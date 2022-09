"The Lunchbox": Jason Paul hat Appetit auf Parkour-Action in Mumbai

Ich war im letzten Jahr hier, um nach möglichen Locations Ausschau zu halten. Überraschend waren für mich die Gerüste aus Bambus. In Europa bestehen sie so gut wie immer aus Metall und eines gleicht dem anderen, weshalb es etwas repititv wirkt, wenn man dort Tricks darauf dreht. Dann gibt es noch Dinge wie die Rikschas, die einzigartig für die indische Kultur sind. Für die finalen Dreharbeiten reiste ich am 9. April [2022] an und ich verbrachte 10 bis 11 Tage hier in der Stadt. Als Parkour-Athlet macht es unheimlichen Spass, alles einzusaugen und über die vielen Möglichkeiten nachzudenken. Es ist, wie beim Lesen: Sobald du es gelernt hast, macht es dein Gehirn ganz automatisch. Wenn ich also irgendwo bin, denke ich immer darüber nach, was ich dort alles machen könnte, wie ich am Besten von A nach B komme, welche Tricks ich integrieren könnte. In europäischen Städten gibt es in der Regel einen klaren Plan. In Mumbai ist die Stadt ganz organisch gewachsen. Damit wächst auch die Varietät unserer Möglichkeiten!