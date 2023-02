Hogwarts Legacy: Der Traum eines Harry Potter-Fans

Das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy hatte es im Vorfeld wahrlich nicht leicht, immerhin war die Erwartungshaltung der riesigen Harry Potter-Fanbase für das Open-World-Game gigantisch. Wir verraten, wie magisch die Fantasy-Welt wirklich geworden ist.

01 Hogwarts Legacy: Ein Traum für Harry Potter-Fans

Hogwarts Legacy entführt euch in die Schule für Hexerei und Zauberei © Warner Bros. Games

Um direkt einmal mit dem Revelio ins Haus zu fallen: Wer sich bislang nicht oder kaum für den bekannten Zauberer mit der Blitz-Narbe begeistern konnte, wird mit Hogwarts Legacy vermutlich nicht glücklich.

Auch wenn sich das Open-World-Game von Avalanche Software größte Mühe gibt, euch die Fantasy-Welt, ihre Bewohner und die Regeln der namensgebenden Zauberschule näherzubringen, benötigt es vor allem in den ersten Spielstunden doch ein gewisses Quäntchen Liebe zur Vorlage , um nicht im schnöden Schulalltag vor Langeweile zu sterben.

Okay, ganz so schlimm ist es nicht. Und doch verbringt ihr vor allem zu Beginn eine ganze Weile damit, euch in Hogwarts zurechtzufinden, mit den verschiedenen Häusern vertraut zu machen und erste Zaubersprüche zu lernen.

Spätestens beim Aufeinandertreffen mit dem sprechenden Hut oder dem ersten Besuch von Zauberstab-Macher Ollivander im beschaulichen Hogsmeade in den schottischen Highlands treibt es Fans der Romane oder Filme die eine oder andere Freudenträne in die Augen.

Allen anderen steht das Game aber mit umfangreichen Tutorials und Erklärungen zur Seite, um im Verlauf der knapp 30-40-stündigen Haupthandlung auch aus dem größten Muggeln wahre Meister der Magie zu machen.

02 Auf Kobold-Jagd: Die Story von Hogwarts Legacy

In der offenen Welt gibt es viel zu entdecken. Sogar riesige Drachen. © Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy spielt ungefähr 100 Jahre vor den Ereignissen um den bekanntesten Zauberer der Schule. Rollenspiel-typisch verbringt ihr – je nach Lust und Laune – die ersten ein bis achtzehn Stunden zunächst einmal damit, euch euren eigenen Zauberlehrling oder wahlweise eure Hexe in einem umfangreichreichen Editor zusammenzuschustern.

Wenige Momente später findet ihr euch auch schon in einer fliegenden Kutsche gemeinsam mit eurem Mentor Professor Fig wieder, die kurzerhand von einem riesigen Drachen zerlegt wird. Gemeinsam mit dem Portschlüssel landet ihr über Umwege in einem geheimen Verlies der Zauberer-Bank Gingotts , in der sich euch der fiese Kobold Ranrok (nein, nicht der coole Mech-Roboter aus der Kult-Serie Saber Rider and the Star Sheriffs) gegenüberstellt.

Der will nämlich mal eben gemeinsam mit dem dunklen Magier Rockwood die Machtverhältnisse in der Welt der Zauberer umdrehen. Die Story geht völlig in Ordnung und wird teils in wunderschönen Zwischensequenzen vorangetrieben, wirklich packende Momente, die euch auch nach dem Durchspielen in Erinnerung bleiben werden, fehlen allerdings. Doch das ist nicht ganz so schlimm, das Game hat andere Stärken.

03 Back to school

Der Schulalltag in Hogwarts ist ein wichtiges Spielelement. © Warner Bros. Games

Wenig später findet ihr euch auch schon in den heiligen Gemäuern von Hogwarts wieder, wo es für euren Charakter zunächst einmal gilt, das eigene Haus durch den sprechenden Hut bestimmen zu lassen – oder dessen Entscheidung anzufechten und einfach selbst zwischen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin zu wählen.

Wirklich einschneidende Unterschiede auf die Spielerfahrung hat die initiale Entscheidung ohnehin nicht. Doch zum Innehalten bleibt keine Zeit, denn der Unterricht steht an. In den ersten Spielstunden bringt euch Hogwarts Legacy in verschiedenen Minispielen erste Zaubersprüche bei, dir sich im weiteren Spielverlauf, vor allem bei den Rätseln und Kämpfen als äußerst nützlich erweisen.

Ein Schutzschild mit Protego oder Leviosa , um riesige Felsen auf Kontrahenten zu schleudern oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen, sind schon ziemlich praktisch. So drückt ihr in verschiedenen Unterrichtsfächern die Schulbank und lernt im Verlauf das Fliegen auf dem Besen oder die Verteidigung gegen dunkle Künste. Viele der Schulstunden sind dabei erfreulich locker gestaltet und immer wieder mit kleinen, spaßigen Minispielen verknüpft.

Es lässt sich aber auch wunderbar Zeit damit zu bringen, die alten Gemäuer des Schul-Schlosses zu erkunden, die dank der Power der Unreal Engine nur so vor liebevollen Details strotzen. Mit geheimen Räumen, versteckten Rätseln, verschlossenen Truhen und mal mehr, mal weniger spannenden Gesprächen mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern fängt Hogwarts Legacy den Flair der Zauberschule gekonnt ein und belohnt euch für das Erkunden.

04 Eine Welt voller Magie

Außerhalb der Mauern errichtet ihr euch ein gemütliches Cottage © Warner Bros. Games

Um innerhalb des riesigen Schlosses schnell von A nach B zu kommen, könnt ihr natürlich auch auf ein Schnellreisesystem zurückgreifen. Später geht’s mit dem Besen auch außerhalb des Schlosses rasant voran .

Tatsächlich ist die offene Spielwelt von Hogwarts Legacy gleichzeitig eine der größten Stärken des Spiels . Diese punktet nicht nur durch ihren Detailreichtum – vom malerischen Hogsmeade über den verbotenen Wald bis hin zur wunderschönen Küste im Süden macht es einfach nur Spaß, die mit Geheimnissen gespickte Welt zu erkunden.

Die Atmosphäre der Vorlage fängt das Spiel hervorragend ein, da stoßen ein paar technische Ungereimtheiten kaum ins Auge. Packend präsentiert sich auch das Kampfsystem, denn natürlich nehmt ihr es im Verlauf des Spiels mit zahlreichen kleinen und großen Kontrahenten auf.

05 Mit Magie, Tränken und Kombos

In Hogwarts Legacy eignet ihr euch viele Offensiv- und Defensivzauber an © Warner Bros. Games

Eine weitere große Stärke von Hogwarts Legacy liegt im Kampfsystem des Action-RPGs. Immerhin macht sich euer Zauberer beziehungsweise eure Hexe nicht nur etliche Zaubersprüche zu Nutze, sondern greift auch auf selbst gebraute Tränke, Konter, Blocks und Ausweichmanöver zurück – letztere setzen auf perfektes Timing, womit das Kombo-lastige Kampfsystem ein wenig an die Batman-Games erinnert.

Zudem lassen sich auch örtliche Pflanzen in die Gefechte einbinden . Oder ihr schleicht euch dank Tarnzauber unbemerkt an eure Widersacher heran oder umgeht die Kämpfe gänzlich. Hier gibt sich das Game enorm variantenreich und lädt zum Experimentieren ein, zumal ihr bis zu 16 Offensiv- und Defensivzauber gleichzeitig ausrüstet.

In der Zauberschule rüstet ihr eure Figur zudem durch Levelaufstiege mit neuen Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenständen aus und braut eure eigenen Tränke zusammen, damit euch beispielsweise in einem Kampf nicht plötzlich die Heiltränke ausgehen. Die erweisen sich nämlich nicht nur auf den höheren Schwierigkeitsgraden als äußerst nützlich

Doch auch an Casual-Gamer hat Hogwarts Legacy gedacht. Wer will, kann sich vor allem auf die Story und Erkundung der malerischen Spielwelt konzentrieren, in der es vor Sammel- und Nebenaufgaben nur so wimmelt.

Damit schlägt Hogwarts Legacy gekonnt die Brücke, um Harry Potter-Fans, die bislang nur wenig Erfahrung mit Games haben und erfahrenere Gamerinnen und Gamer gleichermaßen anzusprechen. Wenngleich aus spielerischer Sicht nicht alle Gameplay-Elemente zünden wollen, überzeugt das Action-RPG vor allem durch seine detailverliebte und malerische Welt, die packend inszenierten Kämpfe und die gekonnte Atmosphäre, die die der Filme hervorragend aufgreift.