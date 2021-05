Kayane - Frankreichs SoulCalibur-Königin

Marie-Laure Norindr ist vor allem unter ihrem Gaming-Handle Kayane bekannt. Die 29-jährige Französin hat sich mit ihrer grossartigen, wettbewerblichen Leistung innerhalb der SoulCalibur-Reihe einen Namen gemacht. Ihre Resultate stellen dabei eine Vielzahl anderer Profis in den Schatten. Seit 20 Jahren kämpft sich Kayane in die Top-Platzierungen von Events.

Zu dieser Zeit spielte sie noch Dead or Alive 2 und konnte sich den zweiten Platz auf den Events BD Expo und Epita sichern. Doch bereits im Jahr darauf kam ihr Debut in SoulCalibur. Der Beginn einer Turnier-Historie, die bis heute anhalten soll.

Ihre ersten Turniererfolge feiert Kayane im Jahr 2001; im Alter von 9 Jahren. Zu dieser Zeit spielte sie noch Dead or Alive 2 und konnte sich den zweiten Platz auf den Events BD Expo und Epita sichern. Doch bereits im Jahr darauf kam ihr Debut in SoulCalibur. Der Beginn einer Turnier-Historie, die bis heute anhalten soll.

Kayane hat in dieser Zeit ein paar beachtliche Resultate erzielt. Darunter mehrere Top 8-Platzierungen auf EVO. Damit war sie die erste Spielerin, die es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft hatte, in die Top 8 eines EVO-Events einzuziehen. Aber auch Turniersiege konnte sie für sich verbuchen: Zuletzt konnte sie 2019 den Champion-Titel in dem Soulcalibur VI-Turnier von Celtic Throwdown erringen.

Hier griff sie, wie auf einigen Turnieren zuvor, auf den neu erschienenen Charakter 2B zurück. Eine Gast-Kämpferin aus dem Action-RPG Nier: Automata. Zuvor war sie vor allem für die Nutzung der chinesischen Schwertkämpferin Xianghua bekannt. Bandai Namco hat ihr hierfür auch Tribut gezollt. In SoulCalibur IV: Broken Destiny, existiert ein CPU-Gegner, der ebenfalls Xianghua spielt und den Namen Kayane trägt. Die KI nutzt dabei einen Kampfstil, der an den der echten Kayane angelehnt ist.

Doch auch in anderen Titeln war sie bereits ihrer Konkurrenz überlegen. 2011 erzielte sie den ersten Platz in Super Street Fighter IV auf dem EVO Women Invitational. Guiness listet sie dafür als die erste Frau, die ein professionelles Street Fighter-Event gewonnen hatte.

Das Guinness-Buch der Rekorde führt Kayane als die erfolgreichste SoulCalibur-Spielerin auf. Kein Wunder. Insgesamt konnte sie über 70 Top-Platzierungen auf SoulCalibur-Turnieren verbuchen. Doch auch in anderen Titeln war sie bereits ihrer Konkurrenz überlegen. 2011 erzielte sie den ersten Platz in Super Street Fighter IV auf dem EVO Women Invitational. Guiness listet sie dafür als die erste Frau, die ein professionelles Street Fighter-Event gewonnen hatte.

