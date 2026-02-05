Primož Roglič, Florian Lipowitz und Remco Evenepoel im Training.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Radsport

Strassenradsport: der Kalender der Klassiker 2026

Jetzt ist es Zeit, den Fokus voll auf 2026 zu legen. Vor der Tour de France richten wir den Blick auf die wichtigsten Klassiker, die man im Kalender markieren sollte.
Autor: Red Bull France
3 min readUpdated on

Inhalt

  1. 1
    Le calendrier des Classiques 2026
  2. 2
    Die Monumente
  3. 3
    Mailand-San Remo
  4. 4
    Die Rundfahrt von Flandern
  5. 5
    Die Paris-Roubaix
  6. 6
    Liège-Bastogne-Liège
  7. 7
    Die Rundfahrt der Lombardei
Zwischen Primož Roglič, Remco Evenepoel oder auch Florian Lipowitz mangelt es Red Bull - BORA - hansgrohe nicht an Leadern. Während wir darauf warten, sie bei monströsen Mehrtagesrennen zu sehen, beginnt 2026, und die Klassiker-Saison liegt uns zu Füssen. Bei 18 Rennen, darunter 5 Monumente, werden die Fahrer bei eintägigen Prüfungen, die eine mythischer und historischer sind als die andere, bis an ihre Grenzen getrieben. Um diese legendären Duelle unter epischen Bedingungen nicht zu verpassen, entdeckt den Kalender 2026.
01

Le calendrier des Classiques 2026

Name

Datum

Land

Omloop Het Nieuwsblad

28. Februar

Belgien

Kuurne–Brüssel–Kuurne

1. März

Belgien

Strade Bianche

7. März

Italien

Trofeo Alfredo Binda

15. März

Italien

Nokere Koerse

18. März

Belgien

Grand Prix de Denain

19. März

Frankreich

Mailand-San Remo

21. März

Italien

E3 Saxo Classic

27. März

Belgien

Gent–Wevelgem

29. März

Belgien

Dwars door Vlaanderen

1. April

Belgien

Rundfahrt von Flandern

5. April

Belgien

Scheldeprijs

8. April

Belgien

Paris-Roubaix

12. April

Frankreich

Flèche brabançonne

17. April

Belgien

Amstel Gold Race

19. April

Niederlande

La Flèche Wallonne

22. April

Belgien

Liège-Bastogne-Liège

26. April

Belgien

Rundfahrt der Lombardei

Oktober

Italien

02

Die Monumente

Remco Evenepoel und sein Rennrad für die Strassenradsport-Saison 2026.

Die Maschine von Remco Evenepoel für 2026

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ihr habt es sicher bemerkt, fünf Daten im Kalender sind fett gedruckt. Warum? Ganz einfach, um die Monumente des Radsports zu kennzeichnen, die das Jahr strukturieren. Sie sind zugleich alt, die ersten Austragungen stammen aus den Jahren 1894 bis 1913, schwierig und sehr prestigeträchtig, und alle besitzen eine ganz besondere Aura.
03

Mailand-San Remo

Mailand-San Remo ist der erste Klassiker des Jahres. Er wird Ende März ausgetragen und wird oft von Sprintern und Puncheuren gewonnen. Fun fact: Mit 298 Kilometern ist es das längste Eintagesrennen.
04

Die Rundfahrt von Flandern

Mit der Rundfahrt von Flandern ist es Zeit, sich von mediterranen Temperaturen und Panoramen auf das Ligurische Meer zu verabschieden. In Belgien können die Fahrer die köstlichen Kopfsteinpflaster und die zahlreichen steilen Anstiege nutzen, um Attacken und Strategie sprechen zu lassen. Es ist ganz einfach eines der spektakulärsten Rennen jedes Jahr. Fun fact: Sie ist so unberechenbar, dass es keinem Fahrer gelungen ist, sie mehr als drei Mal zu gewinnen, wir sind weit entfernt von einem Nadal bei Roland-Garros.
05

Die Paris-Roubaix

Wout van Aert im Einsatz bei Paris-Roubaix.

Wout van Aert bei Paris-Roubaix

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Mit dem Spitznamen Die Königin der Klassiker oder Die Hölle des Nordens, ganz nach Wahl, ist Paris-Roubaix mit seinen riesigen Kopfsteinpflastern bei weitem das körperlich anspruchsvollste Rennen. Als Bonus kommen die Fahrer häufig komplett mit Schlamm bedeckt ins Ziel, es braucht also mehr als nur eine grosse Physis, um die Ziellinie zu überqueren. Mathieu van der Poel, monströs im Cyclocross, auf der Strasse und im Mountainbike, hat die letzten drei Ausgaben gewonnen, seine Vielseitigkeit spielt dabei eine Rolle.
06

Liège-Bastogne-Liège

Zurück nach Belgien für die Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, die immerhin aus dem Jahr 1894 stammt. Mit ihren Anstiegen spielt sie im Gegensatz zu den vorherigen Monumenten oft den Kletterern in die Karten. Zwischen 2020 und 2023 haben Primož Roglič (1) und Remco Evenepoel (2) das Rennen gewonnen.
07

Die Rundfahrt der Lombardei

Zum Schluss ist die Rundfahrt der Lombardei das einzige Monument, das am Ende der Saison ausgetragen wird. Wie Liège-Bastogne-Liège gibt sie den Liebhabern von Anstiegen den Vorzug. Sie findet rund um den Comersee statt. Im letzten Jahr war es zum fünften Mal in Folge Tadej Pogačar, gefolgt von Remco Evenepoel, der gewann. Vielleicht wird es Zeit, die etablierte Ordnung umzustossen…
Treffpunkt ist der 28. Februar, um all diese spannenden Rennen zu verfolgen, bekleidet mit einem Trikot von Red Bull - BORA - hansgrohe oder einem eurer Wahl, bleiben wir fair play.
Radsport
Bike

Entdecke die Kollektion