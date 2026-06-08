Stille Bergseen, türkisfarbenes Wasser und Flüsse, die zwischen Felswänden an Tempo gewinnen: Wer in der Schweiz Kajak fährt, erlebt auf kurzer Distanz völlig unterschiedliche Reviere. Genau das macht Kajak-Touren in der Schweiz so vielseitig. An einem Tag geht es entspannt über einen klaren See mit Alpenpanorama, am nächsten wartet eine technisch anspruchsvolle Flusspassage.

Ob du zum ersten Mal im Boot sitzt oder gezielt nach einer neuen Herausforderung suchst, die Schweiz bietet passende Optionen für jedes Niveau. Von ruhigen Seekajak-Strecken bis zu dynamischen Flussabschnitten zeigt dieser Guide, wo sich Kajakfahren in der Schweiz besonders lohnt und worauf du bei der Planung achten solltest.

Sebastian Meyer © Edy Pham / Red Bull Content Pool

Warum die Schweiz perfekt fürs Kajakfahren ist

Die Schweiz bietet ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiches Kajakfahren. Auf engem Raum treffen ruhige Seen, alpine Landschaften und technisch anspruchsvolle Flüsse aufeinander. Dadurch kannst du je nach Erfahrung und Ziel zwischen entspannten Touren und sportlich fordernden Strecken wählen.

Besonders die grossen Seen wie der Brienzersee oder der Vierwaldstättersee stehen für ruhige Bedingungen, klare Sicht ins Wasser und lange, gleichmässige Distanzen. Diese Reviere eignen sich gut für Einsteiger oder für längere Ausfahrten mit Fokus auf Ausdauer und Technik.

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Ganz anders präsentieren sich Flüsse wie die Aare oder die Reuss. Hier spielen Strömung, Linienwahl und Reaktionsfähigkeit eine zentrale Rolle. Wer beim Kajak fahren mehr Dynamik sucht, findet in diesen Abschnitten die passenden Bedingungen.

Dazu kommt die gute Erreichbarkeit vieler Spots. Start- und Ausstiegspunkte liegen oft nahe an Ortschaften oder sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das erleichtert die Planung und macht spontane Touren genauso möglich wie gezielte Trainingssessions.

Kajak, Kanu, See oder Fluss – was passt zu dir?

Bevor du eine Tour planst, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Unterschiede. In der Schweiz werden Kajak- und Kanutouren oft gemeinsam genannt, die Anforderungen unterscheiden sich aber je nach Bootstyp und Gewässer deutlich.

Kanu vs. Kajak – der Unterschied kurz erklärt

Im Kajak sitzt du tief im Boot und nutzt ein Doppelpaddel. Das sorgt für eine direkte Kraftübertragung und mehr Kontrolle, besonders auf längeren Strecken oder in bewegtem Wasser. Beim Kanu sitzt oder kniest du höher und paddelst mit einem Stechpaddel. Das ist weniger technisch, aber auch weniger effizient bei Wind oder Strömung.

Für die meisten Kajak-Touren in der Schweiz gilt: Kajaks sind die flexiblere Wahl, vor allem auf Seen und Flüssen mit wechselnden Bedingungen.

Seekajak in der Schweiz

Seekajaks kommen vor allem auf grösseren Seen zum Einsatz. Hier stehen gleichmässige Bewegungen, Ausdauer und Orientierung im Vordergrund.

Typische Merkmale:

ruhige Wasseroberfläche

lange Distanzen

stabile Bedingungen bei gutem Wetter

Bekannte Spots sind der Brienzersee oder der Vierwaldstättersee. Diese Seen eignen sich auch gut für Einsteiger im Kajakfahren, sofern Wind und Wetter passen.

Vavrinec Hradilek © Person/TeamVavřinec HradilekFormatJPEG 24bit RGBPhotographer CreditJan Kasl / Red Bull Content Pool

Fluss- und Wildwasserkajak

Auf Flüssen verändert sich die Dynamik. Strömung, Hindernisse und Wasserstand spielen eine entscheidende Rolle.

Typische Merkmale:

aktive Linienwahl

schnellere Reaktionen

höhere technische Anforderungen

Die 8 besten Kajak-Touren in der Schweiz

Die Schweiz bietet eine grosse Bandbreite an Kajak-Spots, von ruhigen Seen bis zu technisch anspruchsvollen Flüssen. Die folgenden Touren decken unterschiedliche Regionen und Schwierigkeitsgrade ab und eignen sich je nach Erfahrung für Einsteiger bis Fortgeschrittene.

01 Brienzersee – klares Wasser und ruhige Bedingungen

Ort: Interlaken / Brienz

Typ: See

Dauer: 2–4 Stunden

Level: Anfänger

Der Brienzersee gehört zu den bekanntesten Spots für Kajakfahren in der Schweiz. Ruhiges, türkisfarbenes Wasser und stabile Bedingungen machen ihn ideal für Einsteiger und längere, gleichmässige Touren entlang der Ufer.

02 Vierwaldstättersee – lange Distanzen mit Panorama

Ort: Luzern / Weggis

Typ: See

Dauer: 2–5 Stunden

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Der Vierwaldstättersee bietet grosse Wasserflächen und lange Strecken mit Blick auf die umliegenden Berge. Je nach Wind kann die Tour anspruchsvoller werden, weshalb eine gute Planung wichtig ist.

03 Aare – entspannte Flusstour mit Strömung

Ort: Thun bis Bern

Typ: Fluss

Dauer: 3–4 Stunden

Level: Anfänger

Die Aare zählt zu den zugänglichsten Flüssen für eine Kajak-Tour. Die Strömung unterstützt die Bewegung, während der Verlauf insgesamt gut kontrollierbar bleibt.

04 Rhein – abwechslungsreiche Strecke im Norden

Ort: Schaffhausen bis Stein am Rhein

Typ: Fluss

Dauer: 3–5 Stunden

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Dieser Rheinabschnitt kombiniert ruhige Passagen mit leichter Strömung. Die Strecke eignet sich für längere Touren und bietet eine ausgewogene Mischung aus Technik und Ausdauer.

05 Verzasca – technisch anspruchsvoll im Tessin

Ort: Valle Verzasca

Typ: Wildwasser

Dauer: variabel

Level: Fortgeschrittene

Die Verzasca ist bekannt für ihr klares Wasser und ihr anspruchsvolles Profil. Strömung und Hindernisse erfordern Erfahrung im Wildwasser und präzise Linienwahl

06 Lac Léman – offene Wasserflächen im Westen

Ort: Lausanne / Montreux / Genf

Typ: See

Dauer: 2–5 Stunden

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Der Genfersee bietet grosse, offene Flächen und viele Einstiegsmöglichkeiten. Bei ruhigen Bedingungen sind lange, gleichmässige Touren möglich, bei Wind kann es deutlich anspruchsvoller werden.

Lavaux Region © Christophe Margot / Red Bull Content Pool

07 Silsersee – hochalpine Ruhe im Engadin

Ort: Sils / Maloja

Typ: See

Dauer: 1–3 Stunden

Level: Anfänger

Der Silsersee liegt auf über 1.800 Metern und bietet ruhige Bedingungen in alpiner Umgebung. Die Tour ist kürzer, eignet sich aber gut für kontrolliertes Paddeln und Techniktraining.

08 Reuss – dynamische Flusspassagen

Ort: Zentralschweiz

Typ: Fluss

Dauer: 2–4 Stunden

Level: Fortgeschrittene

Die Reuss bietet mehr Dynamik als ruhigere Flüsse. Strömung und Linienwahl spielen eine grössere Rolle, wodurch die Strecke technisch anspruchsvoller wird.

Tipps für deine Kajak-Tour

Eine gute Vorbereitung entscheidet darüber, ob deine Kajak-Tour entspannt verläuft oder unnötig riskant wird.

Wetter und Bedingungen im Blick behalten

Wind, Temperatur und Wasserstand beeinflussen jede Tour. Auf Seen können bereits leichte Windverhältnisse für spürbare Wellen sorgen. Auf Flüssen verändert der Wasserstand die Strömung und damit den Schwierigkeitsgrad. Prüfe deshalb vor jeder Tour die aktuellen Bedingungen.

Die richtige Ausrüstung wählen

Ein stabiles Kajak, passende Kleidung und eine Schwimmweste gehören zur Grundausstattung. Je nach Tour können zusätzliche Ausrüstungsteile sinnvoll sein, etwa ein Helm im Wildwasser oder wasserdichte Packsäcke für längere Strecken.

Wenn du neu einsteigst, findest du hier praktische Tipps zur Vorbereitung.

Das Kayak, vor dem Fall © [unknown]

Sicherheit und Regeln beachten

Viele Gewässer in der Schweiz unterliegen klaren Regeln. Dazu gehören Fahrverbote in bestimmten Zonen, Schutzgebiete oder Vorschriften für den Abstand zur Schifffahrt. Informiere dich vorab über lokale Bestimmungen.

Auf Flüssen gilt zusätzlich: Strömung und Hindernisse früh erkennen und defensiv fahren. Besonders in unbekannten Abschnitten solltest du vorsichtig agieren.

Tour realistisch planen

Wähle Strecke und Dauer passend zu deinem Erfahrungslevel. Während eine Seetour oft flexibel abgekürzt werden kann, ist das auf Flüssen deutlich schwieriger. Plane daher Start- und Ausstiegspunkte im Voraus und berücksichtige genügend Zeitreserven.

Weitere Inspiration für Touren im Alpenraum findest du hier .

Fazit: Kajak-Touren Schweiz

Die Schweiz bietet ideale Bedingungen für abwechslungsreiche Kajak-Touren. Ruhige Seen wie der Brienzersee oder der Vierwaldstättersee eignen sich für Einsteiger und längere Ausfahrten, während Flüsse wie die Reuss oder die Verzasca mehr Technik und Erfahrung verlangen. Genau diese Kombination aus Panorama, Höhenmetern und unterschiedlichen Gewässertypen macht Kajak-Touren in der Schweiz so vielseitig.

Wer seine Tour passend zum eigenen Level plant, Wetter und Bedingungen berücksichtigt und das richtige Setup wählt, kann die Möglichkeiten optimal nutzen und auf jedem Niveau neue Reize setzen.

22 Min Mit dem Kayak um die Welt Steve Fisher und seine All-Star-Crew suchen nach den besten Kajak-Stromschnellen, die Island und Sambia zu bieten haben.