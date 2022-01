Was genau ist eigentlich eine Jam-Session?

Wettkämpfe stehen in der Street Dance-Szene ganz oben auf der Prioritätenliste und Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt tun ihr Bestes, um zur Weltspitze zu gehören. Wenn eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern außerhalb von Wettkämpfen zusammenkommt und in einem Cypher für eine Jam-Session sorgt, sind gute Vibes garantiert. Hier erfährst du, um was es beim Jamming geht und warum es ein wichtiger Bestandteil der Street Dance-Kultur ist:

Jam-Session mit Majid

01 Was ist Jamming?

Genau wie Musikerinnen und Musiker, die sich zu einer Jam-Session treffen, um gemeinsam Songs zu spielen, neues Material zu improvisieren und einfach die Gesellschaft anderer Kunstschaffender zu geniessen, tun sich auch Tänzerinnen und Tänzer zu sogenannten Jam-Sessions zusammen. Eine Umgebung, in der Tänzerinnen und Tänzer zusammenkommen, um sich auszutauschen und zu geniessen, sich in Gesellschaft anderer zu bewegen. Manchmal legt dabei ein DJ die besten Hits auf.

Solche Jam-Sessions gab es bereits lange vor dem Zeitalter der Wettkämpfe. In Clubs und an Partys wurden Kreise gebildet, in denen zu bekannten Tracks die neuesten Dance Moves erfunden wurden.

Wenn verschiedene Tanzstile bei einer Jam-Session aufeinandertreffen, bringen alle ihre eigene Art des Austauschs mit ein.

Jam Session mit Stalamuerte und Diablo

Häufig ergibt sich ein Kreis/Cypher, bei dem Tänzerinnen und Tänzer manchmal zusammen und manchmal alleine in die Mitte gehen. House ist ein Tanzstil , bei dem sich zwei Tänzerinnen oder Tänzer gleichzeitig im Kreis befinden, sich gemeinsam bewegen und tanzen, den Moment teilen und auf die Bewegungen des anderen eingehen. Beim Breaking hingegen geht es mehr um die Moves einer einzelnen Person.

Fast alle Tanzstile haben bekannte Bewegungsabläufe und Routinen, wie z. B. Hip-Hop-Freestyle, der aus Partytänzen hervorgegangen ist und immer gute Stimmung in einen Jam bringt. Ein oder zwei Tänzerinnen oder Tänzer geben eine bekannte Routine vor oder einen Schritt und alle machen mit. Beim Locking gibt es den „Locker Handshake“, eine bekannte Bewegungsabfolge, die zwei Locker gemeinsam tanzen. Poppers kennen berühmte Bewegungsabläufe von Gruppen wie die Electric Boogaloos, die sie an einem Jam alle zusammen performen können.

B-Boy Junior auf der Bühne der Salzburger Felsenreitschule © Leo Rosas

Zum Jamming gehört auch das Freestyling dazu. Tänzerinnen und Tänzer feuern sich dabei gegenseitig an. Krumper zum Beispiel brauchen diesen Hype. Wenn sie an einem Jam auftreten, machen sie sich die Energie der anderen Beteiligten zunutze und feuern sie lautstark an. Voguer bringen auch viel Energie und lautstarke Anfeuerung sowie eine gewisse Verspieltheit mit, wenn sie sich zum Jammen treffen.

Egal, ob man ein Breaker Hip-Hop-Freestyler, Popper, Locker, House Dancer, Krumper, Voguer oder Waacker ist, an einer Jam-Session wird alles wild durcheinander gemischt und man teilt ganz einfach die Liebe für den Street Dance und seine Styles miteinander.

02 Wo finden Jam-Sessions statt?

Schon seit den Anfängen der Hip-Hop-Kultur sind Block- und Hauspartys Orte, an denen Tänzerinnen und Tänzer zusammen jammen. Sie kommen bereits mit der Intention, ihre Outfits und neuen Moves zu zeigen. Normalerweise ist ein DJ vor Ort, und wenn ein bekannter Track gespielt wird, geht‘s los mit den Dance Moves.

Tanze mit Perla und Yaman

Manchmal sind Jam-Sessions aber auch organisiert und finden an einem bestimmten Ort zu einer festgelegten Zeit statt. Dabei kann es sich um ein Tanzstudio, einen regelmäßigen Treffpunkt oder einen Übungsplatz handeln, wie ein Bahnhof oder ein Park im Sommer, irgendein Ufer am Fluss oder ein Skatepark. Alles, was man braucht, sind Zeit, ein Standort und jemand, der einen Lautsprecher und Musik mitbringt. Schon kann die Jam-Session losgehen.

In vielen Städten der Welt gibt es Clubs, in denen sich Tänzerinnen und Tänzer regelmässig zu Jam-Sessions treffen. In der Regel werden diese Nächte von den DJs an den Decks angeheizt und populär gemacht, die den Ruf haben, immer die freshesten Tracks, beliebte Klassiker oder die neuesten Songs zu spielen, und zu deren Sets die Tänzerinnen und Tänzer alles geben.

Manchmal ist vielleicht ein berühmter DJ in der Stadt für eine einzige Show und alle Tänzerinnen und Tänzer wollen dabei sein. Denn sie wissen genau, dass dieser DJ den Club zum Beben bringen wird.

Die meisten Events haben Pre- und After-Partys, an denen die Tänzerinnen und Tänzer noch weiter tanzen. Kreise bilden sich immer, und es werden immer wieder Partyschritte nach links, rechts, vorne und zurück gemacht.

Nelson zeigt auf der Bühne alles © Leo Rosas

Wenn keine Pre- oder After-Party geplant ist, kommt es garantiert zu einer Jam-Session im Hotel, normalerweise in der Lobby oder irgendwo draußen. Es reicht schon, wenn jemand auf seinem Handy oder einem Lautsprecher Musik abspielt, und die Party steigt.

Auch wenn es im Grossen und Ganzen darum geht, Wettkämpfe zu gewinnen, gibt es immer wieder Pausen, in denen Tänzerinnen und Tänzer zusammen jammen können. Der DJ legt Tracks auf, um die Atmosphäre und die Stimmung der Veranstaltung aufrechtzuerhalten, während der Moderator oder die Moderatorin am Mikrofon für gute Laune sorgt.

03 Das Zusammenkommen

Jamming erinnert an die Anfänge der Street Dance-Szene und zeigt auf, dass all die Styles auf irgendeine Weise in einem sozialen Rahmen entstanden sind und zusammen geteilt werden könnten. Selbst wenn die Tänzerinnen und Tänzer nicht aus denselben Ländern kommen, nicht dieselbe Sprache sprechen oder dieselbe Herkunft haben, sind sie durch den Tanz und die Musik miteinander verbunden. Sie sorgt für den Rhythmus, den sie durch ihre Körper ausdrücken.

Jamming ins neue Jahr

Sei es mit ihrer Crew, Freunden oder Tänzerinnen und Tänzern, die sie gerade erst kennengelernt haben. Ganz egal, ob es darum geht, sich neue Routinen auszudenken, neue oder kreative Schritte zu lernen oder einfach nur Teil der Party zu sein - beim Jamming geht es um den Austausch, die Erfahrung und das Zusammensein. Alles, was zählt, ist die Freude am Tanzen.