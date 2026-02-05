Strassenradsport: der Kalender der Klassiker 2026

Bike
Zwischen Primož Roglič, Remco Evenepoel oder auch Florian Lipowitz mangelt es Red Bull - BORA - hansgrohe nicht an Leadern. Während wir darauf warten, sie bei monströsen Mehrtagesrennen zu sehen, beginnt 2026, und die Klassiker-Saison liegt uns zu Füssen. Bei 18 Rennen, darunter 5 Monumente, werden die Fahrer bei eintägigen Prüfungen, die eine mythischer und historischer sind als die andere, bis an ihre Grenzen getrieben. Um diese legendären Duelle unter epischen Bedingungen nicht zu verpassen, entdeckt den Kalender 2026.
01
Le calendrier des Classiques 2026
Name
Datum
Land
Omloop Het Nieuwsblad
28. Februar
Belgien
Kuurne–Brüssel–Kuurne
1. März
Belgien
Strade Bianche
7. März
Italien
Trofeo Alfredo Binda
15. März
Italien
Nokere Koerse
18. März
Belgien
Grand Prix de Denain
19. März
Frankreich
Mailand-San Remo
21. März
Italien
E3 Saxo Classic
27. März
Belgien
Gent–Wevelgem
29. März
Belgien
Dwars door Vlaanderen
1. April
Belgien
Rundfahrt von Flandern
5. April
Belgien
Scheldeprijs
8. April
Belgien
Paris-Roubaix
12. April
Frankreich
Flèche brabançonne
17. April
Belgien
Amstel Gold Race
19. April
Niederlande
La Flèche Wallonne
22. April
Belgien
Liège-Bastogne-Liège
26. April
Belgien
Rundfahrt der Lombardei
Oktober
Italien
02
Die Monumente
Ihr habt es sicher bemerkt, fünf Daten im Kalender sind fett gedruckt. Warum? Ganz einfach, um die Monumente des Radsports zu kennzeichnen, die das Jahr strukturieren. Sie sind zugleich alt, die ersten Austragungen stammen aus den Jahren 1894 bis 1913, schwierig und sehr prestigeträchtig, und alle besitzen eine ganz besondere Aura.
03
Mailand-San Remo
Mailand-San Remo ist der erste Klassiker des Jahres. Er wird Ende März ausgetragen und wird oft von Sprintern und Puncheuren gewonnen. Fun fact: Mit 298 Kilometern ist es das längste Eintagesrennen.
04
Die Rundfahrt von Flandern
Mit der Rundfahrt von Flandern ist es Zeit, sich von mediterranen Temperaturen und Panoramen auf das Ligurische Meer zu verabschieden. In Belgien können die Fahrer die köstlichen Kopfsteinpflaster und die zahlreichen steilen Anstiege nutzen, um Attacken und Strategie sprechen zu lassen. Es ist ganz einfach eines der spektakulärsten Rennen jedes Jahr. Fun fact: Sie ist so unberechenbar, dass es keinem Fahrer gelungen ist, sie mehr als drei Mal zu gewinnen, wir sind weit entfernt von einem Nadal bei Roland-Garros.
05
Die Paris-Roubaix
Mit dem Spitznamen Die Königin der Klassiker oder Die Hölle des Nordens, ganz nach Wahl, ist Paris-Roubaix mit seinen riesigen Kopfsteinpflastern bei weitem das körperlich anspruchsvollste Rennen. Als Bonus kommen die Fahrer häufig komplett mit Schlamm bedeckt ins Ziel, es braucht also mehr als nur eine grosse Physis, um die Ziellinie zu überqueren. Mathieu van der Poel, monströs im Cyclocross, auf der Strasse und im Mountainbike, hat die letzten drei Ausgaben gewonnen, seine Vielseitigkeit spielt dabei eine Rolle.
06
Liège-Bastogne-Liège
Zurück nach Belgien für die Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, die immerhin aus dem Jahr 1894 stammt. Mit ihren Anstiegen spielt sie im Gegensatz zu den vorherigen Monumenten oft den Kletterern in die Karten. Zwischen 2020 und 2023 haben Primož Roglič (1) und Remco Evenepoel (2) das Rennen gewonnen.
07
Die Rundfahrt der Lombardei
Zum Schluss ist die Rundfahrt der Lombardei das einzige Monument, das am Ende der Saison ausgetragen wird. Wie Liège-Bastogne-Liège gibt sie den Liebhabern von Anstiegen den Vorzug. Sie findet rund um den Comersee statt. Im letzten Jahr war es zum fünften Mal in Folge Tadej Pogačar, gefolgt von Remco Evenepoel, der gewann. Vielleicht wird es Zeit, die etablierte Ordnung umzustossen…
Treffpunkt ist der 28. Februar, um all diese spannenden Rennen zu verfolgen, bekleidet mit einem Trikot von Red Bull - BORA - hansgrohe oder einem eurer Wahl, bleiben wir fair play.