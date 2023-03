"Jumpline": Auf der Suche nach der Route mit dem gewissen Kick

Es gibt sie in jeder Kletterhalle dieser Welt -- diese Gruppe der Kletterer, die sich ganz und gar dem theatralischen Wow-Faktor des Dyno verschreibt.

Dyno ist die Kurzform für "Dynamic", einen Move mit hohem Ansehen, der in der Regel darin besteht, mit einem kurzen aber kraftvollen Abstoß von der Wand die nächsten Griffe zu erreichen. Der Beinmuskulatur kommt dabei wenig überraschend eine maßgebliche Rolle zu, während die Arme unterstützend eingreifen müssen. Es scheint, als würde der Kletterer sich jeglicher Kraft der Gravitation verweigern, während er nach oben oder seitwärts segelt, um ein Problem an der Wand zu überwinden.

Kilian Fischhuber und Jakob Kronberger wurden diese Moves zur Obsession, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Sie machten es sich zur Aufgabe, den Dynamic im Freien zu absolvieren, auf naturgegebenem Fels in ihrem Heimatland Österreich.

"Ich begann darüber nachzudenken, welche Art von Projekt ich in dieser Region angehen könnte", meint Fischhuber. "Ich sammelte Ideen und dachte über harte Routen nach, bei denen du dazu gezwungen bist, zu springen...dieser eine Moment, an dem weder die Hände noch die Füße irgendwie mit der Wand verbunden sind. Einen anderen Weg, die Route zu überwinden, gibt es nicht."

In Kletterhallen sind diese Moves durchaus üblich. Manchmal sind sie auf der Wand bereits entsprechend umgesetzt, du kannst dir diese Passagen aber auch selbst schaffen. Fischhuber und Kronberger war das aber nicht genug. Sie wollten organische "Jumplines" in der freien Natur.

