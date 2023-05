Kitesurfen für Anfänger: Mit unserem Guide gelingt der Start

Was wirst du lernen?

Was musst zu Beginn schon können?

Was ist Kitesurfen?

Kitesurfen gehört zu den coolsten Sportarten, die du auf dem Wasser machen kannst. Was aber musst du am Anfang alles wissen? Wo kannst du dir alles aneignen und wie lange dauert das Ganze überhaupt? Wir haben mit den beiden Coaches

Kitesurfen gehört zu den coolsten Sportarten, die du auf dem Wasser machen kannst. Was aber musst du am Anfang alles wissen? Wo kannst du dir alles aneignen und wie lange dauert das Ganze überhaupt? Wir haben mit den beiden Coaches Luke Denny und Kirsty Jones gesprochen und wollen dir den Einstieg erleichtern.

Kitesurfen gehört zu den coolsten Sportarten, die du auf dem Wasser machen kannst. Was aber musst du am Anfang alles wissen? Wo kannst du dir alles aneignen und wie lange dauert das Ganze überhaupt? Wir haben mit den beiden Coaches Luke Denny und Kirsty Jones gesprochen und wollen dir den Einstieg erleichtern.

Die Highlights von Red Bull King of the Air 2018 aus Kapstadt gibt's hier im Video. Viel Spaß!

Beim Kitesurfen brauchst du ein Surfbrett, einen Drachen und – natürlich – Wind. Solange du letzteres hast, kannst du dich sowohl in spiegelglatten Lagunen, als auch bei hohem Wellengang ins Wasser werfen. Je fortgeschrittener du bist, desto abwechslungsreicher wird der Sport. Du wirst schneller, lernst Sprünge und kannst dich an ausgefallenen Freestyle-Tricks versuchen.

Beim Kitesurfen brauchst du ein Surfbrett, einen Drachen und – natürlich – Wind. Solange du letzteres hast, kannst du dich sowohl in spiegelglatten Lagunen, als auch bei hohem Wellengang ins Wasser werfen. Je fortgeschrittener du bist, desto abwechslungsreicher wird der Sport. Du wirst schneller, lernst Sprünge und kannst dich an ausgefallenen Freestyle-Tricks versuchen.

Beim Kitesurfen brauchst du ein Surfbrett, einen Drachen und – natürlich – Wind. Solange du letzteres hast, kannst du dich sowohl in spiegelglatten Lagunen, als auch bei hohem Wellengang ins Wasser werfen. Je fortgeschrittener du bist, desto abwechslungsreicher wird der Sport. Du wirst schneller, lernst Sprünge und kannst dich an ausgefallenen Freestyle-Tricks versuchen.

Die meisten Anfänger haben absolut keine Erfahrung mit dem Surfen, also beginnen sie von null weg. „Viele haben noch nie einen Drachen steigen lassen oder irgendwelche Art von Sport auf dem Wasser gemacht.“, erzählt Kirsty Jones. Aus Sicherheitsgründen solltest du aber keine Probleme mit dem Schwimmen auf offenem Gewässer haben.

Die meisten Anfänger haben absolut keine Erfahrung mit dem Surfen, also beginnen sie von null weg. „Viele haben noch nie einen Drachen steigen lassen oder irgendwelche Art von Sport auf dem Wasser gemacht.“, erzählt Kirsty Jones. Aus Sicherheitsgründen solltest du aber keine Probleme mit dem Schwimmen auf offenem Gewässer haben.

Die meisten Anfänger haben absolut keine Erfahrung mit dem Surfen, also beginnen sie von null weg. „Viele haben noch nie einen Drachen steigen lassen oder irgendwelche Art von Sport auf dem Wasser gemacht.“, erzählt Kirsty Jones. Aus Sicherheitsgründen solltest du aber keine Probleme mit dem Schwimmen auf offenem Gewässer haben.

Ja. Jeder Kitesurfer, der den Sport respektiert, wird dir sagen, dass Unterricht essenziell ist. Es geht dabei aber nicht nur darum, dich so schnell wie möglich aufs Wasser zu bringen – auch in Sachen Sicherheit brauchst du das notwendige Know-How.

Ja. Jeder Kitesurfer, der den Sport respektiert, wird dir sagen, dass Unterricht essenziell ist. Es geht dabei aber nicht nur darum, dich so schnell wie möglich aufs Wasser zu bringen – auch in Sachen Sicherheit brauchst du das notwendige Know-How.

Ja. Jeder Kitesurfer, der den Sport respektiert, wird dir sagen, dass Unterricht essenziell ist. Es geht dabei aber nicht nur darum, dich so schnell wie möglich aufs Wasser zu bringen – auch in Sachen Sicherheit brauchst du das notwendige Know-How.

Kitesurf-Schulen finden sich überall auf der ganzen Welt. Die meisten kannst du online buchen. Willst du die volle Breitseite, kannst du dich für Kitesurf-Camps wie „Heliophora“ an der Westküste Afrikas oder „Dare2Fly“ in der Dominikanischen Republik anmelden.

Kitesurf-Schulen finden sich überall auf der ganzen Welt. Die meisten kannst du online buchen. Willst du die volle Breitseite, kannst du dich für Kitesurf-Camps wie „Heliophora“ an der Westküste Afrikas oder „Dare2Fly“ in der Dominikanischen Republik anmelden.

Kitesurf-Schulen finden sich überall auf der ganzen Welt. Die meisten kannst du online buchen. Willst du die volle Breitseite, kannst du dich für Kitesurf-Camps wie „Heliophora“ an der Westküste Afrikas oder „Dare2Fly“ in der Dominikanischen Republik anmelden.

Luke Denny coacht seine Klasse in Sansibar

„Alle Ausbildner müssen einen Trainings-Kurs absolviert haben“, meint Denny. „Meiner Meinung nach ist das aber noch nicht ausreichend. Wie in jedem Fachgebiet ist auch hier Erfahrung das A und O, weshalb du auch darauf achten solltest. Die Leidenschaft, mit Leuten zu arbeiten, sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen.

„Alle Ausbildner müssen einen Trainings-Kurs absolviert haben“, meint Denny. „Meiner Meinung nach ist das aber noch nicht ausreichend. Wie in jedem Fachgebiet ist auch hier Erfahrung das A und O, weshalb du auch darauf achten solltest. Die Leidenschaft, mit Leuten zu arbeiten, sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen.

„Alle Ausbildner müssen einen Trainings-Kurs absolviert haben“, meint Denny. „Meiner Meinung nach ist das aber noch nicht ausreichend. Wie in jedem Fachgebiet ist auch hier Erfahrung das A und O, weshalb du auch darauf achten solltest. Die Leidenschaft, mit Leuten zu arbeiten, sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Entscheidest du dich für eine Schule im Ausland, ist es wichtig, dass du mit deinem Coach kommunizieren kannst. Und hab keine Angst davor, dein Equipment anzusprechen, solltest du dich damit nicht wohlfühlen. „Anfänger sollten immer Schwimmwesten und Helme tragen. Und die Ausrüstung sollte immer in exzellentem Zustand sein“, erklärt Denny.

Entscheidest du dich für eine Schule im Ausland, ist es wichtig, dass du mit deinem Coach kommunizieren kannst. Und hab keine Angst davor, dein Equipment anzusprechen, solltest du dich damit nicht wohlfühlen. „Anfänger sollten immer Schwimmwesten und Helme tragen. Und die Ausrüstung sollte immer in exzellentem Zustand sein“, erklärt Denny.

Entscheidest du dich für eine Schule im Ausland, ist es wichtig, dass du mit deinem Coach kommunizieren kannst. Und hab keine Angst davor, dein Equipment anzusprechen, solltest du dich damit nicht wohlfühlen. „Anfänger sollten immer Schwimmwesten und Helme tragen. Und die Ausrüstung sollte immer in exzellentem Zustand sein“, erklärt Denny.

Eine gute Kite-Schule versorgt dich mit allem notwendigen Equipment. Normalerweise bieten sie dir eine große Bandbreite an Drachen, Boards und Sicherheitsausrüstung an, aus dem du dir ein passendes Set-Up zusammenstellen kannst. Dennoch solltest du diese Dinge immer vorab mit deinem Ausbildner klären.

Eine gute Kite-Schule versorgt dich mit allem notwendigen Equipment. Normalerweise bieten sie dir eine große Bandbreite an Drachen, Boards und Sicherheitsausrüstung an, aus dem du dir ein passendes Set-Up zusammenstellen kannst. Dennoch solltest du diese Dinge immer vorab mit deinem Ausbildner klären.

Eine gute Kite-Schule versorgt dich mit allem notwendigen Equipment. Normalerweise bieten sie dir eine große Bandbreite an Drachen, Boards und Sicherheitsausrüstung an, aus dem du dir ein passendes Set-Up zusammenstellen kannst. Dennoch solltest du diese Dinge immer vorab mit deinem Ausbildner klären.

Ein Anfängerkurs beginnt am Land.

Einen Drachen an Land zu fliegen (um das Abheben, die Landung und die Kontrolle zu verinnerlichen)

Einen Drachen an Land zu fliegen (um das Abheben, die Landung und die Kontrolle zu verinnerlichen)

Einen Drachen an Land zu fliegen (um das Abheben, die Landung und die Kontrolle zu verinnerlichen)

„Die meisten Leute brauchen zwischen 10 und 12 Stunden. Natürlich kommt es darauf an, wie viel Erfahrung ein Schüler bereits mit Boards hat (etwa mit Wakeboarding oder Windsurfen)“, erklärt Luke.

„Die meisten Leute brauchen zwischen 10 und 12 Stunden. Natürlich kommt es darauf an, wie viel Erfahrung ein Schüler bereits mit Boards hat (etwa mit Wakeboarding oder Windsurfen)“, erklärt Luke.

„Die meisten Leute brauchen zwischen 10 und 12 Stunden. Natürlich kommt es darauf an, wie viel Erfahrung ein Schüler bereits mit Boards hat (etwa mit Wakeboarding oder Windsurfen)“, erklärt Luke.

„Zunächst ist es wichtig, dass du von einem qualifizierten Lehrer abgemeldet wirst. Du bekommst ein Dokument, auf dem das passende Level deiner Qualifikation verzeichnet ist. Dieses brauchst du, um dir Ausrüstung mieten zu können. Danach geht es alleine darum, wie du dich fühlst. Surfst du an einer neuen Location, fühlst dich aber noch unsicher, dann ist es nie eine schlechte Idee, zu Beginn das Unterrichtsangebot vor Ort in Anspruch zu nehmen.“

„Zunächst ist es wichtig, dass du von einem qualifizierten Lehrer abgemeldet wirst. Du bekommst ein Dokument, auf dem das passende Level deiner Qualifikation verzeichnet ist. Dieses brauchst du, um dir Ausrüstung mieten zu können. Danach geht es alleine darum, wie du dich fühlst. Surfst du an einer neuen Location, fühlst dich aber noch unsicher, dann ist es nie eine schlechte Idee, zu Beginn das Unterrichtsangebot vor Ort in Anspruch zu nehmen.“

„Zunächst ist es wichtig, dass du von einem qualifizierten Lehrer abgemeldet wirst. Du bekommst ein Dokument, auf dem das passende Level deiner Qualifikation verzeichnet ist. Dieses brauchst du, um dir Ausrüstung mieten zu können. Danach geht es alleine darum, wie du dich fühlst. Surfst du an einer neuen Location, fühlst dich aber noch unsicher, dann ist es nie eine schlechte Idee, zu Beginn das Unterrichtsangebot vor Ort in Anspruch zu nehmen.“

Kitesurfer Ruben Lenten in seinem Element

Die nötige Sicherheit und das Vertrauen in deine Ausrüstung zu gewinnen, ist für viele die erste Challenge. Manchmal aber gilt es schon davor, das erste Hindernis zu überwinden: „Für manche besteht die größte Herausforderung darin, sich für die erste Unterrichtseinheit einzuschreiben.“

Die nötige Sicherheit und das Vertrauen in deine Ausrüstung zu gewinnen, ist für viele die erste Challenge. Manchmal aber gilt es schon davor, das erste Hindernis zu überwinden: „Für manche besteht die größte Herausforderung darin, sich für die erste Unterrichtseinheit einzuschreiben.“

Die nötige Sicherheit und das Vertrauen in deine Ausrüstung zu gewinnen, ist für viele die erste Challenge. Manchmal aber gilt es schon davor, das erste Hindernis zu überwinden: „Für manche besteht die größte Herausforderung darin, sich für die erste Unterrichtseinheit einzuschreiben.“