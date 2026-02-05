Strassenradsport: der Kalender der Klassiker 2026

Zwischen Primož Roglič, Remco Evenepoel oder auch Florian Lipowitz mangelt es Red Bull - BORA - hansgrohe nicht an Leadern. Während wir darauf warten, sie bei monströsen Mehrtagesrennen zu sehen, beginnt 2026, und die Klassiker-Saison liegt uns zu Füssen. Bei 18 Rennen, darunter 5 Monumente, werden die Fahrer bei eintägigen Prüfungen, die eine mythischer und historischer sind als die andere, bis an ihre Grenzen getrieben. Um diese legendären Duelle unter epischen Bedingungen nicht zu verpassen, entdeckt den Kalender 2026.

01 Le calendrier des Classiques 2026

Name Datum Land Omloop Het Nieuwsblad 28. Februar Belgien Kuurne–Brüssel–Kuurne 1. März Belgien Strade Bianche 7. März Italien Trofeo Alfredo Binda 15. März Italien Nokere Koerse 18. März Belgien Grand Prix de Denain 19. März Frankreich Mailand-San Remo 21. März Italien E3 Saxo Classic 27. März Belgien Gent–Wevelgem 29. März Belgien Dwars door Vlaanderen 1. April Belgien Rundfahrt von Flandern 5. April Belgien Scheldeprijs 8. April Belgien Paris-Roubaix 12. April Frankreich Flèche brabançonne 17. April Belgien Amstel Gold Race 19. April Niederlande La Flèche Wallonne 22. April Belgien Liège-Bastogne-Liège 26. April Belgien Rundfahrt der Lombardei Oktober Italien

02 Die Monumente

Die Maschine von Remco Evenepoel für 2026 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ihr habt es sicher bemerkt, fünf Daten im Kalender sind fett gedruckt. Warum? Ganz einfach, um die Monumente des Radsports zu kennzeichnen, die das Jahr strukturieren. Sie sind zugleich alt, die ersten Austragungen stammen aus den Jahren 1894 bis 1913, schwierig und sehr prestigeträchtig, und alle besitzen eine ganz besondere Aura.

03 Mailand-San Remo

Mailand-San Remo ist der erste Klassiker des Jahres. Er wird Ende März ausgetragen und wird oft von Sprintern und Puncheuren gewonnen. Fun fact: Mit 298 Kilometern ist es das längste Eintagesrennen.

04 Die Rundfahrt von Flandern

Mit der Rundfahrt von Flandern ist es Zeit, sich von mediterranen Temperaturen und Panoramen auf das Ligurische Meer zu verabschieden. In Belgien können die Fahrer die köstlichen Kopfsteinpflaster und die zahlreichen steilen Anstiege nutzen, um Attacken und Strategie sprechen zu lassen. Es ist ganz einfach eines der spektakulärsten Rennen jedes Jahr. Fun fact: Sie ist so unberechenbar, dass es keinem Fahrer gelungen ist, sie mehr als drei Mal zu gewinnen, wir sind weit entfernt von einem Nadal bei Roland-Garros.

05 Die Paris-Roubaix

Wout van Aert bei Paris-Roubaix © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Mit dem Spitznamen Die Königin der Klassiker oder Die Hölle des Nordens, ganz nach Wahl, ist Paris-Roubaix mit seinen riesigen Kopfsteinpflastern bei weitem das körperlich anspruchsvollste Rennen. Als Bonus kommen die Fahrer häufig komplett mit Schlamm bedeckt ins Ziel, es braucht also mehr als nur eine grosse Physis, um die Ziellinie zu überqueren. Mathieu van der Poel, monströs im Cyclocross, auf der Strasse und im Mountainbike, hat die letzten drei Ausgaben gewonnen, seine Vielseitigkeit spielt dabei eine Rolle.

06 Liège-Bastogne-Liège

Zurück nach Belgien für die Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, die immerhin aus dem Jahr 1894 stammt. Mit ihren Anstiegen spielt sie im Gegensatz zu den vorherigen Monumenten oft den Kletterern in die Karten. Zwischen 2020 und 2023 haben Primož Roglič (1) und Remco Evenepoel (2) das Rennen gewonnen.

07 Die Rundfahrt der Lombardei

Zum Schluss ist die Rundfahrt der Lombardei das einzige Monument, das am Ende der Saison ausgetragen wird. Wie Liège-Bastogne-Liège gibt sie den Liebhabern von Anstiegen den Vorzug. Sie findet rund um den Comersee statt. Im letzten Jahr war es zum fünften Mal in Folge Tadej Pogačar, gefolgt von Remco Evenepoel, der gewann. Vielleicht wird es Zeit, die etablierte Ordnung umzustossen…

Treffpunkt ist der 28. Februar, um all diese spannenden Rennen zu verfolgen, bekleidet mit einem Trikot von Red Bull - BORA - hansgrohe oder einem eurer Wahl, bleiben wir fair play.