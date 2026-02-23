High on Life 2: Wenn sprechende Waffen auf Skateboards treffen

Wenn du auf dem Skateboard über eine Rail grindend mit einem coolen One-Liner, Chaos stiftest, während deine Waffe das Geschehen bissig kommentiert, dann bist du in High On Life 2. Der neue Shooter ist Mitte Februar endlich erschienen und markiert das vielleicht verrückteste Spiel des Jahres.

01 Was ist High on Life 2 überhaupt?

High on Life 2 zusammenzufassen ist gar nicht so leicht. Du bist ein Mensch. Aliens wollen dir den Garaus machen. Du verteidigst dich mit Waffen, die sprechen, Persönlichkeiten haben und gelegentlich miteinander streiten.

High on Life 2 ist eines der abgedrehtesten Spiele des Jahres. © Squanch Games

Im zweiten Ableger des kultigen Shooters aus dem Jahr 2022 jagst du einen korrupten Pharmakonzern, während dich gleichzeitig Kopfgeldjäger jagen, weil du im ersten Teil zu viele wichtige Aliens erledigt hast. Klingt absurd? Ist es auch. Und genau das ist der Punkt. Das Spiel zielt auf ein sehr spezifisches Publikum ab: Aber wer sich erst einmal darauf einlässt, bleibt bis zum Ende dabei. In diesem bunten und abgedrehten Shooter stehen Humor, Satire und Chaos an der Tagesordnung und genau das macht den Titel so einzigartig.

02 Witz komm raus

High on Life 2 steht und fällt mit seinen Witzen. Die gute Nachricht: Viele der Gags, die dir das Game in seinen rund 20-30 Stunden Spielzeit entgegenknallt, sitzen. Der Humor springt von albern zu zynisch, von zu satirisch zu überraschend. Wer sich auf eine Spielsitzung einlässt, kommt kaum ohne mindestens einen echten Lacher raus.

Besonders stark ist die Satire. Milliardäre, Politiker, Big Pharma-Konzerne. Das Spiel hat klare Ziele und trifft sie regelmäßig mit bemerkenswerter Präzision. Die Satire sitzt perfekt, und das liegt auch an der starken neuen Besetzung. Ralph Ineson etwa, bekannt aus unzähligen Fantasy-Produktionen für seine unverwechselbar tiefe Stimme, spricht den Bösewicht Galactus (nein, nicht der aus den Marvel-Filmen) und allein das ist schon ein Erlebnis.

Sprechende Waffen? Der Humor sitzt (meistens). © Squanch Games

Richard Kind liefert als korrupter Alien-Senator Muppy Doo einen kurzen, aber absolut präzisen Auftritt. High on Life 2 versteht es hervorragend, abgedrehte Charaktere zu etablieren. Hinzu kommen zahlreiche Referenzen auf die Pop-Kultur oder andere Games, die immer wieder für Schmunzler sorgen.

Auch die selbstbewussten Meta-Momente, die an die "Nackte Kanone"-Filme erinnern, funktionieren meist erstaunlich gut. High on Life 2 will einfach anders sein und das gelingt dem Game in vielen Momenten ausgesprochen gut.

03 Skateboarden... mit sprechenden Waffen

Das Gameplay-Konstrukt von High on Life 2 ist nicht minder einzigartig und setzt auf einen abgedrehten Genre-Mix, bei dem man denkt, dass er nicht funktionieren könne. Es aber trotzdem tut.

Das Skateboarden ist ein zentrales Spielelemente und es fühlt sich mühelos, flüssig und intuitiv an. Klar ist das hier kein skate oder Tony Hawk's Pro Skater . Aber es funktioniert und sorgt für einen unvergleichlichen Flow. Insbesondere in den Kämpfen, dem zweiten wichtigen Standfuß des Games.

High on Life 2 © Squanch Games

Es wird schnell zur zweiten Natur, sich im Kampf ständig in Bewegung zu halten. Das Level-Design passt dazu: Überall gibt es Schienen zum Grinden, Rampen, Wände zum Entlangrollen, Abgründe, über die man mit einem lässigen Sprung setzt. Das alles, während Aliens dir ans Leder wollen. Die besten Momente des Spiels bauen gezielt auf das Skateboard auf. Besonders die intensiven Bosskämpfe liefern Erlebnisse, die High on Life 2 einzigartig machen.

In Story-Missionen mit engen Räumen kommt das Boarden aber klar an seine Grenzen. Hindernisse unterbrechen den Flow und das Skateboard-Baller-Konstrukt geht hier nicht auf. Anders, als in den offenen Arealen.

Pyramid Head, bist du es? © Squanch Games

Die Welt selbst ist herrlich bunt und lebendig. Das Art-Design schafft eine stimmige, lebendige Welt voller Details, die man nur zu gerne erkunden möchte. In der Spielhallen-Ecke deiner Basis kannst du zudem klassische NES-Raritäten zocken, sofern du die passenden Platinen aufspürst oder dir im Kino echte B-Movie-Klassiker in voller Länge reinziehen.

04 High on Life 2 hat aber auch Schwächen

High on Life 2 ist in seinen besten Momenten ein abgedrehter Spaß, aber nicht immer geht das Spielkonstrukt auch auf. Das Gunplay ist besser als im Vorgänger, aber immer noch nicht ganz da, wo es sein könnte. Die meisten Waffen haben mindestens eine nervige Eigenschaft. Entweder eine zu geringe Feuerrate, ein zu kleines Magazin oder zu wenig Basisschaden, was mitunter für Frust sorgt.

Eine verrückte Welt erwartet dich © Squanch Games

Hinzu kommen technische Schwächen, gerade auf Konsolen. Regelmäßige Framedrops und Ruckler reißen dich unweigerlicher aus dem Skater-Flow. Einige Spieler:innen berichten zudem von Game-breaking Bugs, die ein Weiterkommen unmöglich machen. Bleibt zu hoffen, dass hier bald ein Patch Abhilfe schafft. Und die Erkundung der Open-World? Leider ziemlich mager. Die Karte hilft kaum, während viele Ecken einfach zu leer sind.

High on Life 2 ist laut, schrill, derb und herrlich bescheuert. Es ist kein Spiel für jeden, aber das will es auch nicht sein. Das Entwicklerteam hat die Stärken des Originals ausgebaut und einen runderes, ausgewogeneres Erlebnis geschaffen. Fans von "Rick and Morty", die gerne eine bizarre Welt voll abgedrehtem Humor erkunden wollen, bekommen hier einen kurzweiligen, überraschend witzigen Trip. Alle anderen wissen spätestens beim ersten Gespräch mit ihrer neuen Schusswaffe ob das ihr Ding ist oder nicht.