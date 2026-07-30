HYROX: Rončević und Wenisch werden Doppel-Weltmeister

Ein Weltrekord zu Beginn der Saison. Ein Weltmeistertitel zum Abschluss. Alexander Rončević und Tim Wenisch holten sich in Stockholm, Schweden, ihren ersten HYROX Elite 15 Pro Doubles-Weltmeistertitel und überquerten die Ziellinie nach 48 Minuten und 58 Sekunden.

Es war ein packendes Finale. Das österreichisch-deutsche Duo schlug von Beginn an ein hohes Tempo an und liess bis zum Schluss nicht nach. Station für Station und Lauf für Lauf kämpften sich die beiden an der Spitze durch. Erst nach den letzten Wall Balls konnten sie endlich jubeln.

Es Happy End für de Alexander Rončević bi de HYROX Elite Doubles © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

«Das war der schönste Saisonabschluss, den man sich vorstellen kann. Ein letzter Tanz mit Tim in der Elite-Kategorie», sagte Rončević nach dem Rennen.

«Diesen Sieg mit Alex zu teilen, fühlt sich noch besser an – fast so, als hätte ich den Einzeltitel gewonnen», ergänzte Wenisch.

Ein letzter Tanz als HYROX Elite 15 Doubles-Team

Rončević und Wenisch, die auch abseits der Rennstrecke befreundet sind, kamen als Weltrekordhalter im HYROX Elite 15 Doubles nach Stockholm – eine Bestmarke, die sie Anfang des Jahres in London mit 47:40 aufgestellt hatten. Stockholm war zugleich ihr letztes gemeinsames Rennen.

Die neuen HYROX-Regeln schreiben vor, dass Elite-Doubles-Partner ab der nächsten Saison dieselbe Nationalität haben müssen. Das österreichisch-deutsche Duo darf somit nicht mehr gemeinsam als Team antreten.

Quotation Wir werden weiterhin Freunde sein, viel Spass haben, zusammen trainieren, alles geben und die Grenzen bei HYROX verschieben. Alexander Rončević

«Mal sehen, was noch kommt», sagte Rončević nach dem Sieg. «Wir werden weiterhin Freunde sein, viel Spass haben, zusammen trainieren, alles geben und die Grenzen bei HYROX verschieben. Das haben wir vor – so alt sind wir noch gar nicht!»

Von vorne bis ins Ziel

De Rončević pusht sich zum HYROX-Elite-Doppel-Titel © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Von Beginn an stürmten Rončević und Wenisch im letzten Elite-Rennen der HYROX-Weltmeisterschaften an die Spitze des Feldes. Ihre Rivalen hielten jedoch lange mit.

Alexander Rončević bim gnadenlose Sled Pull © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

An der zweiten Station wurden Rončević und Wenisch vom Duo McIntyre-Williams überholt, das beim Sled Push an ihnen vorbeizog. Nach einer weiteren Laufrunde und dem Sled Pull wendete sich das Blatt erneut: Die späteren Champions eroberten den ersten Platz zurück.

Wieder an der Spitze, bauten sie ihren Vorsprung an den letzten Stationen kontinuierlich aus – und blickten nicht mehr zurück.

Zwei brutale HYROX-Rennen in 24 Stunden

En Grund zum Fiire für de Alexander Rončević © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Für beide Athleten folgte der Titel im HYROX Elite 15 Doubles nur 24 Stunden nach der Enttäuschung in ihrem Einzelrennen am Donnerstagabend. Rončević war als grosser Favorit angetreten, nachdem er den HYROX-Weltrekord in dieser Disziplin während der Saison zweimal gebrochen hatte. Wenisch wollte derweil seinen Weltmeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen.

In einem extrem engen Rennen, das nur durch wenige Sekunden entschieden wurde, fiel Wenisch nach einer Strafe auf den dritten Platz zurück. Rončević bezahlte für sein hohes Anfangstempo und belegte Rang sechs. Den Sieg holte sich der Amerikaner Dylan Scott in 53:47 und sicherte sich damit seinen ersten HYROX-Weltmeistertitel.

Der schnelle Wechsel vom HYROX Singles zum Doubles stellte eine zusätzliche Herausforderung dar. Vor den Weltmeisterschaften hatte Rončević eingeräumt, dass Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nie einfach seien.

«Am nächsten Tag tut dir alles weh, aber du weisst, dass du wieder laufen musst», sagte er im Interview. «Das Adrenalin hilft enorm. Und es ist immer beruhigend zu wissen, dass Tim dein Partner ist. Wenn es hart wird, können wir uns gegenseitig pushen und gemeinsam durchziehen.»

Was ist HYROX?

HYROX ist ein einzigartiges Fitness-Race, das acht Läufe über jeweils einen Kilometer mit acht Workout-Stationen kombiniert – darunter SkiErg, Rudern, Sled Push, Sled Pull und Wall Balls. Die Sportart vereint Ausdauer, Kraft und Tempomanagement in einem durchgehenden, standardisierten Rennformat.

Im Doubles teilen sich zwei Athleten die Arbeit an den Workout-Stationen, während beide sämtliche Laufabschnitte absolvieren. So können Teams die Belastung entsprechend ihren individuellen Stärken aufteilen.

Die «Elite 15» ist die höchste HYROX-Wettkampfkategorie, in der die besten Athletinnen und Athleten der Welt gegeneinander antreten. Sie umfasst separate Einzelrennen für Männer und Frauen sowie einen Doubles-Wettbewerb.

Die nächsten HYROX-Weltmeisterschaften finden im Juni 2027 in Hongkong statt. Es wird die erste Grossveranstaltung der Sportart in Asien sein.

FAQ

Wer hält den HYROX-Weltrekord im Doppel?

Den Weltrekord im HYROX Elite 15 Pro Doubles der Männer halten Alexander Rončević und Tim Wenisch. Sie stellten ihn zu Beginn der Saison 2025–2026 in London mit einer Zeit von 47 Minuten und 40 Sekunden auf.

Wer sind die HYROX-Doppel-Weltmeister 2026?

Im Elite 15 Pro Doubles der Männer gewannen Alexander Rončević aus Österreich und Tim Wenisch aus Deutschland bei den HYROX-Weltmeisterschaften 2026 in Stockholm den Titel in 48:58.

Im Elite 15 Pro Doubles der Frauen sicherten sich die US-Amerikanerinnen Lauren Weeks und Vivian Tafuto den Titel in 53:31.

Wer sind die HYROX-Weltmeister 2026 im Mixed Doubles?

Bei den HYROX-Weltmeisterschaften 2026 in Stockholm gibt es im Elite-15-Wettbewerb kein Mixed Doubles. Dieses Format ist den Altersklassen vorbehalten. Zu den Siegerteams der einzelnen Mixed-Doubles-Altersklassen in Stockholm 2026 gehören:

16–24 Jahre: Lindsay Bessegato & Ryan Douglas – 53:01, Weltrekord in dieser Altersklasse

25–29 Jahre: Jesse Owen & Charlie Searle – 51:55

30–34 Jahre: Holly Archer & Luke Greer – 51:28

35–39 Jahre: Zara Piergianni & Tiago Lousa – 53:25

40–44 Jahre: Jezabel Kremer & Joffrey Voisin – 54:15

Die vollständigen Ranglisten aller Mixed-Doubles-Altersklassen sind auf der offiziellen HYROX-Website verfügbar.

Wer hält den HYROX-Weltrekord bei den Männern im Einzel?

Alexander Rončević hält den HYROX-Weltrekord im Einzel der Männer, den er im Verlauf der Saison 2025–2026 mehrfach verbesserte. Gemeinsam mit Tim Wenisch ist er ausserdem Weltrekordhalter im Doppel.

Warum können Rončević und Wenisch nicht mehr gemeinsam antreten?

Die neuen HYROX-Regeln schreiben ab der Saison 2026–2027 vor, dass Partner im Elite Doubles dieselbe Nationalität haben müssen. Da Rončević Österreicher und Wenisch Deutscher ist, dürfen sie in Elite-Wettkämpfen nicht mehr gemeinsam antreten. Stockholm 2026 war somit ihr letztes gemeinsames Rennen im Elite Doubles.

Wo finden die nächsten HYROX-Weltmeisterschaften statt?

Die nächsten HYROX-Weltmeisterschaften finden im Juni 2027 in der AsiaWorld-Expo in Hongkong statt. Es wird die erste Austragung in Asien und ein weiterer Schritt in der weltweiten Expansion der Sportart sein.