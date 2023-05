Diese 7 Fehler machen alle Anfänger im Kartsport

Wir ihr sicherlich wisst, haben die größten Stars in der Geschichte der Formel 1 ihre ersten Rennsport-Erfahrungen im Kart gemacht. Das gilt auch für den derzeitigen zweifachen Weltmeister, den grossartigen

Wenn du also in die Fussstapfen des grossen Verstappen treten oder einfach nur beim nächsten Rennen mit deinen Kumpels schneller sein möchtest, erhältst du hier alle Infos zu den häufigsten Fehlern beim Kartfahren.

Das Lenkrad eines Karts ist viel empfindlicher als das eines Autos. Achte darauf, deine Hände auf „Viertel vor drei“ zu platzieren und sie nicht mehr zu bewegen. Dadurch gewinnst du nicht nur an Kontrolle, sondern kannst auch Ausreisser besser in den Griff bekommen.

