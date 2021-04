It Takes Two: Koop-Liebe im Taschenformat

ist der Name Programm. Nur wenn ihr im Team zusammenarbeitet, habt ihr eine Chance, im nächste Koop-Hit der Hazelight Studios zu bestehen. Nach dem Gefängnis-Ausbruch-Game A Way Out schlägt der neue Titel in eine ganz andere Kerbe – und mausert sich doch zu

In It Takes Two ist der Name Programm. Nur wenn ihr im Team zusammenarbeitet, habt ihr eine Chance, im nächste Koop-Hit der Hazelight Studios zu bestehen. Nach dem Gefängnis-Ausbruch-Game A Way Out schlägt der neue Titel in eine ganz andere Kerbe – und mausert sich doch zu einem der besten Couch-Koop-Abenteuer überhaupt . Wir verraten euch, warum ihr euch den Titel nicht entgehen lassen solltet.

In It Takes Two ist der Name Programm. Nur wenn ihr im Team zusammenarbeitet, habt ihr eine Chance, im nächste Koop-Hit der Hazelight Studios zu bestehen. Nach dem Gefängnis-Ausbruch-Game A Way Out schlägt der neue Titel in eine ganz andere Kerbe – und mausert sich doch zu einem der besten Couch-Koop-Abenteuer überhaupt . Wir verraten euch, warum ihr euch den Titel nicht entgehen lassen solltet.