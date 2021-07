Hot Wheels Unleashed: Rasanter Nostalgie-Trip für Rennspiel-Fans

Mal ehrlich: Wer hat in seiner Kindheit nicht das eigene Zimmer mit den Hot Wheels Spielzeugsautos in eine Rennstrecke verwandelt und halsbrecherische Kurse samt Loopings und Steilkurven gebaut? Seit 1968 rasen die kleinen Rennwagen in allen nur erdenklichen Farben und Formen durch eure vier Wände – in den 1990er Jahren warb sogar David Hasselhoff für die Marke .

Erstaunlicherweise sind wirklich gute Videospiel-Adaptionen der skurrilen Flitzer aber rar gesät. Nach der starken Forza Horizon 3-Erweiterung steht uns mit Hot Wheels Unleashed im September endlich wieder ein eigenständiges Game ins Haus und das wird sogar richtig gut . Wir konnten eine Vorschau-Version bereits auf dem PC anspielen und verraten euch, warum ihr euch auf den Arcade-Racer freuen könnt.

01 Rückkehr der Spielzeugautos mit Haifisch- und Dino-Karren

Hot Wheels Unleashed ist ein Arcade-Rennspiel , wie es im Buche steht. Jeder Pixel des Racers ist auf schnellen, unkomplizierten Fahrspaß ausgelegt. Grundsätzlich geht es im Game nur darum, als Erster von zwölf Fahrern über die Ziellinie zu rasen – was für sich genommen nicht erwähnenswert wäre.

Die erste Besonderheit des Titels liegt in seiner Authentizität , denn die rund 60 verfügbaren Spielzeugautos gleichen ihrem Original-Modell der örtlichen Spielzeugläden wie ein Ei des anderen. Erfreulicherweise haben die Entwickler nicht versucht, die kultigen Designs als reale Rennwagen neu zu interpretieren, sondern lassen euch mit den Spielzeugvarianten auf die Strecke los.

28 dieser Flitzer waren in der Vorschau-Version bereits spielbar, darunter Klassiker wie der Haifisch-Rennwagen , der Raptoren-Raser oder… ein Hot-Dog-Auto . Und die sehen im Game eben genau so gut aus, wie ihr sie in Erinnerung habt.

Selbst die verschiedenen Materialien wie Metall und Plastik werden differenziert dargestellt, während selbst kleinste Details beachtet wurden. Im richtigen Licht sind Fingerabdrücke auf den Boliden erkennbar , während ein Blick auf die Unterseite das Hot-Wheels-Logo samt Modellbezeichnung offenbar. Die Spielzeuge werden als Spielzeuge präsentiert und das gefällt ausgesprochen gut.

Authentische Umsetzung: Selbst verschiedene Materialien sind erkennbar. © Milestone

Mountainbike-Profi Danny MacAskill lässt in seinem Film Imaginate die Grenzen zwischen Realität und Spielzeug verschwimmen. Gebt euch das coole Video:

Danny MacAskill's Imaginate

02 Zwischen TrackMania und F-Zero

Obwohl es in der Testversion lediglich die Wahl zwischen schnellen Rennen und Splitscreen-Duellen gab, lässt sich schon jetzt eines mit ziemlicher Sicherheit sagen: Die italienischen Entwickler von Milestone , die sich normalerweise für die MotoGP-Reihe und andere Rennsimulationen verantwortlich zeigen, liefern mit Hot Wheel Unleashed eines ihrer besten Games überhaupt ab und das gleich aus mehreren Gründen.

Da wäre zunächst das Kern-Gameplay, dass sich als illustre Mischung aus TrackMania und F-Zero präsentiert, gleichzeitig aber Elemente aus Rocket League (In-Air-Kontrolle der Fahrzeuge) und die Brems-Drifts aus der Burnout-Reihe in sich vereint .

Das resultiert in einem simplen und zugleich abwechslungsgreichen Spielgefühl, das vor allem eine macht: jede Menge Spaß. Immerhin werden Genre-Neulinge und Profis gleichermaßen angesprochen. Grundsätzlich fällt das Tempo etwas niedriger aus als das bei den meisten Arcade-Rennspielen der Fall ist.

Hier kommen dann aber Boost-Felder ins Spiel, bei denen erst so richtig die Post abgeht. Auch Ladezonen, in denen ihr euren Turbo-Balken füllen könnt , gehören zum Repertoire von Hot Wheels Unleashed – F-Zero lässt grüßen. Doch auch erfolgreiche Drifts oder Manöver während der Sprünge füllen euren Nitrobalken , den ihr dann per Knopfdruck abfeuert.

Wie viel Nitro euch dabei zur Verfügung steht, hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab – diese unterscheiden sich hinsichtlich Tempo, Beschleunigung, Handling und Boost-Kapazität.

Sprünge, Loopings und Steilkurven gehören bei Hot Wheels einfach dazu © Milestone

Gedriftet wird natürlich auch bei den Die Red Bull Driftbrothers Elias Hountondji und Johannes Hountondji . Die haben gerade erst das ultimative Drift-Auto erschaffen . Coole Videos der Brüder gibt's in der Doku-Reihe .

A battle between brothers

03 Vollgas im Skatepark oder der Garage

Hot Wheel Unleashed baut die ikonischen, organgefarbenen Streckenteilabschnitte samt blauer Stunt-Teile in verschiedenen alltäglichen Umgebungen auf, die zudem in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt sind.

Mal liefert ihr euch im örtlichen Skatepark ein Kopf-an-Kopf-Duell und heizt zwischen Halfpipes entlang, mal rast ihr im Affenzahn durch den Hörsaal eines College oder kämpft zwischen den Stahlträgern eines Hochhauses um den Rennsieg.

Doch nicht nur bei den Umgebungen, sondern auch bei den eigentlichen Kursen setzt das Game auf Abwechslung. Immerhin konfrontiert euch der Racer regelmäßig mit Loopings, Sprüngen oder Anti-Schwerkraft-Abschnitten . Aufgepeppt werden die coolen Strecken zudem durch verschiedene Umgebungsgefahren wie Spinnen, die klebrige Netze verschießen, Wind-Turbinen oder Hindernisse.

Mit genügend Streckenkenntnis lassen sich sogar beachtliche Abkürzungen finden, dank denen ihr ganze Teilabschnitte komplett umgeht und euch so bei einem bereits verloren geglaubten Rennen wieder an die Spitze setzt. Falls der Sprung doch mal daneben geht, könnt ihr euer Auto per Knopfdruck auf die Strecke zurücksetzen lassen.

Pfui Spinne: Umgebungsgefahren peppen das Racing-Gameplay auf © Milestone

Freerunning trifft Arcade-Game: Jason Paul knackt im 'Arcade Run' den Highscore.

Jason Paul's arcade run

04 Bau dir deine Strecke

Hot Wheels Unleashed überzeugt mit einer enormen Auswahl abwechslungsreicher Strecken , die sich zudem in Etappen- und Rundkurs-Rennen unterteilen. Wem das noch nicht reicht, der schustert sich im umfangreichen Editor eben seine ganz eigenen Kurse zusammen und teilt diese mit anderen Spielern.

Dass die Kreativität einer Rennspiel-Community nahezu keine Grenzen kennt, zeigt sich immer wieder und überrascht sogar die Entwickler wie zuletzt Codemasters mit dem DiRT 5 Red Bull Revolution-Update . Es wird spannend sein zu sehen, welch abgefahrene Pisten uns im neuen Hot Wheels-Game erwarten.

Doch auch abseits des Editors ist der Titel gut aufgestellt. Neben einem umfangreichen Karrieremodus dürft ihr in Multiplayer-Rennen mit bis zu 12 Spielern (online und offline) an den Start gehen oder in Zeitrennen um die Bestzeit kämpfen.

Außerdem wird es umfangreiche Fahrzeug-Upgrades geben, die ihr durch zuvor gewonnenes Ingame-Geld freischaltet. Auf Mikrotranskationen wird erfreulicherweise verzichtet.

Steilwände, Loopings und Sprünge machen Laune. © Milestone Zur Wahl steht eine breite Auswahl an Etappen- und Rundkursrennen © Milestone

Das alles in Kombination mit einer detailreichen und butterweichen Grafik samt 120 FPS auf PC, PS5 und Xbox Series X versprechen mit Hot Wheel Unleashed ein echtes Rennspiel-Highlight für den kommenden Herbst. Besitzer älterer Konsolen und der Nintendo Switch dürften aber ebenfalls gut bedient werden.

Heiße Gaming-Videos: Die besten Filme und Dokus bei Red Bull TV