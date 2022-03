„Life of Kai”: Für Kai Lenny ist nichts unmöglich

Kai Lenny: Das werde ich tatsächlich oft gefragt. Es kommt tatsächlich vor, dass ich mich in Situationen begebe, in denen ich mich selbst frage: „Oh wow, Wie habe ich es geschafft, mich in so einen Schlamassel zu bringen?“ Aber ich reite definitiv nicht Riesenwellen fürs Publikum. Es ist ganz einfach das, was ich am liebsten tue. Es ist nicht möglich, jeden Tag solche Wellen zu trainieren. Das macht das Ganze natürlich noch spezieller. Ich hatte noch nie Todesangst im Meer. Natürlich war ich schon in einigen unbequemen Situationen. Aber das waren alles gute Lernerfahrungen. Angst zu haben und sich in einer gefährlichen Situation zu befinden, regt einen zum Nachdenken an. Dadurch verbessert man sich oder kann zumindest etwas daraus lernen. Das erweitert den Horizont und lässt einen aufblühen.