7 Dinge, die du über Padel-Tennis (wahrscheinlich) noch nicht wusstest

Einfach zu spielen und perfekt fürs Socialising -- Padel-Tennis ist auf der ganzen Welt im Wachsen begriffen. Wir liefern dir alle interessante Fakten und Besonderheiten über den neuartigen Schlägersport.

01 Padel-Tennis ist ein relativ neuer Sport

Padel teilt viele Aspekte mit anderen Schlägersportarten wie Tennis, Badminton und Squash. Im Vergleich zu diesen aber ist die Geschichte des Padel-Tennis' eine sehr moderne. Ein Mexikaner, Enrique Corcuera, wird als Gründer des Spiels, wie es heute bekannt ist, angesehen. In den späten 1960er-Jahre baute er sich in seiner Heimat Acapulco ein Spielfeld für ein Schläger-basiertes Game. Es fiel aufgrund der Eigentümerschaft etwas kleiner als ein üblicher Tennisplatz aus und er umschloss ihn mit Wänden, die er in sein neues Spiel integrierte.

02 Padel ist in Spanien populärer als normales Tennis

Padel-Tennis gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt, wenn es um die aktive Partizipation geht. Der International Padel Federation (FIP) nach wird der Sport von etwa 25 Millionen Menschen weltweit ausgeübt; vor allem in Mexiko, Argentinien und Spanien ist er auf Basis- und Profi-Niveau besonders beliebt. Die FIP schätzt, dass es entsprechende Plätze in über 90 Ländern gibt.

In Spanien zieht Padel-Tennis mehr Spieler an als die reguläre Tennis-Disziplin. Über 20.000 Plätze werden aktiv bespielt, während in Ländern wie Schweden, Italien und Grossbritannien die Zahl an Spielern mit jedem weiteren Platz, der gebaut wird, rapide steigt.

In Spanien ist Padel ein beliebter Sport © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

03 Padel wird hauptsächlich im Double gespielt

Es ist selten, dass Padel als Eins-gegen-Eins-Game gespielt wird. Auf professionellem Level baut sich der Sport rund um das Doppel auf, was letztlich auch auf die 1970er- und 80er-Jahre zurückgeführt wird, in denen die ersten Turniere organisiert wurden.

Daneben gibt es weitere Gründe, warum das Double Sinn macht. Der Speed des Spiel kombiniert mit dem kleineren Raum, der den Spielern zur Verfügung steht, erschwert das Spiel im Single dramatisch. Das heisst nicht, dass Padel nicht im Eins-gegen-Eins gespielt werden kann, es braucht nur den richtigen Platz dazu. Ein Tennisplatz ist offen für Single- und Doppel-Games, das ist im Padel schlicht nicht möglich. Die meisten Plätze sind auf das Doppel ausgerichtet.

04 Padel-Schläger haben keine Saiten

Der moderne Padel-Schläger hat keine Saiten, womit er sich von anderen Schlägersportarten unterscheidet. Er besteht aus einem kurzen Griff und einem Schaumkern, der von einer festen Aussenhülle umgeben ist. Das dazu verwendete Material ist vielseitig; es reicht von Glasfaser über Karbon bis hin zu Graphen.

Dass auf Schläger dieser Art zurückgegriffen wird, liegt ein weiteres Mal an Enrique Corcuera. Er und seine Frau verwendeten kleine Holzpaddel- anstatt Tennisschläger, um ihr Spiel zuhause zu spielen. Der kleine Platz und die Power eines Tennisschlägers sorgten dafür, dass die Bälle unkontrolliert in alle Richtungen flogen. Damit brauchte es ein weniger kraftvolles Werkzeug, um den Ball zu verlangsamen und das Spiel am Laufen zu halten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Schläger zu dem, was wir heute kennen, aber das Grundprinzip wurde beibehalten.

Ale Galán auf dem Platz © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

05 Der Aufschlag wird von unten durchgeführt

Das ist korrekt, es wird auf den "Unterarm-Aufschlag" gesetzt. Den Ball triffst du dabei auf Höhe der Hüfte oder darunter und versuchst ihn damit, in die gegenüberliegende Diagonal-Box zu bringen. Das mag etwas seltsam erscheinen und du magst dir denken, dass es damit kein Angriffsspiel gibt und der Aufschlag nur ein Startpunkt ist, aber derjenige, der den Aufschlag macht, hat die totale Kontrolle über den Ball, womit er auch Kontrolle über den Speed, den Spin und die Richtung beansprucht. Der Aufschlag legt fest, mit welchem Shot der gegnerische Spieler antwortet -- ob er etwa gezwungen ist, die Glaswände zu nutzen oder nicht.

06 Du hast die Möglichkeit, einen Punkt ausserhalb des Platzes zu spielen

Die Regeln des Padel erlauben es dir, sobald der Ball hinter der Plexiglas-Wand landet, diesen zurückzuspielen, sofern er kein zweites Mal den Boden berührt. Entsprechende Möglichkeiten, den Platz zu verlassen, sind üblich und werden auch eingesetzt.

Wenn der Ball den Platz verlässt, kannst du dennoch weiterspielen. © Sergi Penalba

07 Padel-Tennis ist ein gutes Workout

Padel wird allgemein als nicht gerade anstrengender Sport angesehen. Du brauchst nicht dieselbe Menge an Energie wie im Tennis oder im Sport, was vor allem daran liegt, dass du aufgrund der Grösse des Platzes nicht allzu viel laufen musst. Das heisst aber noch lange nicht, dass es dein Körper nicht zu spüren bekommt, wenn du Padel-Tennis spielst.

Padel-Matches dauern in der Regel etwa eine Stunde, womit sie sich gut als Kombination mit aeroben und anaeroben Übungen eignen, um dein Herz-Kreislaufsystem gesund zu halten. Daneben verbessern sich deine Koordination, deine Reflexe und deine mentale Gesundheit.