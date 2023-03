So bereiten sich Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré auf ihr Comeback vor

Anouk Vergé-Dépré: Ich denke, je eher du akzeptierst, was ist, und deine Energie wieder in etwas Neues steckst, nach vorne blickst und versuchst, etwas Positives daraus zu ziehen, desto mehr hilft dir das für die Zukunft. Je länger du in der Opferrolle bleibst, desto schwerer wird es und desto weniger gewinnst du für deine Zukunft. Ich habe mir die Zeit genommen, um zu spüren: Was genau will ich? Wie genau will ich es machen und mit wem genau? Wie kann ich an meiner Defense arbeiten und welche Blockspielerin aus dem Kader gibt es, für die es eine Chance sein könnte, gemeinsam zu trainieren und zu spielen? Sobald all diese Dinge einmal geklärt waren, ging es darum, sich wieder in den Alltag zu schmeissen und kleinere Ziele zu haben, die den Alltag bestimmen. Das hat mir sehr geholfen.