In 47 Akten um die Welt

Im krönenden Abschluss der Hitman-Ursprungs-Trilogie wandelt Agent 47 auf den Spuren von Sherlock Holmes und stürzt sich in Dubai aus schwindelerregenden Höhen. Nach seinem Ausflug nach Kolumbien vor rund zwei Jahren geht es in Hitman 3 Ende Januar deutlich abwechslungsreicher zur Sache.

Um die Welt mit Hitman 3: 47 in Dubai

Zwei der insgesamt sechs neuen Locations von Hitman 3 konnten wir uns im Rahmen einer exklusiven Preview-Fassung detailliert anschauen. Dabei fühlt sich der Abschluss der Ursprungstrilogie um die Geheimorganisation Providence vertraut, ja sogar fast schon klassisch an – und das ist gleichermaßen gut wie schlecht.

Denn klassische Schleichspiele, wie Hitman 3 eines ist, sind heutzutage ja fast schon eine Rarität. Schleichmechaniken in irgendeiner Form bietet doch heute eh fast jedes Spiel. Aber 47 wäre nicht 47, wenn das Schleichen hier nicht im Fokus stünde – und das fühlt sich so gut an wie eh und je .

In der ersten Mission verschlägt es den wortkargen Protagonisten in die Vereinigten Arabischen Emirate, genauer gesagt nach Dubai. Im Skydiving-Anzug landet ihr an der Außenfassade des Burj-Al-Ghazali Wolkenkratzers , um der Eröffnungsfeier des größten Gebäudes der Welt beizuwohnen.

Über den Wolken: Dubai besticht durch unglaubliche Weitsicht © IO Interactive

Hitman-Veteranen wissen: Sheikh Salman al-Ghazali spielt in der Trilogie eine wichtige Rolle und dass er jetzt auch noch sein eigenes Mega-Hotel eröffnen will, passt 47 gar nicht. Mithilfe eures neuen Gadgets, eines Foto-Handys , verschafft ihr euch Zugang in den Innenbereich, mit dem ihr zudem im weiteren Verlauf Beweisfotos schießt oder wichtige Dokumente scannt.

Spielerische Neuerungen erwarten euch in Hitman 3 allerdings keine. Wobei doch. Ganz im Stile von Dark Souls schaltet ihr optionale Abkürzungen frei, die euch bei den nächsten Durchgängen das Leben erleichtern. Denn einmal mehr versteht sich das Abenteuer als Assassinen-Sandbox , die so oft angegangen werden will, bis ihr zufrieden seid.

47 bleib bei deinen Leisten

Keine Frage: Neue Fans wird Hitman 3 damit kaum abholen. Auch, weil sich der Auftakt gar nicht lange damit aufhält, die durchaus komplexen Spielmechaniken zu erklären. Das Game richtet sich vor allem an Kenner der Reihe und fühlt sich eher an wie die dritte Staffel eurer Lieblingsserie – mit neuer Handlung, neuen Schauplätzen und einer höheren Produktionsqualität.

Wer Teil 1 oder Teil 2 bereits gemocht hat, wird auch mit dem dritten Ableger seine wahre Freude haben. Vor allem, weil Hitman 3 aus technischer Sicht deutlich zulegt und die neuen Schauplätze hervorragend in Szene gesetzt wurden.

Nach dem Auftrag in Dubai führt euch die Reise ins britische Dartmoor , genauer gesagt ins historische Thornbridge Manor , in dem ihr auf den Spuren von Sherlock Holmes in bester Krimi-Manier einen Mordfall aufklärt . Serienveteranen spüren sich hier wohlig an den Ableger aus dem Jahr 2002 zurückerinnert.

Ein netter Twist, der zudem für willkommene Abwechslung sorgt. Bleibt abzuwarten, ob die restlichen vier Locations des fertigen Spiels (darunter Berlin, Chongqing oder Argentinien) hinsichtlich der Abwechslung da mithalten können.

Im Dartmoor-Level erinnert das Game an Cluedo & Sherlock Holmes © IO Interactive

Wohin geht die Reise

Hitman 3 spielt sich genauso faszinierend wie seine beiden direkten Vorgänger und führt (hoffentlich) die spannende Story gekonnt zum Abschluss. Auch, wenn der neueste Ableger wirkliche Neuerungen vermissen lässt, hat das reinrassige Schleichabenteuer nichts von seiner Magie verloren .

Geduldige Spieler kundschaften in aller Ruhe die Umgebungen aus, sprechen mit den Anwesenden oder belauschen Gespräche, um die perfekten Lösungswese zu finden. Locken wir die Wachleute in eine Falle oder schleichen wir an ihnen vorbei? Wählen wir den schnellen, direkten Weg oder eher die langwierigere, indirekte Variante?

Jede Mission bietet zahlreiche alternative Lösungswege © IO Interactive

Hitman 3 gibt euch in jeder Mission derart viele Optionen an die Hand, dass ihr nicht eher den Controller zur Seite legen könnt, bis ihr sie wirklich alle ausprobiert habt. Es ist egal, dass es nur sechs neue Schauplätze gibt und man sie theoretisch in wenigen Stunden durchgespielt hat.