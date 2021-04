Stalamuerte und MEGA: Die perfekte künstlerische Verbidnung

Der Eine ist absoluter Weltklasse-Dancer, der Andere ein nahezu vollkommener Rap-Künstler. Erstgenannter zeichnet sich durch seine visuelle Kunst aus, Letzterer haut Audio-Banger am Fliessband raus. Kurz gesagt: wenn

Wir haben uns als Teenager kennengelernt, gingen in denselben Park, La Place Robin. Die Chemie zwischen uns stimmte sofort.

Ich weiß nicht mehr genau, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber wir kennen uns, seit ich in Vevey angekommen bin, also seit mehr als 15 Jahren.

Was bedeutet Vevey für euch?

Vevey ist meine Stadt, meine Inspirationsquelle. Dort hat für mich alles angefangen. Mein Wurzeln liegen hier und es ist auch der Ort, an dem ich die Frau meines Lebens getroffen habe.

TVDZ ist ein Team mit einem Verstand aus Stahl, das aus unserer Nachbarschaft in den Höhen von Vevey, Gilamont, stammt. Alles, was sie anbieten, hat Qualität.

In der Philosophie des Zoos geht es um Authentizität, im Leben genauso wie in der Kunst.

Die Ruhe, die Kraft, die Vision. Wir sind so atypisch in unserem Ansatz, dass es keinen Mittelweg gibt. Entweder man mag es oder nicht.

