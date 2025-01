Jürgen Klopp und Red Bull: Wie Passion und Energie eine Symbiose erzeugen

Jürgen Klopp freut sich auf die Zukunft. Auf das, was nach seiner einzigartigen Trainerkarriere jetzt kommt. Und wenn Jürgen Klopp aufgeregt ist, sollten es die Fußballfans auf der ganzen Welt auch sein. Die Trainerlegende ist als Head of Global Soccer bei Red Bull zurück im Spitzenfußball.

Klopps Ankunft markiert eine neue Ära - für ihn selbst und für Clubs mit einer Fußballphilosophie, die ihm auf den Leib geschneidert sein dürfte. Nach mehr als zwei Jahrzehnten als Coach hat Klopp Lust auf ein neues Abenteuer. Er stellt sich mit 57 Jahren einer Herausforderung in einem globalen Umfeld.

Klopp created an incredible aura around Liverpool FC © James Baylis - AMA/Getty Images

Die ansteckende Leidenschaft, das Charisma und der aggressive "Heavy Metal"-Ansatz des langjährigen Liverpool-Trainers passen perfekt zu Red Bulls Philosophie des schnellen, nachwuchsbetonten Pressingfußballs.

In seiner strategischen Rolle als Leiter des internationalen Red Bull-Clubnetzwerks wird er nunmehr nicht täglich an der Seitenlinie stehen, sondern hat die Möglichkeit, das Red Bull Fußballprojekt zu leiten. Mit Vereinen, die in mehreren Ligen auf vier Kontinenten vertreten sind, ist die Aussicht, einen nachhaltigen Einfluss zu haben, verlockend.

Klopp hat in seiner Trainerkarriere, die 2001 bei Mainz 05 begonnen hatte, bewiesen, dass er bei großen Herausforderungen wie dieser aufblüht, wenn er innovativ sein und Grenzen verschieben kann. Deshalb ist er so begeistert von dem, was vor ihm liegt.

Hier stellen wir dir vor, wie Jürgen Klopp in seiner neuen Rolle Einfluss ausüben wird. Diese sechs Tasks lassen die Symbiose zwischen ihm und Red Bull ihre volle Wirkung entfalten.

01 Talente entwickeln

Erling Haaland scored 16 goals in 17 games for Red Bull Salzburg © Koji Watanabe/Getty Images

Es wird gesagt, dass Klopps größtes Vermächtnis in Liverpool nicht die Trophäen sind, sondern die furchtlosen jungen Spieler, die er hervorgebracht hat. Talente wie Conor Bradley, Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell und Jayden Danns hatten alle ihren Anteil am denkwürdigen Sieg im Carabao Cup-Finale 2024 gegen Chelsea - ein Titel, den Klopp als den schönsten seiner Karriere bezeichnete.

Sein Gespür für Talente zeigte sich auch bei Borussia Dortmund, wo er ein Team mit Spielern wie Robert Lewandowski, den späteren DFB-Kapitän İlkay Gündogan, WM-Hero Mario Götze und Mats Hummels aufbaute - allesamt Spieler, die später eine herausragende Karriere hingelegt haben.

Klopps Scouting-Expertise und seine Leidenschaft für die Entwicklung von Spielern wird er nun nutzen, um die globale Talentschmiede bei Red Bull zu verbessern. Es würde zu lange dauern, alle Nachwuchs-Stars aufzuzählen, die im Red Bull-Trikot auf dem Platz standen, aber du kannst sicher sein, dass Klopp es sich zur Aufgabe machen wird, den nächsten Erling Haaland, Sadio Mané, Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol oder Tyler Adams dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

02 Eine authentische Präsenz etablieren

Klopp wirft immer alles an Energie rein - auch beim Feiern © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Es zeugt von seiner überwältigenden Beliebtheit, dass einige Fans zunächst enttäuscht waren, als sie erfuhren, dass er nicht als Coach zurückkehren wird. Klopps Authentizität und seine Überzeugung, dass Fußball Entertainment sollte, haben nicht nur bei den Vereinen, die er trainiert hat, Respekt vor seinem Enthusiasmus und seinem Engagement für die Emotionen des Fußballs erzeugt.

Aber die Fans müssen sich keine Sorgen machen: Nur weil er nicht jede Sekunde auf der Trainerbank miterlebt, heißt das nicht, dass er nicht motivierter denn je für seine Rückkehr ist. Das Lächeln, das sein Markenzeichen ist, wird nicht verschwinden.

"Ich liebe das Spiel, aber nicht jedes Projekt muss von der Seitenlinie ausgeführt werden", erklärt Klopp. "Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die ihn zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert."

03 Die Legacy fortführen

Ralf Rangnick with Gérard Houllier © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Klopp tritt in eine Organisation ein, die unter einer zielgerichteten Führung gedeiht. Die Weichen wurden 2012 gestellt, als Gérard Houllier, ein weiterer ehemaliger Liverpool-Trainer, als Head of Global Soccer eintrat. Houllier, der leider 2020 verstarb, hinterließ ein wahres Vermächtnis, indem er Red Bull eine Fußballphilosophie vermittelte - eine Mission, die von einem anderen Neuzugang, dem Sportdirektor Ralf Rangnick, in die Tat umgesetzt wurde. Unter Rangnick wurde der Red Bull-Fußball zum Synonym für einen temporeichen, furchtlosen Spielstil, der bis heute fortgeführt wird, sowie für das Engagement, jungen Spielern Chancen auf höchstem Niveau zu geben.

04 Taktische Visionen umsetzen

Klopp's success at Dortmund marked him out as one of the great managers © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

All das sollte dem neuen Head of Global Soccer gut zu Gesicht stehen. Schließlich ist es nicht schwer, eine von Klopp trainierte Mannschaft zu erkennen. Sie wird den Gegner so lange überrennen, bis sie den Ball zurückerobert hat. Und wenn das der Fall ist, hat sie nur eines im Sinn: angreifen.

Die Philosophie und der Spielstil von Klopp haben sich in seiner glanzvollen Karriere auf allen Ebenen des Fußballs entwickelt. Wie er bei seiner Ankündigung auf Instagram sagte, hat er für den Aufstieg, gegen den Abstieg und für Titel und Trophäen gekämpft.

Sein Einfluss auf das Spiel ist heute bei jungen Trainern und Akademien auf der ganzen Welt zu sehen, und sein Glaube an hochintensives Verteidigen, bevor er mit unerbittlichem Tempo Gegenpressing betreibt, hat die Art und Weise verändert, wie viele Fußballmannschaften das Umschaltspiel angehen.

05 Die Big Game Mentality fördern

Der Sieg gegen Barcelona gilt als größtes Comeback in Liverpools Geschichte © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Im Laufe seiner Karriere hat Klopp immer wieder bewiesen, dass er in den großen Momenten am lebendigsten ist. Wenn der Druck hoch ist und die Stadien vor Erwartung beben, haben Klopps Teams magische Momente geschaffen. Wer kann Liverpools legendären 4:0-Comeback-Sieg gegen Barcelona im Jahr 2019 vergessen? Oder Dortmunds 5:2-Sieg gegen Bayern München im DFB-Pokalfinale 2012?

Klopp wird in seiner neuen Rolle viele große Spiele beobachten können, die das Adrenalin in die Höhe treiben. Ob die New York Red Bulls nach ihrem Einzug ins MLS-Cup-Finale um Trophäen kämpfen, RB Leipzig in der Champions League gegen die Crème de la Crème des Fußballs antritt oder Red Bull Bragantino in der brasilianischen Hochburg des Fußballs zaubert - es wird viel zu erleben geben.

06 Commitment für sportliche Exzellenz

Klopp feiert den lang ersehnten Sieg im Champions-League-Finale © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp hat noch nie eine Herausforderung gescheut und er geht seine neue Karriere voller Positivität und Demut an. Nur weil er eine Reihe von Meisterschaften und die Champions League gewonnen hat, heißt das nicht, dass er sich auf seinem Wissen und seiner Erfahrung ausruhen wird.

Stattdessen treibt ihn die Möglichkeit an, zu wachsen und sich zu verbessern. "Ich will wieder lernen", sagt Klopp. "Wenn du alle drei Tage spielst, hast du kaum Zeit dafür. Jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit. Ich will sehen, fühlen und herausfinden, was für den Fußball nützlich ist."

Wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann, dass Klopp dabei ist, sich auf eine wilde Reise zu begeben. Um herauszufinden, wie die Zukunft des Fußballs aussehen könnte. Zu unserem Glück können wir ihn dabei alle begleiten und die Reise miterleben.