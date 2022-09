Mindful Leadership: Was das ist und warum es mehr davon braucht

Irina Jenni: Um achtsam mit dir und anderen umzugehen, ist es wichtig, bei dir selbst zu bleiben und dich zu kennen. Wenn du dich das nächste Mal ausserhalb deiner Komfortzone fühlst, analysiere dich selbst und finde heraus, ob das daran liegt, dass du etwas Neues lernst (was positiv ist), oder ob es daran liegt, dass dich jemand ärgert oder du gestresst bist (was negativ ist). Wenn letzteres der Fall ist, ziehe dich sofort zurück und tue etwas, das dir hilft, dich zu beruhigen und zu dir selbst zurückzufinden, wie z. B. Meditation, Atemübungen, Yoga, Sport oder Zeit in der Natur. Frage dich: Wer oder was und warum hat dich die Person oder die Situation gestresst? Lerne daraus und ändere es. Achtsamkeit ist ein ständiger Lernprozess. Je früher wir mit dem Üben beginnen, desto weiter kommen wir.