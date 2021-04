KiraKira - Das ist der Tekken-Profi aus der Schweiz

Einer der erfolgreichsten Fighting Game-Spieler der Schweiz kommt aus Freiburg. KiraKira hat in Tekken 7 bereits auf internationalem Level seine Spuren hinterlassen. Zuletzt konnte er sich in der WePlay Ultimate Fighting League einen Top 8-Platz neben echten Legenden wie JDCR, Saint und Red Bull Athlet Arslan Ash sichern. In der Vorrunde konnte er sich gegen Spieler wie den Briten Asim und den Spanier Caiper durchsetzen.

Einer der erfolgreichsten Fighting Game-Spieler der Schweiz kommt aus Freiburg. KiraKira hat in Tekken 7 bereits auf internationalem Level seine Spuren hinterlassen. Zuletzt konnte er sich in der WePlay Ultimate Fighting League einen Top 8-Platz neben echten Legenden wie JDCR, Saint und Red Bull Athlet Arslan Ash sichern. In der Vorrunde konnte er sich gegen Spieler wie den Briten Asim und den Spanier Caiper durchsetzen.

Einer der erfolgreichsten Fighting Game-Spieler der Schweiz kommt aus Freiburg. KiraKira hat in Tekken 7 bereits auf internationalem Level seine Spuren hinterlassen. Zuletzt konnte er sich in der WePlay Ultimate Fighting League einen Top 8-Platz neben echten Legenden wie JDCR, Saint und Red Bull Athlet Arslan Ash sichern. In der Vorrunde konnte er sich gegen Spieler wie den Briten Asim und den Spanier Caiper durchsetzen.

Von Anfang an setzte KiraKira auf die Vampirdame Eliza. Diese hatte ihren ersten Auftritt in Tekken Revolution für die PlayStation 3. In Tekken 7 platziert sie sich meist im soliden Mid-Tier, wenn es um Spielstärke geht.

Von Anfang an setzte KiraKira auf die Vampirdame Eliza. Diese hatte ihren ersten Auftritt in Tekken Revolution für die PlayStation 3. In Tekken 7 platziert sie sich meist im soliden Mid-Tier, wenn es um Spielstärke geht. Ihre Besonderheit ist, dass sie ähnlich wie Akuma auf ein 2D-Gameplay zurückgreift. Das bedeutet, dass ihre Sprünge sich anders verhalten als die, des restlichen Casts, und ihre Special-Moves über Viertelkreise und Shoryuken-Bewegungen ausgelöst werden. Zusätzlich verfügt sie über einen Super-Meter, dessen Segmente sie ausgeben kann, um ihre Angriffe zu verstärken.

Von Anfang an setzte KiraKira auf die Vampirdame Eliza. Diese hatte ihren ersten Auftritt in Tekken Revolution für die PlayStation 3. In Tekken 7 platziert sie sich meist im soliden Mid-Tier, wenn es um Spielstärke geht. Ihre Besonderheit ist, dass sie ähnlich wie Akuma auf ein 2D-Gameplay zurückgreift. Das bedeutet, dass ihre Sprünge sich anders verhalten als die, des restlichen Casts, und ihre Special-Moves über Viertelkreise und Shoryuken-Bewegungen ausgelöst werden. Zusätzlich verfügt sie über einen Super-Meter, dessen Segmente sie ausgeben kann, um ihre Angriffe zu verstärken.

Das sie in ihrem Gameplan auf Feuerbälle setzen kann, hebt sie sehr von den übrigen Charakteren ab. Eine Eigenschaft, die ansonsten nur Akuma und Geese mit ihr teilen, welche beides Gast-Charaktere aus den 2D-Fighting Games Street Fighter und King of Fighters sind.

Das sie in ihrem Gameplan auf Feuerbälle setzen kann, hebt sie sehr von den übrigen Charakteren ab. Eine Eigenschaft, die ansonsten nur Akuma und Geese mit ihr teilen, welche beides Gast-Charaktere aus den 2D-Fighting Games Street Fighter und King of Fighters sind.

Das sie in ihrem Gameplan auf Feuerbälle setzen kann, hebt sie sehr von den übrigen Charakteren ab. Eine Eigenschaft, die ansonsten nur Akuma und Geese mit ihr teilen, welche beides Gast-Charaktere aus den 2D-Fighting Games Street Fighter und King of Fighters sind.