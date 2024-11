11 unvergessliche Zitate von Jürgen Klopp

Kloppo is back! Nicht als Coach. Als Head of Global Soccer bei Red Bull . Zum 1. Januar startet die Trainerlegende in eine neue Ära. Mehr als 23 Jahre war Jürgen Klopp im Trainerbusiness tätig. Bei seinen Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool stieg er nicht nur zu einem der erfolgreichsten Trainer im Weltfußball auf. Sondern auch zu einem der beliebtesten. Kurzum: Ein Entert(r)ainer!

Vor allem an der ehrwürdigen Anfield Road in Liverpool baute sich Klopp ein Denkmal. Als “The normal one” gestartet, gewann der 57-Jährige mit den “Reds” die Champions League, wurde Meister in der Premier League und holte mehrere nationale Pokaltitel. Dank der Erfolge, aber auch seiner sympathischen und ansteckend positiven Art, wird Klopp als Coach für immer unvergessen bleiben. Und auch wegen seiner Sprüche, die er Woche für Woche auf die Fußballwelt losließ. Vorhang auf für die besten elf Zitate aus Kloppos schillernder Trainerkarriere!

Jürgen Klopp smiling: The German will start at Red Bull in 2025 © Copyright Mjk GmbH

01 Das Motivationsmonster

Wenn man meine Motivation in Flaschen abfüllt, dann kommt man dafür in den Knast, wenn man das verkauft. Jürgen Klopp

Eine große Stärke von Klopp war immer, seine Mannschaften bis in die Haarspitzen zu motivieren. Für seine neue Aufgabe füllt er seine Motivation dann bald aber nicht mehr in Flaschen ab. Yes, he CAN!

02 Von Waschmaschinen und Trocknern

Es ist wie so oft im Leben: Wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist am nächsten Tag der Trockner auch im Arsch - und dann gibt der Fernseher den Geist auf.

Das sagte Jürgen Klopp als Trainer von Borussia Dortmund über die damalige Verletztenmisere. Genau in solchen schwierigen Phasen entwickelte sich Klopp zu der Trainerlegende, die er heute ist. Wie sagte er auch einst: “Einen guten Tag hat jeder mal. Aber an einem schlechten Tag musst du können. Dafür lebst du als Sportler, da musst du dich zur Wehr setzen.“

03 Aufgeregt? Come on!

Aufgeregt war ich nur vor dem Abitur. Da war ich aber auch scheiße vorbereitet.

Ansonsten ist Kloppo immer “well prepared”. Nach dem Announcement im Oktober hat er aktuell noch einige Monate Zeit, bevor seine neue Herausforderung im Red Bull Kosmos startet. Mitte Januar gibt’s dann die offizielle Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz. Dann heißt es: Time to shine - und vielleicht hören wir direkt weitere unvergessliche Sprüche!

04 Aus dem Leben des Pöhlers

Wenn mit ruhig gemeint war, dass ich nicht den vierten Offiziellen mit meiner Kappe traktiert habe - dann war ich ruhig.

Klopp und ruhig? No way. Nicht umsonst trug er während seiner Zeit beim BVB eine Cap mit der Aufschrift “Pöhler”. Das auch als Menschenfänger bekannte Trainer-Ass war immer mit voller Leidenschaft dabei. Dazu gehörte bei ihm auch, seine Emotionen auf und neben dem Platz zu 100 Prozent zu zeigen und rauszulassen. In seiner ganz eigenen und besonderen Kloppo-Art!

05 Keine vollen Hosen

Wir treten nicht mit vollen Hosen an. Ich habe extra nochmal nachgeschaut.

Bei seiner ersten Trainerstation in Mainz war Klopp mit seinem Team häufig in der Rolle des Außenseiters. Angst vor großen Gegnern - wie in diesem Fall Bayern München - hatte er aber nie. Was er mit diesem Spruch bewies.

06 No wish concert

It’s not a wish concert.

Nach einer Niederlage mit dem FC Liverpool im Top-Spiel gegen Manchester United brachte Jürgen Klopp diesen legendären Satz. Mit seinem typischen Humor sorgte er damit für einen Lacher. Wenn Klopp am Mic sitzt, ist eines klar: Langweilig wird es nie. Dafür aber immer authentisch.

07 Es sinkt: Das Niveau

Auf das Niveau werde ich mich nie runtersaufen können.

Während der Diskussion um Nationaltrainer Joachim Löw nach dem EM-Aus 2012 kloppte Kloppo diesen Spruch raus. Jürgen Klopp ist bekannt dafür, seine Gedanken laut auszusprechen - auch, wenn das vielleicht nicht allen passt.

08 Wie finde ich eine Brille ohne meine Brille?

Normalerweise habe ich eine Zweitbrille, aber ich konnte sie bis jetzt nicht finden, weil es ziemlich schwer ist, eine Brille ohne Brille zu finden.

Ebenfalls unvergessen ist dieses Zitat als Reaktion auf einen Torjubel als Liverpool-Coach, bei dem seine Brille kaputt ging. Sonst hat Jürgen Klopp aber immer alles im Blick!

09 Geschichten aus der Neurochirurgie

Ein Fußballtrainer wird in einer Art wahrgenommen, die einen an der Intelligenz der Menschen zweifeln lässt. Ich habe neulich einen der weltbesten Neurochirurgen getroffen. In seiner Birne leuchten in puncto Intelligenz definitiv 80 Prozent mehr Lampen als bei mir. Und was passiert? Er hat angefangen zu stottern, weil plötzlich dieser Typ vom FC Liverpool vor ihm steht.

Klopp, wie wir ihn kennen: Down on earth und immer mit einer Prise Humor. Aber jetzt mal ehrlich: Wie würdest du reagieren, wenn auf einmal Jürgen Klopp vor dir steht? Wir haben volles Verständnis für den Neurochirurgen! Unabhängig von seinem IQ ist es doch definitiv etwas Besonderes, Kloppo mal persönlich zu treffen.

10 Der Bankwechsel

Dass ich mit Mitte 60 noch auf der Trainerbank sitze, ist sehr unwahrscheinlich. Stattdessen kerngesund auf einer anderen Bank zu sitzen, das ist schon eher das Ziel. Und sollten es am Ende mit Mainz, Dortmund und Liverpool nur drei Vereine gewesen sein, waren es auf jeden Fall drei geile.

Diesen Worten lässt Jürgen Klopp jetzt Taten folgen. Ab dem 1. Januar 2025 ist er die nächsten Jahre in der Red Bull-Welt zuhause. Nicht mehr auf der Trainerbank. Dafür in einer spannenden anderen Funktion, in der er die Red Bull-Clubs auf der ganzen Welt mit seiner Expertise, Erfahrung und Art bereichert.

11 Out of Energy

I am running out of energy.

Mit diesen Worten begründete Jürgen Klopp seinen vorzeitigen Abschied vom FC Liverpool, bei dem er ursprünglich noch bis Sommer 2026 unter Vertrag stand. Die Energie ging ihm aus. Jetzt folgt der perfekte next step, um diese Energie wieder aufzufüllen. Versteht sich von selbst, oder?