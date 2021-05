Blockerin Joana Heidrich: Grosse Faszination für das Sport-Event des Jahres

Wenn Joana Heidrich im Sand steht, will sie nur noch eines: besser sein als die zwei Beachvolleyballerinnen auf der anderen Seite des Netzes. "Wenn ich bei einem Turnier vor dem Final scheitere, weiss ich, dass ich etwas hätte besser machen können", sagt die 29-Jährige.

Diese Sportlermentalität liegt in der Familie. Bruder Florian spielt in der Halle, der andere Bruder Adrian ist 207 Zentimeter gross und wie Joana Profi auf dem 16 x 8 Meter grossen Feld im Sand. Sie selbst misst 190 Zentimeter. Wenn sie hochspringt und ihre Arme mit aufgefächerten Fingern in die Höhe schnellen, dann wissen die Gegnerinnen: Wir kommen bis zu diesem 2,24 Meter hohen Netz – aber da wird es schwierig.

Voller Einsatz: Joana Heidrich und ihre Partnerin Anouk Vergé-Dépré © Mihai Stetcu / Beach Volleyball Major Series / Red Bull Content Pool

Als eine der besten Blockerinnen reist die U21-Weltmeisterin von 2011 mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré dieses Jahr nach Tokyo. Die Vorfreude auf Japan ist riesig, schliesslich ist das globale Zusammenkommen von Athletinnen und Athleten aller Länder das Grösste für eine Beachvolleyballerin . In Japan erlebt Joana die zweiten Spiele ihrer Karriere. Die erste Teilnahme 2016 in Rio war für sie ein prägendes Ereignis, auch wenn der Anfang schwierig war.

Spiel der Spiele an der Copacabana

Kurz vor Brasilien stand sie mit ihrer Partnerin an einem Turnier im Final, sie waren gut drauf. Aber dann kam die Reise über den Atlantik und das erste Training auf dem Center Court. "Ich konnte kaum mehr spielen und fühlte mich wie versteinert", sagt Joana fast fünf Jahre danach. Sie fragte sich, wie das werden soll, wenn der erste Ballwechsel des Turniers ansteht: "Das Warm-up vor dem ersten Spiel war so schlecht, ich war den Tränen nahe."

Joana gibt nie einen Ball verloren © Mihai Stetcu / Beach Volleyball Major Series / Red Bull Content Pool

Aber dann stellte der Speaker die Teams vor. Joana beobachtete die Gegnerinnen und merkte: "Denen geht es genau gleich wie mir." Die Ruhe ihrer Partnerin übertrug sich auf sie und als das Spiel begann, war sie in ihrem Element.

Das Turnier endete für die Schweizerinnen erst im Viertelfinal gegen das brasilianische Duo, nach einem knappen Spiel über drei Sätze. Vor 9000 Zuschauern an der Copacabana fand Joana beinahe Gefallen an den Pfiffen des gegnerischen Publikums. "In Brasilien gegen Brasilien zu spielen, dafür lebt man als Beachvolleyballerin", sagt Joana.

Anouk Vergé-Dépré & Joana Heidrich about #MajorGstaad

Joana denkt positiv, auch wenn die Vorbereitung schwierig war

Nun sind alle Augen auf das anstehende Mega-event gerichtet - trotz Joanas Covid-Infektion, die sie in der Vorbereitung zurückgeworfen hat.

An die Turnierserie in Mexiko konnten Joana und Anouk erst verspätet anreisen. Und als sie in Cancun ankamen, war Joanas Covid-Test nochmals positiv. Die beiden mussten im Hotel isoliert bleiben und trainierten in ihren Zimmern, während die anderen Teams draussen den Turnierrhythmus fanden. "Ich habe versucht, immer positiv zu denken", erzählt Joana.

Joana Heidrich © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Als sie Tage danach selbst im Sand standen, konnte die Vorbereitung auf die Spiele in Tokyo auch wettkampfmässig weitergehen. Endlich, denn zuvor stand der ganze Sport während vieler Monate still. Joana sagt: "Es gab keine Turniere mehr und wir konnten uns nicht vorbereiten. Es war schwierig, nicht zu wissen, wo wir stehen"

Die Szene ist jung und dynamisch und die Leute feiern das Beachvolleyball. Das Gefühl, wie die Menschen unseren Sport leben, kriegen wir mit.

Kürzlichen haben Joana und Anouk ihren grössten Erfolg gefeiert: In Jūrmala, einem lettischen Küstenort an der Ostsee, wurden sie im Herbst 2020 Europameisterinnen . Sie bezwangen im Final das Deutsche Duo Kim Behrens/Cinja Tillmann in drei Sätzen – auch, weil die Blockerin Joana am Netz immer wieder punktete. Aktuell sind die Schweizerinnen die Nummer 11 der Welt.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Japan ist für Joana der nächste Schritt auf dem Weg, den sie vor vielen Jahren mit dem Wechsel von der Halle in den Sand angetreten ist. Der Sport ist ihre Leidenschaft, auch weil so viele Menschen diese Freude teilen. Joana sagt: "Wir sind nahe an den Fans, die Szene ist jung und dynamisch und die Leute feiern das Beachvolleyball. Das Gefühl, wie die Menschen unseren Sport leben, kriegen wir mit. Und ich bin glücklich, dass ich meiner Leidenschaft im Sand nachgehen kann, draussen an der frischen Luft, in der Sonne."

Beachvolleyball ist Sport und Lifestyle zugleich. Joana lebt ihn rund um den Globus, wenn sie von einem Turnier zum nächsten reist, vom natürlichen Strand an der Copacabana zum Stadt-Event in Moskau.