keine Wolken und wir erlebten einen fantastischen Sonnenaufgang. Mit den Skiern war ich mehrmals am Matterhorn. Aber da fährt man nicht vom Gipfel herunter, sondern von weiter unten los. Ganz oben war ich vorher noch nie gewesen. Als wir oben waren, sah ich unter uns die Freeride-Routen und um uns herum all die 4000er, die ich mit den Skiern schon heruntergefahren bin. Zudem hat man eine wunderbare Sicht nach Italien. Es war wirklich unglaublich cool, ganz oben zu stehen.

Was sind die Schwierigkeiten am Matterhorn?

Sam: Cool, dass du das anerkennst. Es zeigt dein Verständnis für den Berg und den Beruf des Bergführers. Ich war 73 Mal auf dem Gipfel des Matterhorns. Oft mit Gästen, die weniger gut zu Fuss sind als Jérémie. Deswegen war es mit ihm kein Problem, auch wenn die Verhältnisse schwierig waren. Uns kam zugute, dass wenig los war an diesem Tag, weil die Saison noch jung war. So früh im Jahr liegt allerdings noch jede Menge Schnee. Das war eine der Schwierigkeiten.

Was waren die Herausforderungen beim Dreh zu Red Bull The Edge?