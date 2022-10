Das Highlight der Ski-Saison: Die neue Abfahrt Zermatt Cervinia

Dieses Rennen wird das Ereignis, die grosse Neuheit der Ski-Weltcup-Saison 2022/23: Am 29. und 30. Oktober bestreiten die ersten Männer und am Wochenende darauf die ersten Frauen die Abfahrt von Zermatt nach Cervinia am Fusse des Matterhorns vor einer Postkartenkulisse. Entworfen wurde die Strecke vom Walliser Didier Défago. Der Abfahrts-Olympiasieger von 2010 und Gewinner der Lauberhornabfahrt und der Streif in Kitzbühel gibt zu, dass die Anspannung mit jedem Tag steigt. «Bis das Rennen stattgefunden hat, werde ich keine Ruhe finden. Ich hoffe, dass alles so wird, wie wir es uns vorstellen. Wir sind gerade dabei, die letzten Details zu klären.

Die Abfahrt der rund vier Kilometer langen Piste, von der 66% auf dem Theodulgletscher verläuft, dauert etwas weniger als 2,5 Minuten. Der Start erfolgt in der Schweiz beim Gobba di Rollin, in der Nähe des Kleinen Matterhorns auf 3’899m Höhe (für die Frauen ein bisschen weiter unten) und führt über die Grenze zum Ziel in Laghi Cime Bianche auf 2'814 m oberhalb von Cervinia in Italien, wobei das Matterhorn immer zu sehen sein wird.

Die Strecke vom Matterhorn © MCSO

Es ist die erste grenzüberschreitende Abfahrt in der Geschichte des Weltcups. Das ist nicht die einzige Neuheit: Denn, nicht nur befahren die Athlet:innen eine Piste, die zwei Länder verbindet, sie sind bei einem Weltcup auch noch nie in einer so grossen Höhe gestartet. Ausserdem ist es das erste Mal, dass eine Abfahrt in der Vorsaison – im Herbst – stattfindet, so wie in Sölden der Super G und der Riesenslalom. «Wir sind die einzigen, die zu dieser Jahreszeit einen solchen Event auf die Beine stellen konnten. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben», sagt Franz Julen, OK-Präsident der Weltcup-Rennen am Matterhorn und Direktor der Zermatter Bergbahnen.

Die erste grenzüberschreitende Abfahrt in der Geschichte des Weltcups © MCSO

Eigentlich hätte diese neue Abfahrt im Herbst 2023 stattfinden sollen. Es ist aber kein Zufall, dass der internationale Ski-Verband (FIS) bei den Organisatoren darauf bestand, dass das Rennen ein Jahr früher stattfindet. Weil der Ski-Weltcup vor allem bei der jüngeren Generation an Fahrt verloren hat, müssen dringend aussergewöhnliche Konzepte her – und diese Abfahrt gehört definitiv dazu. Der Schwede Johan Eliash, seit 2021 Präsident vom FIS fand kürzlich gegenüber der Tageszeitung Nouvelliste klare Worte: «Wir müssen unseren Sport attraktiver machen, ihn verjüngen, neue Fans, neue Märkte, neue Locations finden. Wir müssen zu Abenteurern werden, uns von der Masse abheben. Das setzen wir mit dem Zermatt-Cervinia-Rennen definitiv um, denn diese Strecke steht für unsere neue und innovative Denkweise. Wir werden dort oben etwas Phänomenales erleben, glauben Sie mir.»

Wir haben eine Abfahrt geschaffen, die komplett ist. Didier Defago

«Wir haben eine Abfahrt geschaffen, die komplett ist», verspricht Didier Défago. «Alle Zutaten sind enthalten: Von steilen Speed-Elementen, wo die Geschwindigkeit 135km/h überschritten wird bis hin zu Gleitpassagen, von Super-G ähnlichen Schwüngen bis hin zu spektakulären Sprüngen. Zwei in der Nähe vom Ziel in Italien und der erste gleich nach dem Start; «Matterhorn» getauft, werden sich die Pistenvirtuosen vor dem majestätischen Berg in die Lüfte schwingen.

Die Organisatoren holten Profis im Gebiet an ihre Seite © Gabriel Perren

Von Zermatt mit seinem legendären Gipfel wird oft gesagt, dass es im Gegensatz zu anderen Skiorten keine Werbung braucht, da es bereits ganz natürlich in der ganzen Welt bekannt ist. Franz Julen ist aber fest von der Wirkung dieser Veranstaltung überzeugt. «Wir haben keinen Rappen für die Kommunikation ausgegeben und die Auswirkungen sind bereits enorm. Noch bevor das Rennen überhaupt stattgefunden hat, ist es bereits ein Erfolg. Wir hatten keine Probleme, Sponsoren zu finden. Ausserdem findet dieses Ski-Weltcup-Rennen zu einem Zeitpunkt statt, in dem die Touristen ihre Buchungen für den Winter vornehmen. Wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir schon vor Saisonbeginn bereit sind. Zudem werden wir dem Weltcup etwas Neues bringen. Eine Ansicht, die von Zermatt Tourismus voll und ganz geteilt wird. «Die Destination Zermatt – Matterhorn wird zeigen, dass sie einen grossen internationalen Sportevent am Matterhorn organisieren kann. Wir möchten den Touristen aus aller Welt zeigen, was sie in unseren Bergen erwartet.»

Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit unseren italienischen Nachbarn. Unsere Skigebiete sind vereint. Und auch wenn die Kulturen unterschiedlich sind, herrscht ein grosser Respekt zwischen uns. Franz Julen, Organisator

Als Weltcup-Neulinge holten die Organisatoren Profis im Gebiet an ihre Seite, um sicher zu gehen, dass alles reibungslos abläuft. «Einige kamen aus Val Gardena. Auch der Rennleiter in Bormio, Massimo Rinaldi half uns», sagt Franz Julen. Die Strecke wurde «La Grand Becca» getauft, so wie man im Val d’Aoste das Matterhorn nennt. Wieso wählten sie nicht «Matterhorn» oder «Cervin» - international sehr viel geläufigere Namen? Franz Julen steht voll und ganz hinter der Entscheidung. «Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit unseren italienischen Nachbarn. Unsere Skigebiete sind vereint. Und auch wenn die Kulturen unterschiedlich sind, herrscht ein grosser Respekt zwischen uns. Und da sich zwei Drittel der Strecke in Italien befinden, war es für uns logisch, dass das Rennen diesen Namen tragen soll. Es gab nie irgendwelche Probleme zwischen uns.»

Der Abfahrt von Zermatt © Gabriel Perren

Bernhard Russi, eine Ikone in der Disziplin Abfahrt und Olympiasieger der Winterspiele 1972 in Sapporo, ist der Architekt aller neuen Abfahrten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Für die Olympischen Spiele in Pyeongchang und Peking holte er sich Didier Défago an seine Seite, weil «er die Seele der Abfahrt versteht». Der Walliser ist seinerseits der Meinung, dass er mit Bernhard «die beste Schule» genossen hat. Der Entwurf der Abfahrt Zermatt Cervinia ist für den Walliser sein erstes Soloprojekt, seine Feuertaufe. Aber wie geht man dabei vor? Bevorzugt man den Computer oder das Gelände? Beides!», erklärt Défago. «Der Computer ermöglicht es uns, die Grundpläne und wichtigsten Linien zu erstellen, aber dann verfeinern und korrigieren wir nach Gefühl vor Ort. Ich habe meine Ideen eingebracht, aber diese Abfahrt ist die Arbeit eines gesamten Teams». Der Vorteil bei dieser Abfahrt ist, dass sie zu 95% auf bereits bestehenden Pisten verläuft, da wo die Touristen und Einheimischen normalerweise Ski fahren. «Wir mussten nicht alles neu erfinden, wie zum Beispiel in Peking», sagt Défago. Die Natur wurde gewissenhaft respektiert. Es wurden keine neuen Anlagen gebaut. Es wurde kein Baum gefällt.

Die Strecke wurde «La Grand Becca» getauft © Gabriel Perren

Es gibt noch zwei offene Fragen: Wie werden die Athleten mit der Höhe und der sauerstoffarmen Luft zurechtkommen? «Sie werden bereits zu Beginn der Saison in Topform sein müssen», sagt Défago. Und wie ist es mit dem Wetter? Wenn man bedenkt, dass es oft in Zermatt böige Winde gibt. Franz Julen sieht das gelassen. «Das Wetter gehört zum Skisport. In Are in Schweden, war es in den letzten 20 Jahren nicht einmal ruhig am Gipfel. Und in Kitzbühel, auf 760 Metern Höhe, regnet es oft die ganze Woche. Didier Cuche gewann vier von fünf Rennen auf Pisten in schwierigen Verhältnissen.»

Wer wird laut Didier Défago der Favorit sein? «Auf einer so anspruchsvollen Piste kann ich mir einen Marco Odermatt vorstellen. Auf jeden Fall wird das Rennen mit Spannung erwartet».